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Армия России уничтожила склады с топливом и боеприпасами для ВСУ - РИА Новости Крым, 04.08.2023
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Армия России уничтожила склады с топливом и боеприпасами для ВСУ
Армия России уничтожила склады с топливом и боеприпасами для ВСУ - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Армия России уничтожила склады с топливом и боеприпасами для ВСУ
Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили склады топлива и боеприпасов украинских войск в Донецкой народной республике и Харьковской области, а также... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T18:52
2023-08-04T18:52
новости
министерство обороны рф
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харьковская область
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сво
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили склады топлива и боеприпасов украинских войск в Донецкой народной республике и Харьковской области, а также два пункта управления беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны РФ.В целом за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по 116-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142-х районах.Средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили 28 вражеских беспилотников в ЛНР и ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогнозБолее 43 тысяч солдат и 4900 единиц вооружения: потери ВСУ за два месяца"Днепр" уничтожает противника: за сутки ВСУ потеряли 40 человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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новости, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), харьковская область, луганская народная республика (лнр), сво, армия и флот, вооруженные силы россии
Армия России уничтожила склады с топливом и боеприпасами для ВСУ

Минобороны: уничтожены склады топлива и боеприпасов ВСУ в Харьковской области и ДНР

18:52 04.08.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили склады топлива и боеприпасов украинских войск в Донецкой народной республике и Харьковской области, а также два пункта управления беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В районах населенных пунктов Красное ДНР и Песчаное Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск. В районах населенных пунктов Белогоровка и Белая Гора ДНР поражены два пункта управления украинскими беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

В целом за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по 116-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142-х районах.
Средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили 28 вражеских беспилотников в ЛНР и ДНР.
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НовостиМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Харьковская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)СВОАрмия и флотВооруженные силы России
 
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