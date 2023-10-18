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Черноморский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе
Черноморский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Черноморский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе
Силы Черноморского флота отражают атаку воздушных целей в районе Сухарной балки в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T18:01
2023-10-18T18:01
2023-10-18T18:14
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота отражают атаку воздушных целей в районе Сухарной балки в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В районе горы Сахарная головка – дым, спасатели уже выехали на место, добавил Развожаев. Информация о повреждениях инфраструктуры уточняется.Руководитель региона просит жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Ранее в Черном море силами Черноморского флота был уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. 17 октября морской авиацией был также обезврежен морской беспилотник. Атаки на Крым и Севастополь Украина предпринимает почти ежедневно, поэтому воздушное пространство над Черном морем начнут патрулировать российские истребители МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Такое поручение Воздушно-космическим силам дал президент Владимир Путин.
https://crimea.ria.ru/20231018/my-smozhem-otrazhat-eti-ataki--putin-o-postavke-atacms-na-ukrainu-1132170709.html
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, крым, пво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
Черноморский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе
Развожаев: ЧФ отражает атаку воздушных целей в районе Сухарной балки в Севастополе
18:01 18.10.2023 (обновлено: 18:14 18.10.2023)