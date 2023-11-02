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Новая атака на Крым: сбиты шесть беспилотников - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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Новая атака на Крым: сбиты шесть беспилотников
Новая атака на Крым: сбиты шесть беспилотников - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Новая атака на Крым: сбиты шесть беспилотников
Утром в четверг российские военные отразили атаку шести беспилотников самолетного типа на Крым. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T07:59
2023-11-02T08:09
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Утром в четверг российские военные отразили атаку шести беспилотников самолетного типа на Крым. Об этом сообщает Минобороны России. По данным оборонного ведомства, дежурными средствами ПВО один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. Так, накануне российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет, дважды воздушную тревогу объявляли в Севастополе. 30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки на полуостров пострадал житель Севастополя. Читайте также на РИА Новости Крым:Атака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУУкраинские самолеты и вертолет сбиты российскими ПВО над новыми регионамиОсколки дрона ВСУ упали на крыши 18 домов – последствия атаки на Ростов
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, новости крыма
Новая атака на Крым: сбиты шесть беспилотников

Минобороны: ВС РФ отразили атаку шести беспилотников на Крым

07:59 02.11.2023 (обновлено: 08:09 02.11.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Утром в четверг российские военные отразили атаку шести беспилотников самолетного типа на Крым. Об этом сообщает Минобороны России.
"Утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ", - сказано в сообщении.
По данным оборонного ведомства, дежурными средствами ПВО один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. Так, накануне российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет, дважды воздушную тревогу объявляли в Севастополе.
30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow.
В результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки на полуостров пострадал житель Севастополя.
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Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на КрымНовости Крыма
 
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