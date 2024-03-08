https://crimea.ria.ru/20240308/sem-aviabomb-hammer-i-796-ukrainskikh-dronov-sbity-rossiyskimi-pvo-1135506109.html

Семь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВО

Семь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВО - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Семь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВО

За неделю российские средства противовоздушной обороны сбили десятки поставленных Киеву западных ракет и снарядов, истребитель и почти 800 вражеских дронов. Об... РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T15:03

2024-03-08T15:03

2024-03-08T15:08

министерство обороны рф

пво

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. За неделю российские средства противовоздушной обороны сбили десятки поставленных Киеву западных ракет и снарядов, истребитель и почти 800 вражеских дронов. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны.В этот период в плен российским войскам сдались 24 украинских военнослужащих.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 576 самолетов, 267 вертолетов, 14 658 беспилотных летательных аппарата, 482 зенитных ракетных комплекса, 15 400 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 498 единиц специальной военной автомобильной техники.При этом Вооруженные силы России нанесли 34 групповых удара по арсеналам оружия, военной техники, пунктам дислокации наемников и сборки морских дронов.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбили французскую авиабомбу Hammer и 123 украинских дронаНовый "контрнаступ": эксперт оценил планы ВСУ создать ударную группировкуАвиабомба Hammer: дальность полета и другие характеристики

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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