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Новый "контрнаступ": эксперт оценил планы ВСУ создать ударную группировку
Новый "контрнаступ": эксперт оценил планы ВСУ создать ударную группировку - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Новый "контрнаступ": эксперт оценил планы ВСУ создать ударную группировку
Объективных предпосылок для заявлений украинской стороны о переходе ВСУ в контрнаступление в 2024 году нет, поскольку киевский режим не имеет для этого... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T10:54
2024-03-07T10:54
2024-03-07T11:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Объективных предпосылок для заявлений украинской стороны о переходе ВСУ в контрнаступление в 2024 году нет, поскольку киевский режим не имеет для этого достаточных ресурсов. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил накануне о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям."В течение 2024 года контрнаступление ВСУ маловероятно, поскольку финансирование стало меньше", – констатирует Буртер.Последняя официальная помощь Украине от Вашингтона была датирована началом ноября, напоминает эксперт. Однако из необъявленных источников киевский режим помощь все же получает. В противном случае ВСУ были бы не способны даже к оборонительным действиям.При этом он подчеркивает: заявления о том, что украинская армия рассыпается, тоже не соответствуют действительности. Противника нельзя недооценивать.Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* ранее заявлял, что Украина рассчитывает начать новое контрнаступление в 2025 году, "если ВСУ смогут вести умную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая свои собственные". По мнению военного эксперта Александр Хроленко, заявления о новом украинском "контрнаступе" появляются на фоне успехов российской армии на линии боевого соприкосновения, чтобы "перебить повестку", однако реальных предпосылок для этого нет.* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:План "контрнаступа" ВСУ был на столе в Кремле до его начала – ЗеленскийНовый "контрнаступ" ВСУ: какие шансы у КиеваШойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 год
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), владимир брутер, мнения, украина, поставки западного оружия украине, сша
Новый "контрнаступ": эксперт оценил планы ВСУ создать ударную группировку
У ВСУ нет ресурсов для нового контрнаступления – эксперт Брутер
10:54 07.03.2024 (обновлено: 11:14 07.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым.
Объективных предпосылок для заявлений украинской стороны о переходе ВСУ в контрнаступление в 2024 году нет, поскольку киевский режим не имеет для этого достаточных ресурсов. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил накануне о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям.
"В течение 2024 года контрнаступление ВСУ маловероятно, поскольку финансирование стало меньше", – констатирует Буртер.
Последняя официальная помощь Украине от Вашингтона была датирована началом ноября, напоминает эксперт. Однако из необъявленных источников киевский режим помощь все же получает. В противном случае ВСУ были бы не способны даже к оборонительным действиям.
"Как они воюют? Надо сделать вывод, что во-первых, деньги, оружие продолжают поступать. Есть иностранные военные, которые воюют на стороне Украины в большом количестве. При этом Украине действительно некем контрнаступать. Даже когда у них было преимущество в личном составе, их контрнаступление провалилось. Поэтому то, что они рассказывают про контрнаступление – это вранье", – считает собеседник.
При этом он подчеркивает: заявления о том, что украинская армия рассыпается, тоже не соответствуют действительности. Противника нельзя недооценивать.
"На самом деле у них есть достаточно ресурсов, чтобы продолжать сопротивление. А для контрнаступления у них ресурсов нет. Но это не значит, что они не будут их накапливать, и в какой-то момент вполне возможно, ресурсов станет больше. Но возможно и обратное – что им не дадут достаточно денег. Ситуацию нужно отслеживать, а верить можно только тому, что происходит на линии боевого соприкосновения и данным разведки", – подытоживает Буртер.
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* ранее заявлял
, что Украина рассчитывает начать новое контрнаступление в 2025 году, "если ВСУ смогут вести умную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая свои собственные". По мнению военного эксперта Александр Хроленко
, заявления о новом украинском "контрнаступе" появляются на фоне успехов российской армии на линии боевого соприкосновения, чтобы "перебить повестку", однако реальных предпосылок для этого нет.
* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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