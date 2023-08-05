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Шойгу вручил госнаграды военным в зоне СВО - Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 05.08.2023
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Шойгу вручил госнаграды военным в зоне СВО - Минобороны РФ
Шойгу вручил госнаграды военным в зоне СВО - Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Шойгу вручил госнаграды военным в зоне СВО - Минобороны РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил госнаграды и именное оружие российским военным, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации на Краснолиманском... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T08:37
2023-08-05T08:55
сергей шойгу
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил госнаграды и именное оружие российским военным, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации на Краснолиманском направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в зоне проведения специальной военной операции на Краснолиманском направлении вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск "Центр", – говорится в сообщении.За проявленные самоотверженность и героизм он вручил военным ордена Мужества и "За заслуги перед Отечеством", знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу". Офицеры, проявившие личное мужество, были награждены именным оружием – пистолетами Ярыгина.После награждения Шойгу пообщался с бойцами, поинтересовался, есть ли среди награждаемых герои, уничтожившие или захватившие военную технику противника. Командир танковой роты доложил, что уничтожил в бою два вражеских танка и получил за это специальные выплаты.Шойгу спросил, появились ли в зоне ответственности группировки танки Leopard, на что командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Мордвичев ответил, что они еще так и не дошли до линии боевого соприкосновения."Наши ребята их там крепко бьют, так что, может, до вас и не доедут еще. Молодцы! Еще раз благодарю за службу, удачи вам, ребята!" – сказал министр.
https://crimea.ria.ru/20230804/shoygu-v-zone-spetsoperatsii-pokazali-zakhvachennuyu-u-vsu-zapadnuyu-tekhniku-1130528515.html
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сергей шойгу, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости

Шойгу вручил госнаграды военным в зоне СВО - Минобороны РФ

08:37 05.08.2023 (обновлено: 08:55 05.08.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкГлава Минобороны РФ С. Шойгу проверил пункт управления войск "Центр"
Глава Минобороны РФ С. Шойгу проверил пункт управления войск Центр
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил госнаграды и именное оружие российским военным, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации на Краснолиманском направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в зоне проведения специальной военной операции на Краснолиманском направлении вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск "Центр", – говорится в сообщении.
"Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья, и всем живыми домой!" – сказал Шойгу в ходе церемонии.
За проявленные самоотверженность и героизм он вручил военным ордена Мужества и "За заслуги перед Отечеством", знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу". Офицеры, проявившие личное мужество, были награждены именным оружием – пистолетами Ярыгина.
После награждения Шойгу пообщался с бойцами, поинтересовался, есть ли среди награждаемых герои, уничтожившие или захватившие военную технику противника. Командир танковой роты доложил, что уничтожил в бою два вражеских танка и получил за это специальные выплаты.
Шойгу спросил, появились ли в зоне ответственности группировки танки Leopard, на что командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Мордвичев ответил, что они еще так и не дошли до линии боевого соприкосновения.
"Наши ребята их там крепко бьют, так что, может, до вас и не доедут еще. Молодцы! Еще раз благодарю за службу, удачи вам, ребята!" – сказал министр.
Глава Минобороны РФ С. Шойгу проверил пункт управления войск Центр
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