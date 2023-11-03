https://crimea.ria.ru/20231103/ukraina-poteryala-10-samoletov-i-vertolet-v-zone-svo-za-nedelyu-1132551049.html

Украина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделю

Украина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделю - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Украина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделю

Российские истребители и средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю уничтожили 10 самолетов, в том числе пять МиГ-29, и один вертолет противника. Об этом РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T15:10

2023-11-03T15:10

2023-11-03T15:10

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Российские истребители и средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю уничтожили 10 самолетов, в том числе пять МиГ-29, и один вертолет противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, средства ПВО за неделю перехватили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 274 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолетов, 254 вертолета, 8586 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13135 танков и других боевых бронированных машин, 1177 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6967 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14923 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Крым: сбиты шесть беспилотниковРоссийская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – ШойгуМассированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракет

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), пво, авиация, потери всу