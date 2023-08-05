https://crimea.ria.ru/20230805/shoygu-vruchil-gosnagrady-voennym-v-zone-svo---minoborony-rf-1130546614.html

Шойгу вручил госнаграды военным в зоне СВО - Минобороны РФ

Шойгу вручил госнаграды военным в зоне СВО - Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Шойгу вручил госнаграды военным в зоне СВО - Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил госнаграды и именное оружие российским военным, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации на Краснолиманском... РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T08:37

2023-08-05T08:37

2023-08-05T08:55

сергей шойгу

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил госнаграды и именное оружие российским военным, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации на Краснолиманском направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в зоне проведения специальной военной операции на Краснолиманском направлении вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск "Центр", – говорится в сообщении.За проявленные самоотверженность и героизм он вручил военным ордена Мужества и "За заслуги перед Отечеством", знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу". Офицеры, проявившие личное мужество, были награждены именным оружием – пистолетами Ярыгина.После награждения Шойгу пообщался с бойцами, поинтересовался, есть ли среди награждаемых герои, уничтожившие или захватившие военную технику противника. Командир танковой роты доложил, что уничтожил в бою два вражеских танка и получил за это специальные выплаты.Шойгу спросил, появились ли в зоне ответственности группировки танки Leopard, на что командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Мордвичев ответил, что они еще так и не дошли до линии боевого соприкосновения."Наши ребята их там крепко бьют, так что, может, до вас и не доедут еще. Молодцы! Еще раз благодарю за службу, удачи вам, ребята!" – сказал министр.

https://crimea.ria.ru/20230804/shoygu-v-zone-spetsoperatsii-pokazali-zakhvachennuyu-u-vsu-zapadnuyu-tekhniku-1130528515.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости