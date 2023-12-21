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Запад однозначно "кинет" Украину – Матвиенко

Запад однозначно "кинет" Украину – Матвиенко - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Запад однозначно "кинет" Украину – Матвиенко

Коллективный Запад во главе с США однозначно бросит Украину, как сделал это ранее с Афганистаном, Ираком и другими странами. Такое мнение высказала председатель РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T13:19

2023-12-21T13:19

2023-12-21T13:23

валентина матвиенко

совет федерации

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украина

сша

европейский союз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Коллективный Запад во главе с США однозначно бросит Украину, как сделал это ранее с Афганистаном, Ираком и другими странами. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.По словам Матвиенко, сейчас на Западе происходит "серьезная аналитическая работа", поскольку "блицкриг" на Украине не удался, и нужно как-то объясняться перед своими налогоплательщиками.Председатель Совета федерации отметила, что пока не видит предпосылок к урегулированию конфликта, однако неоспоримым фактом является то, что интерес Запада к украинской теме падает, и что у властей этих стран не осталось аргументов для продолжения выделения Украине больших средств.Матвиенко добавила, что Россия не отступит от целей специальной военной операции и добьется их выполнения, чтобы Украина "не была антироссийским проектом и не оставалась угрозой безопасности и суверенитета России".Накануне координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом просит Конгресс США согласовать дополнительную помощь Украине и надеется, что это случится в начале следующего года.В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о будущем Украины: мы мешать не будем, но свое не отдадимКак долго США будут помогать УкраинеВ Белом доме считают высоким риск поражения Украины

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валентина матвиенко, совет федерации, мнения, россия, украина, сша, европейский союз