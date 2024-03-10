https://crimea.ria.ru/20240310/pozhar-na-neftebaze-v-kurskoy-oblasti-upal-ukrainskiy-bespilotnik-1135527182.html
Пожар на нефтебазе в Курской области: упал украинский беспилотник
Пожар на нефтебазе в Курской области: упал украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Пожар на нефтебазе в Курской области: упал украинский беспилотник
Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области, на месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы, сообщил РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T08:37
2024-03-10T08:37
2024-03-10T08:42
пожар
курская область
роман старовойт
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области, на месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы, сообщил глава региона Роман Старовойт.Ранее в селе Кульбаки Глушковского района Курской области женщина погибла при пожаре в доме после обстрела со стороны ВСУ, ее супруг получил обширные ожоги.В субботу, 6 марта здание поликлиники в Курске было повреждено обломками дрона ВСУ.В ночь на 9 марта массированный удар 41 дроном был нанесен по Ростовской области. По данным главы региона Василия Голубева, в результате атаки на Таганрог ранен сотрудник МЧС, который устранял последствия предыдущих атак боевиков. Он госпитализирован, угрозы жизни нет.Читайте также на РИА Новости Крым:47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшиеНад Белгородской областью ПВО сбила еще два беспилотникаНовая атака ВСУ на Белгородскую область: двое погибли от дронов-камикадзе
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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пожар, курская область, роман старовойт, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости
Пожар на нефтебазе в Курской области: упал украинский беспилотник
Украинский беспилотник упал и загорелся на нефтебазе в Курской области
08:37 10.03.2024 (обновлено: 08:42 10.03.2024)