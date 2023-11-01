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Российская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – Шойгу - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Российская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – Шойгу
Российская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – Шойгу - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Российская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – Шойгу
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО), исходя из опыта специальной военной операции, смогут сбить все планируемые к поставке Киеву американские... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T13:07
2023-11-01T13:12
сергей шойгу
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
пво
россия
самолеты f-16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО), исходя из опыта специальной военной операции, смогут сбить все планируемые к поставке Киеву американские истребители F-16 примерно за 20 дней. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.В частности, руководитель ведомства отметил, что за месяц российские средства ПВО сбили 37 украинских самолетов.В целом за прошедший месяц российская ПВО уничтожила свыше 1300 средств воздушного нападения противника, в том числе шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.Истребители F-16: что они собой представляют и на что способныF-16 Fighting Falcon – американский многоцелевой легкий истребитель четвертого поколения. Разработан компанией General Dynamics. В армии США используется с 1978 года. Впервые в бою F-16 применила армия Израиля в 1981 году в ходе гражданской войны в Ливане.Истребитель быстро обрел популярность на мировом рынке вооружения благодаря удачной конструкции и многофункциональности. Находится на вооружении 25 стран мира. F-16 широко применялись в натовских бомбардировках Югославии в 1999 году, ударах по Палестине, Сирии, Ираку. F-16 также применяет Турция в операциях против курдов.Экипаж истребителя состоит из одного или двух человек, в зависимости от модификации. Для иностранных заказчиков выпускается только модификация F-16A.Дальность полета – 4 тыс. км, максимальная высота – 18 км, боевой радиус – 1300-1700 км, максимальная скорость – более 2 тыс. км/ч.Вооружение F-16: шестиствольная 20-миллиметровая пушка M61A1 с боезапасом в 511 снарядов, в том числе с обедненным ураном; до шести управляемых высокоточных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность"; управляемые, кассетные и свободнопадающие бомбы.Модификации F-16С, F-16D и F-16 MLO способны нести тактическое ядерное оружие – бомбы B61, которые США разместили в Европе.Стоимость одного экземпляра может варьироваться от 43 млн до 55 млн долларов.С момента начала эксплуатации в 1978 году произошло более 670 крушений F-16, в которых погибли 208 пилотов и 98 человек, оказавшихся в зоне авиакатастрофы.
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сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, пво, россия, самолеты f-16
Российская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – Шойгу

Шойгу: российские системы ПВО смогут сбить все поставленные Украине F-16 за 20 дней

13:07 01.11.2023 (обновлено: 13:12 01.11.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО), исходя из опыта специальной военной операции, смогут сбить все планируемые к поставке Киеву американские истребители F-16 примерно за 20 дней. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
В частности, руководитель ведомства отметил, что за месяц российские средства ПВО сбили 37 украинских самолетов.

"Хочу отметить, что 37 самолетов – это почти в два раза больше того количества, которое гарантированно обещано к поставкам Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны – это примерно на 20 дней", – сказал Шойгу.

В целом за прошедший месяц российская ПВО уничтожила свыше 1300 средств воздушного нападения противника, в том числе шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

Истребители F-16: что они собой представляют и на что способны

F-16 Fighting Falcon – американский многоцелевой легкий истребитель четвертого поколения. Разработан компанией General Dynamics. В армии США используется с 1978 года. Впервые в бою F-16 применила армия Израиля в 1981 году в ходе гражданской войны в Ливане.
Истребитель быстро обрел популярность на мировом рынке вооружения благодаря удачной конструкции и многофункциональности. Находится на вооружении 25 стран мира. F-16 широко применялись в натовских бомбардировках Югославии в 1999 году, ударах по Палестине, Сирии, Ираку. F-16 также применяет Турция в операциях против курдов.
Экипаж истребителя состоит из одного или двух человек, в зависимости от модификации. Для иностранных заказчиков выпускается только модификация F-16A.
Дальность полета – 4 тыс. км, максимальная высота – 18 км, боевой радиус – 1300-1700 км, максимальная скорость – более 2 тыс. км/ч.
Вооружение F-16: шестиствольная 20-миллиметровая пушка M61A1 с боезапасом в 511 снарядов, в том числе с обедненным ураном; до шести управляемых высокоточных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность"; управляемые, кассетные и свободнопадающие бомбы.
Модификации F-16С, F-16D и F-16 MLO способны нести тактическое ядерное оружие – бомбы B61, которые США разместили в Европе.
Стоимость одного экземпляра может варьироваться от 43 млн до 55 млн долларов.
С момента начала эксплуатации в 1978 году произошло более 670 крушений F-16, в которых погибли 208 пилотов и 98 человек, оказавшихся в зоне авиакатастрофы.
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