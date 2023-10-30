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Житель Севастополя пострадал в ходе ракетной атаки ВСУ на Крым - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Житель Севастополя пострадал в ходе ракетной атаки ВСУ на Крым
Житель Севастополя пострадал в ходе ракетной атаки ВСУ на Крым - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Житель Севастополя пострадал в ходе ракетной атаки ВСУ на Крым
Житель Севастополя пострадал в результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки вооруженных сил Украины на полуостров. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T14:05
2023-10-30T14:24
новости крыма
михаил развожаев
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безопасность
севастополь
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всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Житель Севастополя пострадал в результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки вооруженных сил Украины на полуостров. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Также обломки упали на территории школы № 27 на Северной стороне. По словам губернатора, детей, которые находились в школе на дополнительных занятиях, спустили в убежище на цокольном этаже сразу после сигнала о воздушной тревоге. Никто не пострадал. Кроме того, осколки сбитого боеприпаса упали в районе пляжей Учкуевка и Мокроусова. Серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано, все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности, отметил губернатор. В понедельник Минобороны РФ сообщило о попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты в Крыму. Средства противовоздушной обороны сбили в небе над полуостровом восемь крылатых ракет Storm Shadow. Рано утром внешний рейд города был атакован двумя беспилотными катерами.А днем ранее, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России.Так, 22 октября над Геническом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.В ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей.Вечером 26 октября российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский беспилотник.А 25 октября силы ПВО сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника.
https://crimea.ria.ru/20231030/nad-sevastopolem-sbity-dve-vozdushnye-tseli---oblomki-upali-na-shkolu-1132413506.html
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новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, севастополь, storm shadow, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, крым
Житель Севастополя пострадал в ходе ракетной атаки ВСУ на Крым

Развожаев: 57-летний севастополец пострадал при падении обломков сбитой ракеты

14:05 30.10.2023 (обновлено: 14:24 30.10.2023)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Житель Севастополя пострадал в результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки вооруженных сил Украины на полуостров. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"По итогам сегодняшней атаки на город спасательной службой Севастополя зафиксирована к этому часу следующая информация: обломки упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, пострадал мужчина 57 лет. У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет. Также есть небольшое возгорание травы", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Также обломки упали на территории школы № 27 на Северной стороне. По словам губернатора, детей, которые находились в школе на дополнительных занятиях, спустили в убежище на цокольном этаже сразу после сигнала о воздушной тревоге. Никто не пострадал.
"На улице Пасечной упали осколки на приусадебном участке, было небольшое возгорание травы, которое уже потушили. На улице Мищенко в одном из дворов также обнаружены осколки. В районе Хуторского проезда осколками пробило шифер на крыше дома, во дворе дома также находятся осколки. На Качинском шоссе обломки упали на жилой дом. Возгорания нет", - добавил Развожаев.
Кроме того, осколки сбитого боеприпаса упали в районе пляжей Учкуевка и Мокроусова. Серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано, все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности, отметил губернатор.
В понедельник Минобороны РФ сообщило о попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты в Крыму. Средства противовоздушной обороны сбили в небе над полуостровом восемь крылатых ракет Storm Shadow.
Рано утром внешний рейд города был атакован двумя беспилотными катерами.
А днем ранее, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России.
Так, 22 октября над Геническом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.
В ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей.
Вечером 26 октября российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский беспилотник.
А 25 октября силы ПВО сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника.
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
13:17
Над Севастополем сбиты две воздушные цели - обломки упали на школу
 
Новости КрымаМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьСевастопольStorm ShadowВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на КрымКрым
 
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13:53Над Крымом сбиты 8 ракет Storm Shadow – Минобороны
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