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Под Симферополем горят ж/д цистерны - есть пострадавшие

Под Симферополем горят ж/д цистерны - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Под Симферополем горят ж/д цистерны - есть пострадавшие

В поселке Комсомольское под Симферополем горят железнодорожные цистерны, по предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщили в крымском главке... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T13:48

2024-04-24T13:48

2024-04-24T14:01

пожар

симферополь

гу мчс рф по республике крым

железные дороги крыма

железная дорога

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В поселке Комсомольское под Симферополем горят железнодорожные цистерны, по предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Сообщение о возгорании в поселке Комсомольское на ул. Монтажная поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 24 апреля 2024 года в 12:40. На место оперативно прибыли спасатели."По прибытии на место происшествия первых пожарных расчетов было установлено, что горят три железнодорожных цистерны. На месте развернут оперативный штаб тушения пожара", - говорится в сообщении.Позже в МЧС уточнили, что горит одна цистерна.В ликвидации последствий пожара задействованы более 100 человек и 28 единиц техники. На месте находится начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин. Он осуществляет руководство тушение пожара.В 13:30 открытое горение ликвидировано, уточнили в ведомстве.

симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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