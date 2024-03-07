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Новый "контрнаступ": эксперт оценил планы ВСУ создать ударную группировку

Новый "контрнаступ": эксперт оценил планы ВСУ создать ударную группировку - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Новый "контрнаступ": эксперт оценил планы ВСУ создать ударную группировку

Объективных предпосылок для заявлений украинской стороны о переходе ВСУ в контрнаступление в 2024 году нет, поскольку киевский режим не имеет для этого... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T10:54

2024-03-07T10:54

2024-03-07T11:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Объективных предпосылок для заявлений украинской стороны о переходе ВСУ в контрнаступление в 2024 году нет, поскольку киевский режим не имеет для этого достаточных ресурсов. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил накануне о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям."В течение 2024 года контрнаступление ВСУ маловероятно, поскольку финансирование стало меньше", – констатирует Буртер.Последняя официальная помощь Украине от Вашингтона была датирована началом ноября, напоминает эксперт. Однако из необъявленных источников киевский режим помощь все же получает. В противном случае ВСУ были бы не способны даже к оборонительным действиям.При этом он подчеркивает: заявления о том, что украинская армия рассыпается, тоже не соответствуют действительности. Противника нельзя недооценивать.Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* ранее заявлял, что Украина рассчитывает начать новое контрнаступление в 2025 году, "если ВСУ смогут вести умную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая свои собственные". По мнению военного эксперта Александр Хроленко, заявления о новом украинском "контрнаступе" появляются на фоне успехов российской армии на линии боевого соприкосновения, чтобы "перебить повестку", однако реальных предпосылок для этого нет.* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:План "контрнаступа" ВСУ был на столе в Кремле до его начала – ЗеленскийНовый "контрнаступ" ВСУ: какие шансы у КиеваШойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 год

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), владимир брутер, мнения, украина, поставки западного оружия украине, сша