https://crimea.ria.ru/20231028/novaya-bespilotnaya-ataka-pvo-sbili-6-ukrainskikh-dronov-1132377510.html

Новая беспилотная атака: ПВО сбили 6 украинских дронов

Новая беспилотная атака: ПВО сбили 6 украинских дронов - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Новая беспилотная атака: ПВО сбили 6 украинских дронов

Российские системы противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над Орловской и Тульской областями. Об этом в субботу сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T09:54

2023-10-28T09:54

2023-10-28T09:58

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над Орловской и Тульской областями. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.Отмечается, что очередная попытка террористической атаки была предпринята киевским режимом в ночь на 28 октября..Украинские боевики регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России с помощью ракет и беспилотников. На таких территориях действует "желтый" уровень террористической опасности.Вечером в пятницу российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский беспилотник. А 25 октября силы ПВО сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в Севастополе: на земле сдетонировал беспилотник ВСУЧерноморский флот отражает атаку воздушных целей в СевастополеОбломки украинского беспилотника упали на территорию школы под Курском

орловская область

тульская область

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, орловская область, тульская область, пво, россия, безопасность, обстрелы всу, новости