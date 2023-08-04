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Армия России уничтожила склады с топливом и боеприпасами для ВСУ
Армия России уничтожила склады с топливом и боеприпасами для ВСУ - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Армия России уничтожила склады с топливом и боеприпасами для ВСУ
Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили склады топлива и боеприпасов украинских войск в Донецкой народной республике и Харьковской области, а также... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T18:52
2023-08-04T18:52
2023-08-04T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили склады топлива и боеприпасов украинских войск в Донецкой народной республике и Харьковской области, а также два пункта управления беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны РФ.В целом за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по 116-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142-х районах.Средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили 28 вражеских беспилотников в ЛНР и ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогнозБолее 43 тысяч солдат и 4900 единиц вооружения: потери ВСУ за два месяца"Днепр" уничтожает противника: за сутки ВСУ потеряли 40 человек
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РИА Новости Крым
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новости, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), харьковская область, луганская народная республика (лнр), сво, армия и флот, вооруженные силы россии
Армия России уничтожила склады с топливом и боеприпасами для ВСУ
Минобороны: уничтожены склады топлива и боеприпасов ВСУ в Харьковской области и ДНР