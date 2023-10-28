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Новая беспилотная атака: ПВО сбили 6 украинских дронов - РИА Новости Крым, 28.10.2023
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Новая беспилотная атака: ПВО сбили 6 украинских дронов
Новая беспилотная атака: ПВО сбили 6 украинских дронов - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Новая беспилотная атака: ПВО сбили 6 украинских дронов
Российские системы противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над Орловской и Тульской областями. Об этом в субботу сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T09:54
2023-10-28T09:58
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
орловская область
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пво
россия
безопасность
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над Орловской и Тульской областями. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.Отмечается, что очередная попытка террористической атаки была предпринята киевским режимом в ночь на 28 октября..Украинские боевики регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России с помощью ракет и беспилотников. На таких территориях действует "желтый" уровень террористической опасности.Вечером в пятницу российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский беспилотник. А 25 октября силы ПВО сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в Севастополе: на земле сдетонировал беспилотник ВСУЧерноморский флот отражает атаку воздушных целей в СевастополеОбломки украинского беспилотника упали на территорию школы под Курском
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, орловская область, тульская область, пво, россия, безопасность, обстрелы всу, новости
Новая беспилотная атака: ПВО сбили 6 украинских дронов

ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей - Минобороны

09:54 28.10.2023 (обновлено: 09:58 28.10.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над Орловской и Тульской областями. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что очередная попытка террористической атаки была предпринята киевским режимом в ночь на 28 октября..
"Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области", - сказано в сообщении.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России с помощью ракет и беспилотников. На таких территориях действует "желтый" уровень террористической опасности.
Вечером в пятницу российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский беспилотник.
А 25 октября силы ПВО сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника.
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Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияОрловская областьТульская областьПВОРоссияБезопасностьОбстрелы ВСУНовости
 
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