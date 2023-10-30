https://crimea.ria.ru/20231030/zhitel-sevastopolya-postradal-v-khode-raketnoy-ataki-vsu-na-krym-1132415418.html

Житель Севастополя пострадал в ходе ракетной атаки ВСУ на Крым

Житель Севастополя пострадал в ходе ракетной атаки ВСУ на Крым - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Житель Севастополя пострадал в ходе ракетной атаки ВСУ на Крым

Житель Севастополя пострадал в результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки вооруженных сил Украины на полуостров. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T14:05

2023-10-30T14:05

2023-10-30T14:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Житель Севастополя пострадал в результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки вооруженных сил Украины на полуостров. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Также обломки упали на территории школы № 27 на Северной стороне. По словам губернатора, детей, которые находились в школе на дополнительных занятиях, спустили в убежище на цокольном этаже сразу после сигнала о воздушной тревоге. Никто не пострадал. Кроме того, осколки сбитого боеприпаса упали в районе пляжей Учкуевка и Мокроусова. Серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано, все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности, отметил губернатор. В понедельник Минобороны РФ сообщило о попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты в Крыму. Средства противовоздушной обороны сбили в небе над полуостровом восемь крылатых ракет Storm Shadow. Рано утром внешний рейд города был атакован двумя беспилотными катерами.А днем ранее, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России.Так, 22 октября над Геническом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.В ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей.Вечером 26 октября российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский беспилотник.А 25 октября силы ПВО сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника.

https://crimea.ria.ru/20231030/nad-sevastopolem-sbity-dve-vozdushnye-tseli---oblomki-upali-na-shkolu-1132413506.html

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