https://crimea.ria.ru/20240513/vsu-atakovali-raketami-krasnodon--doroga-v-gorod-perekryta-1137234426.html

ВСУ атаковали ракетами Краснодон – дорога в город перекрыта

ВСУ атаковали ракетами Краснодон – дорога в город перекрыта - РИА Новости Крым, 13.05.2024

ВСУ атаковали ракетами Краснодон – дорога в город перекрыта

ВСУ обстреляли город Краснодон в Луганской Народной Республике, в результате обстрела пострадали четыре человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T13:45

2024-05-13T13:45

2024-05-13T13:47

луганская народная республика (лнр)

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краснодон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли город Краснодон в Луганской Народной Республике, в результате обстрела пострадали четыре человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Леонид Пасечник.Информация о разрушениях на данный момент уточняется. В связи с происшествием перекрыт участок трассы Волгоград - Луганск, транспорт перенаправляют в объезд через город Молодогвардейск – Таловое – Верхнешевыревка - Краснодон.В Министерстве образования и науки ЛНР сообщили, что все образовательные учреждения Молодогвардейска и Краснодона будут работать в дистанционном режиме."По решению Министерства образования и науки ЛНР все образовательные организации (детские сады, школы, колледжи) г. Молодогвардейска и г. Краснодона, а также Таловская основная школа №34, будут работать в дистанционном режиме с завтрашнего дня и до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства республики.Предположительно, удар по промышленной зоне города был нанесен ракетами ATACMS, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По словам собеседника агентства, под удар попали промышленные склады и склады с продуктами питания."Удар был нанесен опять с северо-западного направления. По моей информации, ориентировочно использовалось не менее трех ракет ATACMS. Удар пришелся по промышленной зоне города Краснодон", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.10 мая боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках (ЛНР). На производстве вспыхнул пожар, были повреждены близлежащие жилые дома. В результате погибли трое и ранены семь человек. Сотрудники МЧС потушили 18 очагов возгорания на территории нефтебазы.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших в результате обстрела нефтебазы в ЛНР увеличилось до трех Атака на нефтебазу в Луганске – что с запасом топлива в регионеВСУ ударили ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске - есть раненые

луганская народная республика (лнр)

краснодон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), обстрелы всу, происшествия, новости сво, краснодон, леонид пасечник