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Атака на нефтебазу в Луганске – что с запасом топлива в регионе - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Атака на нефтебазу в Луганске – что с запасом топлива в регионе
Атака на нефтебазу в Луганске – что с запасом топлива в регионе - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Атака на нефтебазу в Луганске – что с запасом топлива в регионе
Запас топлива в Луганской Народной Республике достаточный и соответствует плановому. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T14:08
2024-05-08T14:45
луганская народная республика (лнр)
луганск
обстрелы всу
топливо
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Запас топлива в Луганской Народной Республике достаточный и соответствует плановому. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на замминистра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Виталия Козюбердина.В ночь на среду украинские боевики атаковали нефтебазу в Луганске предположительно американскими ракетами ATACMS. В результате ранены пять человек, загорелся газопровод высокого давления, сообщал ранее глава ЛНР Леонид Пасечник. Пострадавшие с минно-взрывными травмами находятся в состоянии средней степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны атаковали два нефтезавода в Самарской области - вспыхнул пожарЦистерны с нефтепродуктами горят в ОмскеПод Симферополем горят ж/д цистерны - есть пострадавшие
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луганская народная республика (лнр), луганск, обстрелы всу, топливо, новые регионы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Атака на нефтебазу в Луганске – что с запасом топлива в регионе

Запас топлива в Луганской Народной Республике достаточный - минэнерго

14:08 08.05.2024 (обновлено: 14:45 08.05.2024)
 
© ГУ МЧС России по ЛНРПожар на нефтебазе в Луганске
Пожар на нефтебазе в Луганске
© ГУ МЧС России по ЛНР
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Запас топлива в Луганской Народной Республике достаточный и соответствует плановому. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на замминистра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Виталия Козюбердина.

"АЗС республики функционируют в штатном режиме, перебоев с поставками горюче-смазочных средств не ожидается. Ситуация остается на контроле минтопэнерго ЛНР", - заверил замминистра.

В ночь на среду украинские боевики атаковали нефтебазу в Луганске предположительно американскими ракетами ATACMS.
В результате ранены пять человек, загорелся газопровод высокого давления, сообщал ранее глава ЛНР Леонид Пасечник. Пострадавшие с минно-взрывными травмами находятся в состоянии средней степени тяжести.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)ЛуганскОбстрелы ВСУТопливоНовые регионы РоссииСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в Донбассе
 
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