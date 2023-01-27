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Западные танки нужно уничтожить сразу на украинской границе – сенатор - РИА Новости Крым, 27.01.2023
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Западные танки нужно уничтожить сразу на украинской границе – сенатор
Западные танки нужно уничтожить сразу на украинской границе – сенатор - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Западные танки нужно уничтожить сразу на украинской границе – сенатор
Все пути, по которым западные танки будут попадать на Украину, уязвимы для ударов российской авиации и ракетных войск. Поэтому эта техника должна быть... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T15:40
2023-01-27T15:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Все пути, по которым западные танки будут попадать на Украину, уязвимы для ударов российской авиации и ракетных войск. Поэтому эта техника должна быть уничтожена сразу же после пересечения украинской границы. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.Законные мишениНакануне США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Германия и другие страны.Два самолета – на одну БМПЧижов также отметил, что проблемы с доставкой танков на Украину у западной коалиции могут возникнуть еще до возможного удара по ним российских военных. Как пояснил политик, каждая последующая модификация того или иного танка как правило приводит к утяжелению машины, и наступает момент когда их становится сложно перемещать в пространстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не успеет получить танки Abrams к весеннему наступлению – НуландТанков для Украины нет: Пентагон признал отсутствие Abrams в СШАНазваны уязвимые места танков Leopard и Abrams на Украине
https://crimea.ria.ru/20230126/s-miru-po-tanku-kto-otpravit-kievu-abrams-i-leopard-1126598400.html
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поставки западного оружия украине, совет федерации, мнения, политика, новости, украина, сво, армия и флот
Западные танки нужно уничтожить сразу на украинской границе – сенатор

Сенатор Чижов: западные танки нужно уничтожить сразу после пересечения украинской границы

15:40 27.01.2023
 
© AP Photo Michael SohnТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo Michael Sohn
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Все пути, по которым западные танки будут попадать на Украину, уязвимы для ударов российской авиации и ракетных войск. Поэтому эта техника должна быть уничтожена сразу же после пересечения украинской границы. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

Законные мишени

Накануне США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Германия и другие страны.

"Как эти танки, летом или пусть даже весной, могут попасть на территорию Украины? Либо по железной дороге через Польшу или Румынию, либо морем до Одессы. Все три маршрута достаточно уязвимы для нашей авиации и артиллерии. С момента пересечения, по крайней мере, границы Украины эти эшелоны будут для наших вооруженных сил законной мишенью", – сказал сенатор на круглом столе на площадке медиагруппы "Россия сегодня".

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Два самолета – на одну БМП

Чижов также отметил, что проблемы с доставкой танков на Украину у западной коалиции могут возникнуть еще до возможного удара по ним российских военных. Как пояснил политик, каждая последующая модификация того или иного танка как правило приводит к утяжелению машины, и наступает момент когда их становится сложно перемещать в пространстве.
"Если говорить даже не об Abrams, а о БМП Bradley – я наблюдал их на Балканах в 90-е годы. Это достаточно неповоротливая тяжелая машина, а когда в Ирак их направляли, для перевозки оной машины требовалось два самолета: один вез непосредственно эту машину, а другой – все ее вооружение, боеприпасы и защиту. Такими темпами и возможностями, как говорится, много не навоюешь", – рассказал член Совфеда.
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