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Когда Киев получит первые танки Leopard 2 – минобороны Германии - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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Когда Киев получит первые танки Leopard 2 – минобороны Германии
Когда Киев получит первые танки Leopard 2 – минобороны Германии - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Когда Киев получит первые танки Leopard 2 – минобороны Германии
Украина получит первый батальон танков Leopard 2 в течение следующих трех – четырех месяцев. Об этом после встречи с польским коллегой в Варшаве заявил министр... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T21:42
2023-02-08T21:51
германия
поставки западного оружия украине
оружие
танки leopard
украина
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Украина получит первый батальон танков Leopard 2 в течение следующих трех – четырех месяцев. Об этом после встречи с польским коллегой в Варшаве заявил министр обороны Германии Борис Писториус, его слова приводит РИА Новости.Танки Leopard 2 будут у Киева к лету"Я думаю, мы могли бы поставить минимум один батальон в первые четыре месяца, может быть - три", – сказал Писториус журналистам, речь политика транслировалась по немецкому телевидению.Глава германского оборонного ведомства уточнил, что батальон будет укомплектован в том числе польскими Leopard 2 A4.Ранее Писториус сообщал, что обещанные прежде Киеву четырнадцать танков Leopard 2 поставят на Украину до конца марта. Он также указывал на договоренность с некоторыми европейскими странами о совместных поставках Украине до 25 танков Leopard A1 к лету и еще более 100 – к началу 2024 года. В целом Германия намерена поставить Киеву 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6.Реакция РоссииВ связи с поставками Западом вооружений Киеву на фоне конфликта на Украине Российская Федерация направила странам НАТО ноту. Во внешнеполитическом ведомстве неоднократно заявляли, что страны Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя Киеву оружие.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые грузы, содержащие предназначенное для Украины вооружение, будут расцениваться как законная цель для России. Он также предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.Читайте также на РИА Новости Крым:Танки для Украины: какую технику и кто передаст Киеву – инфографикаЗападные танки нужно уничтожить сразу на украинской границе – сенаторВ Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков Украине
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германия, поставки западного оружия украине, оружие, танки leopard, украина, в мире, новости
Когда Киев получит первые танки Leopard 2 – минобороны Германии

Писториус: первый батальон танков Leopard 2 поступит на Украину в течение четырех месяцев

21:42 08.02.2023 (обновлено: 21:51 08.02.2023)
 
© AP Photo Michael SohnТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo Michael Sohn
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Украина получит первый батальон танков Leopard 2 в течение следующих трех – четырех месяцев. Об этом после встречи с польским коллегой в Варшаве заявил министр обороны Германии Борис Писториус, его слова приводит РИА Новости.

Танки Leopard 2 будут у Киева к лету

"Я думаю, мы могли бы поставить минимум один батальон в первые четыре месяца, может быть - три", – сказал Писториус журналистам, речь политика транслировалась по немецкому телевидению.
Глава германского оборонного ведомства уточнил, что батальон будет укомплектован в том числе польскими Leopard 2 A4.
Ранее Писториус сообщал, что обещанные прежде Киеву четырнадцать танков Leopard 2 поставят на Украину до конца марта. Он также указывал на договоренность с некоторыми европейскими странами о совместных поставках Украине до 25 танков Leopard A1 к лету и еще более 100 – к началу 2024 года. В целом Германия намерена поставить Киеву 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6.
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Реакция России

В связи с поставками Западом вооружений Киеву на фоне конфликта на Украине Российская Федерация направила странам НАТО ноту. Во внешнеполитическом ведомстве неоднократно заявляли, что страны Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя Киеву оружие.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые грузы, содержащие предназначенное для Украины вооружение, будут расцениваться как законная цель для России. Он также предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.
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ГерманияПоставки западного оружия УкраинеОружиеТанки LeopardУкраинаВ миреНовости
 
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22:04Главные новости и заявления дня: 8 февраля
21:42Когда Киев получит первые танки Leopard 2 – минобороны Германии
21:28Главные новости Крыма: 8 февраля
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