https://crimea.ria.ru/20231027/vsu-pytalis-atakovat-atomgrad-kurchatov-1132347642.html

ВСУ пытались атаковать атомград Курчатов

ВСУ пытались атаковать атомград Курчатов - РИА Новости Крым, 27.10.2023

ВСУ пытались атаковать атомград Курчатов

Киевский режим пытался совершить террористическую атаку на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T07:28

2023-10-27T07:28

2023-10-27T08:38

курская область

курчатов

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

новости

пво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Киевский режим пытался совершить террористическую атаку на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Очередная атака на Курскую область была предпринята ВСУ в четверг в районе 23.50. По данным Минобороны, украинский беспилотник сбит силами противовоздушной обороны.Это не первая попытка вооруженных сил Украины атаковать Курчатов. 1 сентября 2023 года ВСУ выпустили в его направлении два беспилотника. В результате были повреждены административное здание и жилой дом.Курчатов расположен примерно в 70 километрах от границы с Украиной.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре беспилотника атаковали Брянскую областьТри морских дрона Украины уничтожены в Черном море – МинобороныНа Севастополем сбита ракета

курская область

курчатов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, курчатов, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, пво, происшествия