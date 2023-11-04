https://crimea.ria.ru/20231104/minus-600-boevikov-vsu-i-leopard-rabota-rossiyskikh-voysk-v-zone-svo-1132577686.html

Минус 600 боевиков ВСУ и Leopard: работа российских войск в зоне СВО

Минус 600 боевиков ВСУ и Leopard: работа российских войск в зоне СВО - РИА Новости Крым, 04.11.2023

Минус 600 боевиков ВСУ и Leopard: работа российских войск в зоне СВО

Подразделения российских войск за прошедшие сутки отразили 14 атак ВСУ на пяти основных направлениях, потери противника составили почти 600 боевиков и 56 единиц РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T15:39

2023-11-04T15:39

2023-11-04T15:39

министерство обороны рф

новости сво

новые регионы россии

харьковская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения российских войск за прошедшие сутки отразили 14 атак ВСУ на пяти основных направлениях, потери противника составили почти 600 боевиков и 56 единиц техники, в том числе один немецкий танк Leopard. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеПодразделения "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак двух бригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области.Потери противника составили более 200 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены артиллерийская система М777 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Краснолиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовиков ВСУ в районах Новоселовки, Григоровки и Серебрянского лесничества Донецкой Народной Республики.Противник за сутки потерял на данном направлении около 100 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 и две боевые машины РСЗО "Град".Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР.В результате ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, танк Leopard, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены боевая машина РСЗО "Ураган", две гаубицы "МСТА-Б", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две боевые машины РСЗО "Град", гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.Южно-Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку боевиков теробороны ВСУ в районе Марфополя Запорожской области.В районе Угледара ДНР нанесены удары по скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ.За сутки российские войска уничтожили 55 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты, три автомобиля и гаубицу Д-20.Запорожское и Херсонское направленияНа Запорожском направлении российская армия ударами авиации и огнем артиллерии отразила пять атак штурмовых групп противника и нанесла огневое поражение подразделению 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Работино.Уничтожены до 30 боевиков, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и артиллерийская система М777.На Херсонском направлении российские подразделения отразили одну атаку противника. Потери украинских войск составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть автомобилей и гаубица "МСТА-Б".Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные цифры: названы потери ВСУ за неделю боевУкраина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделю15 групповых ударов по ВСУ за неделю: какие цели уничтожены

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу