https://crimea.ria.ru/20240513/vsu-atakovali-raketami-krasnodon--doroga-v-gorod-perekryta-1137234426.html
ВСУ атаковали ракетами Краснодон – дорога в город перекрыта
ВСУ атаковали ракетами Краснодон – дорога в город перекрыта - РИА Новости Крым, 13.05.2024
ВСУ атаковали ракетами Краснодон – дорога в город перекрыта
ВСУ обстреляли город Краснодон в Луганской Народной Республике, в результате обстрела пострадали четыре человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T13:45
2024-05-13T13:45
2024-05-13T13:47
луганская народная республика (лнр)
обстрелы всу
происшествия
новости сво
краснодон
леонид пасечник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли город Краснодон в Луганской Народной Республике, в результате обстрела пострадали четыре человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Леонид Пасечник.Информация о разрушениях на данный момент уточняется. В связи с происшествием перекрыт участок трассы Волгоград - Луганск, транспорт перенаправляют в объезд через город Молодогвардейск – Таловое – Верхнешевыревка - Краснодон.В Министерстве образования и науки ЛНР сообщили, что все образовательные учреждения Молодогвардейска и Краснодона будут работать в дистанционном режиме."По решению Министерства образования и науки ЛНР все образовательные организации (детские сады, школы, колледжи) г. Молодогвардейска и г. Краснодона, а также Таловская основная школа №34, будут работать в дистанционном режиме с завтрашнего дня и до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства республики.Предположительно, удар по промышленной зоне города был нанесен ракетами ATACMS, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По словам собеседника агентства, под удар попали промышленные склады и склады с продуктами питания."Удар был нанесен опять с северо-западного направления. По моей информации, ориентировочно использовалось не менее трех ракет ATACMS. Удар пришелся по промышленной зоне города Краснодон", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.10 мая боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках (ЛНР). На производстве вспыхнул пожар, были повреждены близлежащие жилые дома. В результате погибли трое и ранены семь человек. Сотрудники МЧС потушили 18 очагов возгорания на территории нефтебазы.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших в результате обстрела нефтебазы в ЛНР увеличилось до трех Атака на нефтебазу в Луганске – что с запасом топлива в регионеВСУ ударили ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске - есть раненые
луганская народная республика (лнр)
краснодон
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика (лнр), обстрелы всу, происшествия, новости сво, краснодон, леонид пасечник
ВСУ атаковали ракетами Краснодон – дорога в город перекрыта
В Краснодоне после атаки ВСУ по промзоне перекрыты дороги и переведены на удаленку школы
13:45 13.05.2024 (обновлено: 13:47 13.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли город Краснодон в Луганской Народной Республике, в результате обстрела пострадали четыре человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"На этот раз террористическому обстрелу со стороны ВСУ подвергся город воинской славы Краснодон. На место происшествия выехал председатель правительства ЛНР Сергей Козлов. Все необходимые поручения по ликвидации последствий отданы. В результате обстрела начался пожар. На месте работают службы МЧС. Предпринимаются меры по эвакуации людей", - написал он.
Информация о разрушениях на данный момент уточняется. В связи с происшествием перекрыт участок трассы Волгоград - Луганск, транспорт перенаправляют в объезд через город Молодогвардейск – Таловое – Верхнешевыревка - Краснодон.
В Министерстве образования и науки ЛНР сообщили, что все образовательные учреждения Молодогвардейска и Краснодона будут работать в дистанционном режиме.
"По решению Министерства образования и науки ЛНР все образовательные организации (детские сады, школы, колледжи) г. Молодогвардейска и г. Краснодона, а также Таловская основная школа №34, будут работать в дистанционном режиме с завтрашнего дня и до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства республики.
Предположительно, удар по промышленной зоне города был нанесен ракетами ATACMS, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По словам собеседника агентства, под удар попали промышленные склады и склады с продуктами питания.
"Удар был нанесен опять с северо-западного направления. По моей информации, ориентировочно использовалось не менее трех ракет ATACMS. Удар пришелся по промышленной зоне города Краснодон", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
10 мая боевики ВСУ нанесли удар
по нефтебазе в Ровеньках (ЛНР). На производстве вспыхнул пожар, были повреждены близлежащие жилые дома. В результате погибли
трое и ранены семь человек. Сотрудники МЧС потушили 18 очагов
возгорания на территории нефтебазы.
Читайте также на РИА Новости Крым: