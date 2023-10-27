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ВСУ пытались атаковать атомград Курчатов - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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ВСУ пытались атаковать атомград Курчатов
ВСУ пытались атаковать атомград Курчатов - РИА Новости Крым, 27.10.2023
ВСУ пытались атаковать атомград Курчатов
Киевский режим пытался совершить террористическую атаку на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T07:28
2023-10-27T08:38
курская область
курчатов
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Киевский режим пытался совершить террористическую атаку на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Очередная атака на Курскую область была предпринята ВСУ в четверг в районе 23.50. По данным Минобороны, украинский беспилотник сбит силами противовоздушной обороны.Это не первая попытка вооруженных сил Украины атаковать Курчатов. 1 сентября 2023 года ВСУ выпустили в его направлении два беспилотника. В результате были повреждены административное здание и жилой дом.Курчатов расположен примерно в 70 километрах от границы с Украиной.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре беспилотника атаковали Брянскую областьТри морских дрона Украины уничтожены в Черном море – МинобороныНа Севастополем сбита ракета
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РИА Новости Крым
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курская область, курчатов, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, пво, происшествия
ВСУ пытались атаковать атомград Курчатов

Минобороны: ВСУ пытались совершить террористическую атаку на атомград Курчатов

07:28 27.10.2023 (обновлено: 08:38 27.10.2023)
 
© РосэнергоатомКурская АЭС
Курская АЭС
© Росэнергоатом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Киевский режим пытался совершить террористическую атаку на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"26 октября в районе 21.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был перехвачен дежурными средствами ПВО в районе населенного пункта Курчатов", - говорится в сообщении.

Очередная атака на Курскую область была предпринята ВСУ в четверг в районе 23.50. По данным Минобороны, украинский беспилотник сбит силами противовоздушной обороны.
Это не первая попытка вооруженных сил Украины атаковать Курчатов. 1 сентября 2023 года ВСУ выпустили в его направлении два беспилотника. В результате были повреждены административное здание и жилой дом.
Курчатов расположен примерно в 70 километрах от границы с Украиной.
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Курская областьКурчатовВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФНовостиПВОПроисшествия
 
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