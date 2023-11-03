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Украина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделю
Украина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделю - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Украина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделю
Российские истребители и средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю уничтожили 10 самолетов, в том числе пять МиГ-29, и один вертолет противника. Об этом РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T15:10
2023-11-03T15:10
2023-11-03T15:10
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
пво
авиация
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Российские истребители и средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю уничтожили 10 самолетов, в том числе пять МиГ-29, и один вертолет противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, средства ПВО за неделю перехватили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 274 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолетов, 254 вертолета, 8586 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13135 танков и других боевых бронированных машин, 1177 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6967 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14923 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Крым: сбиты шесть беспилотниковРоссийская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – ШойгуМассированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракет
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), пво, авиация, потери всу
Украина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделю
Минобороны: российские войска за неделю уничтожили 10 украинских самолетов и вертолет
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Российские истребители и средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю уничтожили 10 самолетов, в том числе пять МиГ-29, и один вертолет противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО за неделю уничтожено 10 самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять Миг-29, три Су-27, один штурмовик Су-25, один учебно-боевой самолет L-39, а также вертолет Ми-8", – говорится в сообщении.
Кроме того, средства ПВО за неделю перехватили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 274 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолетов, 254 вертолета, 8586 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13135 танков и других боевых бронированных машин, 1177 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6967 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14923 единицы специальной военной автомобильной техники.
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