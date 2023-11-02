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Новая атака на Крым: сбиты шесть беспилотников

Новая атака на Крым: сбиты шесть беспилотников - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Новая атака на Крым: сбиты шесть беспилотников

Утром в четверг российские военные отразили атаку шести беспилотников самолетного типа на Крым. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T07:59

2023-11-02T07:59

2023-11-02T08:09

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Утром в четверг российские военные отразили атаку шести беспилотников самолетного типа на Крым. Об этом сообщает Минобороны России. По данным оборонного ведомства, дежурными средствами ПВО один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. Так, накануне российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет, дважды воздушную тревогу объявляли в Севастополе. 30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки на полуостров пострадал житель Севастополя. Читайте также на РИА Новости Крым:Атака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУУкраинские самолеты и вертолет сбиты российскими ПВО над новыми регионамиОсколки дрона ВСУ упали на крыши 18 домов – последствия атаки на Ростов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, новости крыма