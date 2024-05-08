https://crimea.ria.ru/20240508/ataka-na-neftebazu-v-luganske--chto-s-zapasom-topliva-v-regione-1137125631.html
Атака на нефтебазу в Луганске – что с запасом топлива в регионе
Атака на нефтебазу в Луганске – что с запасом топлива в регионе - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Атака на нефтебазу в Луганске – что с запасом топлива в регионе
Запас топлива в Луганской Народной Республике достаточный и соответствует плановому. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T14:08
2024-05-08T14:08
2024-05-08T14:45
луганская народная республика (лнр)
луганск
обстрелы всу
топливо
новые регионы россии
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137118108_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4354826619dcfd0152bc2d652112b2c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Запас топлива в Луганской Народной Республике достаточный и соответствует плановому. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на замминистра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Виталия Козюбердина.В ночь на среду украинские боевики атаковали нефтебазу в Луганске предположительно американскими ракетами ATACMS. В результате ранены пять человек, загорелся газопровод высокого давления, сообщал ранее глава ЛНР Леонид Пасечник. Пострадавшие с минно-взрывными травмами находятся в состоянии средней степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны атаковали два нефтезавода в Самарской области - вспыхнул пожарЦистерны с нефтепродуктами горят в ОмскеПод Симферополем горят ж/д цистерны - есть пострадавшие
луганская народная республика (лнр)
луганск
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137118108_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a91b8200b5be516bac645c4debb4bcab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика (лнр), луганск, обстрелы всу, топливо, новые регионы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Атака на нефтебазу в Луганске – что с запасом топлива в регионе
Запас топлива в Луганской Народной Республике достаточный - минэнерго
14:08 08.05.2024 (обновлено: 14:45 08.05.2024)