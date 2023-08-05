https://crimea.ria.ru/20230805/ataka-vsu-na-krasnolimanskom-napravlenii--podrobnosti-ot-minoborony-1130547524.html

Атака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от Минобороны

Атака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Атака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от Минобороны

Российской авиацией и артиллерией сорвана атака вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки... РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T10:51

2023-08-05T10:51

2023-08-05T10:51

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

сво

новости

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Российской авиацией и артиллерией сорвана атака вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.Кроме того, российская бомбардировочная авиация нанесла удары по двум опорным пунктам противника у Торского и Серебрянки. Враг потерял здесь около 90 боевиков.Также уничтожены боевая машина пехоты, две бронированные машины и два миномета ВСУ, а средствами ПВО сбиты четыре беспилотника.Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли 350 боевиков и технику на 4-х направлениях, в том числе западную.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила склады с топливом и боеприпасами для ВСУ Атака дронов на российский танкер: что гремело у Крымского моста ночью Шойгу вручил госнаграды военным в зоне СВО - Минобороны РФ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), сво, новости, армия и флот