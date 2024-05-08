https://crimea.ria.ru/20240508/ataka-na-neftebazu-v-luganske--chto-s-zapasom-topliva-v-regione-1137125631.html

Атака на нефтебазу в Луганске – что с запасом топлива в регионе

Атака на нефтебазу в Луганске – что с запасом топлива в регионе - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Атака на нефтебазу в Луганске – что с запасом топлива в регионе

Запас топлива в Луганской Народной Республике достаточный и соответствует плановому. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T14:08

2024-05-08T14:08

2024-05-08T14:45

луганская народная республика (лнр)

луганск

обстрелы всу

топливо

новые регионы россии

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Запас топлива в Луганской Народной Республике достаточный и соответствует плановому. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на замминистра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Виталия Козюбердина.В ночь на среду украинские боевики атаковали нефтебазу в Луганске предположительно американскими ракетами ATACMS. В результате ранены пять человек, загорелся газопровод высокого давления, сообщал ранее глава ЛНР Леонид Пасечник. Пострадавшие с минно-взрывными травмами находятся в состоянии средней степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны атаковали два нефтезавода в Самарской области - вспыхнул пожарЦистерны с нефтепродуктами горят в ОмскеПод Симферополем горят ж/д цистерны - есть пострадавшие

луганская народная республика (лнр)

луганск

новые регионы россии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), луганск, обстрелы всу, топливо, новые регионы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе