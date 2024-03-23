https://crimea.ria.ru/20240323/drony-atakovali-dva-neftezavoda-v-samarskoy-oblasti---vspykhnul-pozhar-1135953522.html
Дроны атаковали два нефтезавода в Самарской области - вспыхнул пожар
Дроны атаковали два нефтезавода в Самарской области - вспыхнул пожар - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Дроны атаковали два нефтезавода в Самарской области - вспыхнул пожар
В ночь на субботу украинские беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T07:43
2024-03-23T07:43
2024-03-23T07:49
самарская область
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
россия
безопасность
нпз
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В ночь на субботу украинские беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.Он отметил, что в результате атаки вспыхнул пожар, но никто не пострадал.В Минобороны ранее сообщали, что российские ПВО за ночь уничтожили 12 вражеских беспилотников над Саратовской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями. По данным губернаторов, обошлось без жертв и пострадавших.16 марта горел Сызранский НПЗ в Самарской области. Персонал эвакуировали, пострадавших в результате инцидента не было.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом уничтожен реактивный беспилотникНехватка топлива в Крыму и на Юге России – новый украинский фейкПожар на нефтебазе в Курской области: упал украинский беспилотник
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самарская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, россия, безопасность, нпз, новости
Дроны атаковали два нефтезавода в Самарской области - вспыхнул пожар
При атаке украинских дронов на нефтезаводы в Самарской области вспыхнул пожар - губернатор
07:43 23.03.2024 (обновлено: 07:49 23.03.2024)