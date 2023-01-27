https://crimea.ria.ru/20230127/zapadnye-tanki-nuzhno-unichtozhit-srazu-na-ukrainskoy-granitse--senator-1126622157.html

Западные танки нужно уничтожить сразу на украинской границе – сенатор

Западные танки нужно уничтожить сразу на украинской границе – сенатор - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Западные танки нужно уничтожить сразу на украинской границе – сенатор

Все пути, по которым западные танки будут попадать на Украину, уязвимы для ударов российской авиации и ракетных войск. Поэтому эта техника должна быть... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T15:40

2023-01-27T15:40

2023-01-27T15:40

поставки западного оружия украине

совет федерации

мнения

политика

новости

украина

сво

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Все пути, по которым западные танки будут попадать на Украину, уязвимы для ударов российской авиации и ракетных войск. Поэтому эта техника должна быть уничтожена сразу же после пересечения украинской границы. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.Законные мишениНакануне США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Германия и другие страны.Два самолета – на одну БМПЧижов также отметил, что проблемы с доставкой танков на Украину у западной коалиции могут возникнуть еще до возможного удара по ним российских военных. Как пояснил политик, каждая последующая модификация того или иного танка как правило приводит к утяжелению машины, и наступает момент когда их становится сложно перемещать в пространстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не успеет получить танки Abrams к весеннему наступлению – НуландТанков для Украины нет: Пентагон признал отсутствие Abrams в СШАНазваны уязвимые места танков Leopard и Abrams на Украине

https://crimea.ria.ru/20230126/s-miru-po-tanku-kto-otpravit-kievu-abrams-i-leopard-1126598400.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поставки западного оружия украине, совет федерации, мнения, политика, новости, украина, сво, армия и флот