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47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 09.03.2024
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47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшие
47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 09.03.2024
47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшие
47 вражеских беспилотников уничтожены российскими силами противовоздушной обороны над регионами страны за ночь. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T06:54
2024-03-09T08:48
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы курской области
курская область
волгоградская область
ростовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. 47 вражеских беспилотников уничтожены российскими силами противовоздушной обороны над регионами страны за ночь. Об этом сообщает Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БПЛА), Курской (2 БПЛА), Волгоградской (3 БПЛА) и Ростовской (41 БПЛА) областей", - сказано в сообщении.По данным главы Ростовской области Василия Голубева, в результате массированной атаки Таганрога есть пострадавшие.В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу поликлиники, пациентов стационара и медицинский персонал эвакуировали.ВСУ регулярно пытаются атаковать центральные и приграничные регионы России, ПВО пресекают попытки ракетных и беспилотных ударов противника. В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью. В течение дня над Белгородом перехвачены еще более 10 дронов. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белгородской областью ПВО сбила еще два беспилотникаНовая атака ВСУ на Белгородскую область: двое погибли от дронов-камикадзеСемь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВО
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы курской области, курская область, волгоградская область, ростовская область, василий голубев, безопасность, новости
47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшие

Российские ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников над регионами за ночь

06:54 09.03.2024 (обновлено: 08:48 09.03.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. 47 вражеских беспилотников уничтожены российскими силами противовоздушной обороны над регионами страны за ночь. Об этом сообщает Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БПЛА), Курской (2 БПЛА), Волгоградской (3 БПЛА) и Ростовской (41 БПЛА) областей", - сказано в сообщении.
По данным главы Ростовской области Василия Голубева, в результате массированной атаки Таганрога есть пострадавшие.
"По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог, погибших нет. Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет", - написал он в своем Telegram.
В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу поликлиники, пациентов стационара и медицинский персонал эвакуировали.
"Из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты – в безопасное место. По моему поручению на месте работает министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная", - написал губернатор Курской области Роман Старовойт.
ВСУ регулярно пытаются атаковать центральные и приграничные регионы России, ПВО пресекают попытки ракетных и беспилотных ударов противника. В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью. В течение дня над Белгородом перехвачены еще более 10 дронов. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.
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Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьОбстрелы Курской областиКурская областьВолгоградская областьРостовская областьВасилий ГолубевБезопасностьНовости
 
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