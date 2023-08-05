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Атака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 05.08.2023
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Атака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от Минобороны
Атака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Атака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от Минобороны
Российской авиацией и артиллерией сорвана атака вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T10:51
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министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Российской авиацией и артиллерией сорвана атака вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.Кроме того, российская бомбардировочная авиация нанесла удары по двум опорным пунктам противника у Торского и Серебрянки. Враг потерял здесь около 90 боевиков.Также уничтожены боевая машина пехоты, две бронированные машины и два миномета ВСУ, а средствами ПВО сбиты четыре беспилотника.Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли 350 боевиков и технику на 4-х направлениях, в том числе западную.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила склады с топливом и боеприпасами для ВСУ Атака дронов на российский танкер: что гремело у Крымского моста ночью Шойгу вручил госнаграды военным в зоне СВО - Минобороны РФ
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), сво, новости, армия и флот
Атака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от Минобороны

Армия России сорвала атаку ВСУ на Краснолиманском направлении – Минобороны

10:51 05.08.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Российской авиацией и артиллерией сорвана атака вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"На Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударов армейской авиации группировки войск "Центр" сорваны попытки атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ", – сообщил Савчук.
Кроме того, российская бомбардировочная авиация нанесла удары по двум опорным пунктам противника у Торского и Серебрянки. Враг потерял здесь около 90 боевиков.
Также уничтожены боевая машина пехоты, две бронированные машины и два миномета ВСУ, а средствами ПВО сбиты четыре беспилотника.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли 350 боевиков и технику на 4-х направлениях, в том числе западную.
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