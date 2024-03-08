https://crimea.ria.ru/20240308/sem-aviabomb-hammer-i-796-ukrainskikh-dronov-sbity-rossiyskimi-pvo-1135506109.html
Семь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВО
Семь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВО - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Семь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВО
За неделю российские средства противовоздушной обороны сбили десятки поставленных Киеву западных ракет и снарядов, истребитель и почти 800 вражеских дронов. Об... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T15:03
2024-03-08T15:03
2024-03-08T15:08
министерство обороны рф
пво
поставки западного оружия украине
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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storm shadow
авиабомба hammer
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. За неделю российские средства противовоздушной обороны сбили десятки поставленных Киеву западных ракет и снарядов, истребитель и почти 800 вражеских дронов. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны.В этот период в плен российским войскам сдались 24 украинских военнослужащих.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 576 самолетов, 267 вертолетов, 14 658 беспилотных летательных аппарата, 482 зенитных ракетных комплекса, 15 400 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 498 единиц специальной военной автомобильной техники.При этом Вооруженные силы России нанесли 34 групповых удара по арсеналам оружия, военной техники, пунктам дислокации наемников и сборки морских дронов.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбили французскую авиабомбу Hammer и 123 украинских дронаНовый "контрнаступ": эксперт оценил планы ВСУ создать ударную группировкуАвиабомба Hammer: дальность полета и другие характеристики
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министерство обороны рф, пво, поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , himars, storm shadow, авиабомба hammer, patriot (зенитный ракетный комплекс), новости сво, воздушно-космический силы (вкс)
Семь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВО
Российские ПВО сбили украинский Миг-29 и больше 40 западных ракет и авиабомб
15:03 08.03.2024 (обновлено: 15:08 08.03.2024)