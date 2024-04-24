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Под Симферополем горят ж/д цистерны - есть пострадавшие
Под Симферополем горят ж/д цистерны - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Под Симферополем горят ж/д цистерны - есть пострадавшие
В поселке Комсомольское под Симферополем горят железнодорожные цистерны, по предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщили в крымском главке... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T13:48
2024-04-24T13:48
2024-04-24T14:01
пожар
симферополь
гу мчс рф по республике крым
железные дороги крыма
железная дорога
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В поселке Комсомольское под Симферополем горят железнодорожные цистерны, по предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Сообщение о возгорании в поселке Комсомольское на ул. Монтажная поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 24 апреля 2024 года в 12:40. На место оперативно прибыли спасатели."По прибытии на место происшествия первых пожарных расчетов было установлено, что горят три железнодорожных цистерны. На месте развернут оперативный штаб тушения пожара", - говорится в сообщении.Позже в МЧС уточнили, что горит одна цистерна.В ликвидации последствий пожара задействованы более 100 человек и 28 единиц техники. На месте находится начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин. Он осуществляет руководство тушение пожара.В 13:30 открытое горение ликвидировано, уточнили в ведомстве.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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пожар, симферополь, гу мчс рф по республике крым, железные дороги крыма, железная дорога, происшествия
Под Симферополем горят ж/д цистерны - есть пострадавшие
В поселке под Симферополем горят железнодорожные цистерны - есть пострадавшие
13:48 24.04.2024 (обновлено: 14:01 24.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В поселке Комсомольское под Симферополем горят железнодорожные цистерны, по предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
Сообщение о возгорании в поселке Комсомольское на ул. Монтажная поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 24 апреля 2024 года в 12:40. На место оперативно прибыли спасатели.
"По прибытии на место происшествия первых пожарных расчетов было установлено, что горят три железнодорожных цистерны. На месте развернут оперативный штаб тушения пожара", - говорится в сообщении.
Позже в МЧС уточнили, что горит одна цистерна.
"По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил технологического процесса. Также предварительно известно, что есть пострадавшие. Дальнейшая информация уточняется", - сообщили в ведомстве.
В ликвидации последствий пожара задействованы более 100 человек и 28 единиц техники. На месте находится начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин. Он осуществляет руководство тушение пожара.
В 13:30 открытое горение ликвидировано, уточнили в ведомстве.