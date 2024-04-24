Рейтинг@Mail.ru
Под Симферополем горят ж/д цистерны - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240424/pod-simferopolem-goryat-zhd-tsisterny---est-postradavshie-1136805449.html
Под Симферополем горят ж/д цистерны - есть пострадавшие
Под Симферополем горят ж/д цистерны - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Под Симферополем горят ж/д цистерны - есть пострадавшие
В поселке Комсомольское под Симферополем горят железнодорожные цистерны, по предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщили в крымском главке... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T13:48
2024-04-24T14:01
пожар
симферополь
гу мчс рф по республике крым
железные дороги крыма
железная дорога
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051004_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ef2e7c06ba5f85b9f37a8d701be745ab.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В поселке Комсомольское под Симферополем горят железнодорожные цистерны, по предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Сообщение о возгорании в поселке Комсомольское на ул. Монтажная поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 24 апреля 2024 года в 12:40. На место оперативно прибыли спасатели."По прибытии на место происшествия первых пожарных расчетов было установлено, что горят три железнодорожных цистерны. На месте развернут оперативный штаб тушения пожара", - говорится в сообщении.Позже в МЧС уточнили, что горит одна цистерна.В ликвидации последствий пожара задействованы более 100 человек и 28 единиц техники. На месте находится начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин. Он осуществляет руководство тушение пожара.В 13:30 открытое горение ликвидировано, уточнили в ведомстве.
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051004_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_39293b7f6c689b1ccb91dfc2516a7bb6.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, симферополь, гу мчс рф по республике крым, железные дороги крыма, железная дорога, происшествия
Под Симферополем горят ж/д цистерны - есть пострадавшие

В поселке под Симферополем горят железнодорожные цистерны - есть пострадавшие

13:48 24.04.2024 (обновлено: 14:01 24.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В поселке Комсомольское под Симферополем горят железнодорожные цистерны, по предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
Сообщение о возгорании в поселке Комсомольское на ул. Монтажная поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 24 апреля 2024 года в 12:40. На место оперативно прибыли спасатели.
"По прибытии на место происшествия первых пожарных расчетов было установлено, что горят три железнодорожных цистерны. На месте развернут оперативный штаб тушения пожара", - говорится в сообщении.
Позже в МЧС уточнили, что горит одна цистерна.

"По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил технологического процесса. Также предварительно известно, что есть пострадавшие. Дальнейшая информация уточняется", - сообщили в ведомстве.

В ликвидации последствий пожара задействованы более 100 человек и 28 единиц техники. На месте находится начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин. Он осуществляет руководство тушение пожара.
В 13:30 открытое горение ликвидировано, уточнили в ведомстве.
 
ПожарСимферопольГУ МЧС РФ по Республике КрымЖелезные дороги КрымаЖелезная дорогаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки
15:57Сотни беспилотников и цех по их производству уничтожены в зоне СВО
15:44В Херсонской области завершают ремонт второго альтернативного пути в Крым
15:29Колоссальные потери ВСУ: российские военные отразили 16 контратак
15:17Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Евпатории девушки
15:14Выплаты после паводка могут расширить на дачные дома и СНТ
14:57В Керчи младенца оставили в подъезде – дело передано в суд
14:43Угрозы взрыва на месте возгорания ж/д цистерны под Симферополем нет – МЧС
14:37В Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пыли
14:24Число терактов в России за год выросло более чем втрое
14:14Один человек погиб и двое пострадали в ЧП под Симферополем
14:12"Пожарные расцепляли цистерны": что известно о ЧП под Симферополем
14:02Прокуратура РФ предотвратила хищение почти 913 млн рублей бюджетных денег
13:48Под Симферополем горят ж/д цистерны - есть пострадавшие
13:38В Крыму часть пострадавших от шторма пляжей восстановят к 15 мая
13:28Британия наращивает военный потенциал для решения внутренних проблем
13:08Три пожарных поезда тушат объекты ТЭК в Смоленской области
13:03Пушков: ОБСЕ и ПАСЕ закрывают глаза на убийства ВСУ российских военкоров
12:49Песков прокомментировал арест замглавы Минобороны Иванова
12:31Учения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – Захарова
Лента новостейМолния