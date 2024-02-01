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Новый "контрнаступ" ВСУ: какие шансы у Киева

Новый "контрнаступ" ВСУ: какие шансы у Киева - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Новый "контрнаступ" ВСУ: какие шансы у Киева

У украинской армии нет никаких шансов на успешное контрнаступление в этом году, поскольку ВСУ не обладают для этого необходимыми ресурсами. Такое мнение РИА... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T10:51

2024-02-01T10:51

2024-02-01T10:56

константин сивков

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мнения

всу (вооруженные силы украины)

кирилл буданов

контрнаступление всу

рустем умеров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. У украинской армии нет никаких шансов на успешное контрнаступление в этом году, поскольку ВСУ не обладают для этого необходимыми ресурсами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинским СМИ заявил, что весной ВСУ могут снова попытаться перейти к наступлению.Военный эксперт также отметил, что ВСУ испытывают острую нехватку артиллерийских снарядов, при которой активные наступательные действия просто невозможны.По мнению аналитика, подобные заявления делаются с одной целью – выбить из Запада как можно больше денег и военной помощи.Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Украина уведомила своих западных союзников, что ее вооруженные силы испытывают "критическую нехватку" артиллерийских снарядов. По данным агентства, министр обороны Украины Рустем Умеров направил коллегам в ЕС соответствующее письмо, в котором отмечается, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов, чем ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:В США назвали сроки увольнения ЗалужногоЗапад однозначно "кинет" Украину – МатвиенкоЗапад опоздал с поставками оружия: экс-глава ЦРУ о провале "контрнаступа"

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константин сивков, мнения, всу (вооруженные силы украины), кирилл буданов, контрнаступление всу, рустем умеров