https://crimea.ria.ru/20240310/pozhar-na-neftebaze-v-kurskoy-oblasti-upal-ukrainskiy-bespilotnik-1135527182.html

Пожар на нефтебазе в Курской области: упал украинский беспилотник

Пожар на нефтебазе в Курской области: упал украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Пожар на нефтебазе в Курской области: упал украинский беспилотник

Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области, на месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы, сообщил РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T08:37

2024-03-10T08:37

2024-03-10T08:42

пожар

курская область

роман старовойт

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области, на месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы, сообщил глава региона Роман Старовойт.Ранее в селе Кульбаки Глушковского района Курской области женщина погибла при пожаре в доме после обстрела со стороны ВСУ, ее супруг получил обширные ожоги.В субботу, 6 марта здание поликлиники в Курске было повреждено обломками дрона ВСУ.В ночь на 9 марта массированный удар 41 дроном был нанесен по Ростовской области. По данным главы региона Василия Голубева, в результате атаки на Таганрог ранен сотрудник МЧС, который устранял последствия предыдущих атак боевиков. Он госпитализирован, угрозы жизни нет.Читайте также на РИА Новости Крым:47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшиеНад Белгородской областью ПВО сбила еще два беспилотникаНовая атака ВСУ на Белгородскую область: двое погибли от дронов-камикадзе

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, курская область, роман старовойт, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости