https://crimea.ria.ru/20231202/zapad-opozdal-s-postavkami-oruzhiya-eks-glava-tsru-o-provale-kontrnastupa-1133265379.html

Запад опоздал с поставками оружия: экс-глава ЦРУ о провале "контрнаступа"

Запад опоздал с поставками оружия: экс-глава ЦРУ о провале "контрнаступа" - РИА Новости Крым, 02.12.2023

Запад опоздал с поставками оружия: экс-глава ЦРУ о провале "контрнаступа"

Украинское наступление на юге оказалось неудачным из-за многочисленных задержек в поставках разных видов вооружения. Об этом в интервью Washington Post Live... РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T16:27

2023-12-02T16:27

2023-12-02T16:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Украинское наступление на юге оказалось неудачным из-за многочисленных задержек в поставках разных видов вооружения. Об этом в интервью Washington Post Live сказал экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.По словам Петреуса, западные военные эксперты недооценили надежность линий обороны, построенных россиянами.Напомним, первые 10 танков "Абрамс" были поставлены на Украину в середине сентября 2023 года. До этого их поставки неоднократно откладывались. Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов предрек им ту же участь, что и поставленным ранее немецким "Леопарадам": "мы увидим их горящими в степях Украины", сказал он.О первых поставках в Украину танков "Леопард" заявил министр обороны Германии Борис Писториус еще в феврале – он пообещал, что они поступят на Украину в течение четырех месяцев. 11 июня в Минобороны РФ впервые заявили о том, что на полях СВО подбиты три "Леопарда".Разговоры о поставках Украине истребителей ведутся с прошлого года, однако до сих пор ни один из них на вооружение ВСУ не поступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Минус 600 боевиков ВСУ и Leopard: работа российских войск в зоне СВОФРГ передает Киеву партию оружия: в списке танки Leopard и ЗРК PatriotКассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цру, мнения, украина, контрнаступление всу, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, россия