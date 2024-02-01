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Новый "контрнаступ" ВСУ: какие шансы у Киева
Новый "контрнаступ" ВСУ: какие шансы у Киева - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Новый "контрнаступ" ВСУ: какие шансы у Киева
У украинской армии нет никаких шансов на успешное контрнаступление в этом году, поскольку ВСУ не обладают для этого необходимыми ресурсами. Такое мнение РИА... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T10:51
2024-02-01T10:51
2024-02-01T10:56
константин сивков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. У украинской армии нет никаких шансов на успешное контрнаступление в этом году, поскольку ВСУ не обладают для этого необходимыми ресурсами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинским СМИ заявил, что весной ВСУ могут снова попытаться перейти к наступлению.Военный эксперт также отметил, что ВСУ испытывают острую нехватку артиллерийских снарядов, при которой активные наступательные действия просто невозможны.По мнению аналитика, подобные заявления делаются с одной целью – выбить из Запада как можно больше денег и военной помощи.Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Украина уведомила своих западных союзников, что ее вооруженные силы испытывают "критическую нехватку" артиллерийских снарядов. По данным агентства, министр обороны Украины Рустем Умеров направил коллегам в ЕС соответствующее письмо, в котором отмечается, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов, чем ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:В США назвали сроки увольнения ЗалужногоЗапад однозначно "кинет" Украину – МатвиенкоЗапад опоздал с поставками оружия: экс-глава ЦРУ о провале "контрнаступа"
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константин сивков, мнения, всу (вооруженные силы украины), кирилл буданов, контрнаступление всу, рустем умеров
Новый "контрнаступ" ВСУ: какие шансы у Киева
У Украины нет никаких шансов на успешное наступление в этом году – эксперт Сивков
10:51 01.02.2024 (обновлено: 10:56 01.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
У украинской армии нет никаких шансов на успешное контрнаступление в этом году, поскольку ВСУ не обладают для этого необходимыми ресурсами. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.
Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинским СМИ заявил
, что весной ВСУ могут снова попытаться перейти к наступлению.
"Будем говорить объективно – никаких шансов на успешное наступление у них (ВСУ – ред.) просто нет. Для этого нужен целый ряд условий: господство в воздухе, превосходство на театре военных действий, достаточное количество бронетанковой техники. Всего этого нет, поэтому никаких разговоров быть не может", – сказал Сивков.
Военный эксперт также отметил, что ВСУ испытывают острую нехватку артиллерийских снарядов, при которой активные наступательные действия просто невозможны.
По мнению аналитика, подобные заявления делаются с одной целью – выбить из Запада как можно больше денег и военной помощи.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Украина уведомила своих западных союзников, что ее вооруженные силы испытывают "критическую нехватку" артиллерийских снарядов. По данным агентства, министр обороны Украины Рустем Умеров направил коллегам в ЕС соответствующее письмо, в котором отмечается, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов, чем ВСУ.
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