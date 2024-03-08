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Семь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВО - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Семь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВО
Семь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВО - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Семь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВО
За неделю российские средства противовоздушной обороны сбили десятки поставленных Киеву западных ракет и снарядов, истребитель и почти 800 вражеских дронов. Об... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T15:03
2024-03-08T15:08
министерство обороны рф
пво
поставки западного оружия украине
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
himars
storm shadow
авиабомба hammer
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. За неделю российские средства противовоздушной обороны сбили десятки поставленных Киеву западных ракет и снарядов, истребитель и почти 800 вражеских дронов. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны.В этот период в плен российским войскам сдались 24 украинских военнослужащих.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 576 самолетов, 267 вертолетов, 14 658 беспилотных летательных аппарата, 482 зенитных ракетных комплекса, 15 400 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 498 единиц специальной военной автомобильной техники.При этом Вооруженные силы России нанесли 34 групповых удара по арсеналам оружия, военной техники, пунктам дислокации наемников и сборки морских дронов.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбили французскую авиабомбу Hammer и 123 украинских дронаНовый "контрнаступ": эксперт оценил планы ВСУ создать ударную группировкуАвиабомба Hammer: дальность полета и другие характеристики
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министерство обороны рф, пво, поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , himars, storm shadow, авиабомба hammer, patriot (зенитный ракетный комплекс), новости сво, воздушно-космический силы (вкс)
Семь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВО

Российские ПВО сбили украинский Миг-29 и больше 40 западных ракет и авиабомб

15:03 08.03.2024 (обновлено: 15:08 08.03.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. За неделю российские средства противовоздушной обороны сбили десятки поставленных Киеву западных ракет и снарядов, истребитель и почти 800 вражеских дронов. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны.
"Вооруженными Силами Российской Федерации Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 796 беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении.
В этот период в плен российским войскам сдались 24 украинских военнослужащих.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 576 самолетов, 267 вертолетов, 14 658 беспилотных летательных аппарата, 482 зенитных ракетных комплекса, 15 400 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 498 единиц специальной военной автомобильной техники.
При этом Вооруженные силы России нанесли 34 групповых удара по арсеналам оружия, военной техники, пунктам дислокации наемников и сборки морских дронов.
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Министерство обороны РФПВОПоставки западного оружия УкраинеБеспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУHIMARSStorm ShadowАвиабомба HammerPatriot (зенитный ракетный комплекс)Новости СВОВоздушно-космический силы (ВКС)
 
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