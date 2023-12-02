Рейтинг@Mail.ru
Запад опоздал с поставками оружия: экс-глава ЦРУ о провале "контрнаступа" - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231202/zapad-opozdal-s-postavkami-oruzhiya-eks-glava-tsru-o-provale-kontrnastupa-1133265379.html
Запад опоздал с поставками оружия: экс-глава ЦРУ о провале "контрнаступа"
Запад опоздал с поставками оружия: экс-глава ЦРУ о провале "контрнаступа" - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Запад опоздал с поставками оружия: экс-глава ЦРУ о провале "контрнаступа"
Украинское наступление на юге оказалось неудачным из-за многочисленных задержек в поставках разных видов вооружения. Об этом в интервью Washington Post Live... РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T16:27
2023-12-02T16:27
цру
мнения
украина
контрнаступление всу
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/02/1133265267_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_1fd69147dbef7d0bd5cb190435ccc7b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Украинское наступление на юге оказалось неудачным из-за многочисленных задержек в поставках разных видов вооружения. Об этом в интервью Washington Post Live сказал экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.По словам Петреуса, западные военные эксперты недооценили надежность линий обороны, построенных россиянами.Напомним, первые 10 танков "Абрамс" были поставлены на Украину в середине сентября 2023 года. До этого их поставки неоднократно откладывались. Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов предрек им ту же участь, что и поставленным ранее немецким "Леопарадам": "мы увидим их горящими в степях Украины", сказал он.О первых поставках в Украину танков "Леопард" заявил министр обороны Германии Борис Писториус еще в феврале – он пообещал, что они поступят на Украину в течение четырех месяцев. 11 июня в Минобороны РФ впервые заявили о том, что на полях СВО подбиты три "Леопарда".Разговоры о поставках Украине истребителей ведутся с прошлого года, однако до сих пор ни один из них на вооружение ВСУ не поступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Минус 600 боевиков ВСУ и Leopard: работа российских войск в зоне СВОФРГ передает Киеву партию оружия: в списке танки Leopard и ЗРК PatriotКассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозы
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/02/1133265267_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_3ccfbc879f57bc61398e7f4e76c5f507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цру, мнения, украина, контрнаступление всу, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, россия
Запад опоздал с поставками оружия: экс-глава ЦРУ о провале "контрнаступа"

Задержки в поставках западного оружия привели к провалу "контрнаступа" ВСУ – экс-глава ЦРУ

16:27 02.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Украинское наступление на юге оказалось неудачным из-за многочисленных задержек в поставках разных видов вооружения. Об этом в интервью Washington Post Live сказал экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.

"Мы поняли, что задержки в поставках американских танков повлекли за собой задержки со стороны Германии в одобрении отправки "Леопардов". Мы долго откладывали отправку кассетных боеприпасов, а они могли сильно помочь ВСУ, как и дальнобойные системы РСЗО. Еще и с самолетами были вопросы, ведь наша доктрина гласит, что все это нужно, чтобы пробить любую защиту", – сказал Петреус.

По словам Петреуса, западные военные эксперты недооценили надежность линий обороны, построенных россиянами.

"Я не думаю, что кто-то действительно осознал или оценил глубину минных полей. Россия действительно очень правильно построила оборону, многочисленные линии и так далее", – сказал он.

Напомним, первые 10 танков "Абрамс" были поставлены на Украину в середине сентября 2023 года. До этого их поставки неоднократно откладывались. Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов предрек им ту же участь, что и поставленным ранее немецким "Леопарадам": "мы увидим их горящими в степях Украины", сказал он.
О первых поставках в Украину танков "Леопард" заявил министр обороны Германии Борис Писториус еще в феврале – он пообещал, что они поступят на Украину в течение четырех месяцев. 11 июня в Минобороны РФ впервые заявили о том, что на полях СВО подбиты три "Леопарда".
Разговоры о поставках Украине истребителей ведутся с прошлого года, однако до сих пор ни один из них на вооружение ВСУ не поступил.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Минус 600 боевиков ВСУ и Leopard: работа российских войск в зоне СВО
ФРГ передает Киеву партию оружия: в списке танки Leopard и ЗРК Patriot
Кассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозы
 
ЦРУМненияУкраинаКонтрнаступление ВСУВооруженные силы РоссииАрмия и флотНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55В Москве арестован подозреваемый в подрыве железной дороги
16:27Запад опоздал с поставками оружия: экс-глава ЦРУ о провале "контрнаступа"
15:59Отказ сносить советские памятники – "маленький подвиг" для Украины
15:41Переход ВСУ в оборону и беспилотники у Крыма: в чем связь
15:09Колоссальные потери: за неделю ликвидированы 4,5 тысячи боевиков ВСУ
14:58Отказали ноги: спасательная операция в горах под Бахчисараем
14:19В Евпатории уровень воды опустился до 15 сантиметров - МЧС
13:52Восемь морпехов ЧФ награждены за отвагу в госпитале Севастополя
13:31В Севастополе пенсионерка сломала ребра во дворе - СК начал проверку
13:09Прокуратура взяла на контроль восстановление энергоснабжения в Крыму
13:02Взяли Артемовское и выровняли край: успехи России в зоне СВО за неделю
12:53Киев за неделю потерял 8 самолетов и десятки западных ракет
12:3227 групповых высокоточных ударов по ВСУ за неделю - что уничтожено
12:21Когда Россия и МАГАТЭ проведут полномасштабные консультации по ЗАЭС
11:56В Сочи открыли первый пляж после урагана
11:28В Саках полностью восстановили подачу воды, света, газа и тепла
11:06Боевики ВСУ выпустили по Алешкам более 20 снарядов
10:39Взрывы в Днепропетровской и Одесской областях - что уничтожено
10:06"Ланцет" против десанта: ВСУ разбиты при попытке форсировать Днепр
09:44Сколько домов в Крыму освободили от воды после шторма
Лента новостейМолния