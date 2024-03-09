47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшие
Российские ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников над регионами за ночь
06:54 09.03.2024 (обновлено: 08:48 09.03.2024)
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. 47 вражеских беспилотников уничтожены российскими силами противовоздушной обороны над регионами страны за ночь. Об этом сообщает Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БПЛА), Курской (2 БПЛА), Волгоградской (3 БПЛА) и Ростовской (41 БПЛА) областей", - сказано в сообщении.
По данным главы Ростовской области Василия Голубева, в результате массированной атаки Таганрога есть пострадавшие.
"По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог, погибших нет. Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет", - написал он в своем Telegram.
В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу поликлиники, пациентов стационара и медицинский персонал эвакуировали.
"Из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты – в безопасное место. По моему поручению на месте работает министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная", - написал губернатор Курской области Роман Старовойт.
ВСУ регулярно пытаются атаковать центральные и приграничные регионы России, ПВО пресекают попытки ракетных и беспилотных ударов противника. В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью. В течение дня над Белгородом перехвачены еще более 10 дронов. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.
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