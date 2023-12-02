Запад опоздал с поставками оружия: экс-глава ЦРУ о провале "контрнаступа"
Задержки в поставках западного оружия привели к провалу "контрнаступа" ВСУ – экс-глава ЦРУ
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Украинское наступление на юге оказалось неудачным из-за многочисленных задержек в поставках разных видов вооружения. Об этом в интервью Washington Post Live сказал экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.
"Мы поняли, что задержки в поставках американских танков повлекли за собой задержки со стороны Германии в одобрении отправки "Леопардов". Мы долго откладывали отправку кассетных боеприпасов, а они могли сильно помочь ВСУ, как и дальнобойные системы РСЗО. Еще и с самолетами были вопросы, ведь наша доктрина гласит, что все это нужно, чтобы пробить любую защиту", – сказал Петреус.
По словам Петреуса, западные военные эксперты недооценили надежность линий обороны, построенных россиянами.
"Я не думаю, что кто-то действительно осознал или оценил глубину минных полей. Россия действительно очень правильно построила оборону, многочисленные линии и так далее", – сказал он.
Напомним, первые 10 танков "Абрамс" были поставлены на Украину в середине сентября 2023 года. До этого их поставки неоднократно откладывались. Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов предрек им ту же участь, что и поставленным ранее немецким "Леопарадам": "мы увидим их горящими в степях Украины", сказал он.
О первых поставках в Украину танков "Леопард" заявил министр обороны Германии Борис Писториус еще в феврале – он пообещал, что они поступят на Украину в течение четырех месяцев. 11 июня в Минобороны РФ впервые заявили о том, что на полях СВО подбиты три "Леопарда".
Разговоры о поставках Украине истребителей ведутся с прошлого года, однако до сих пор ни один из них на вооружение ВСУ не поступил.
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