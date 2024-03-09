https://crimea.ria.ru/20240309/47-ukrainskikh-bespilotnikov-sbit-nad-regionami-rossii-za-noch-1135514069.html

47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшие

47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 09.03.2024

47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшие

47 вражеских беспилотников уничтожены российскими силами противовоздушной обороны над регионами страны за ночь. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T06:54

2024-03-09T06:54

2024-03-09T08:48

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы курской области

курская область

волгоградская область

ростовская область

василий голубев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. 47 вражеских беспилотников уничтожены российскими силами противовоздушной обороны над регионами страны за ночь. Об этом сообщает Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БПЛА), Курской (2 БПЛА), Волгоградской (3 БПЛА) и Ростовской (41 БПЛА) областей", - сказано в сообщении.По данным главы Ростовской области Василия Голубева, в результате массированной атаки Таганрога есть пострадавшие.В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу поликлиники, пациентов стационара и медицинский персонал эвакуировали.ВСУ регулярно пытаются атаковать центральные и приграничные регионы России, ПВО пресекают попытки ракетных и беспилотных ударов противника. В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью. В течение дня над Белгородом перехвачены еще более 10 дронов. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белгородской областью ПВО сбила еще два беспилотникаНовая атака ВСУ на Белгородскую область: двое погибли от дронов-камикадзеСемь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВО

белгородская область

курская область

волгоградская область

ростовская область

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2024

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