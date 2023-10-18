https://crimea.ria.ru/20231018/chernomorskiy-flot-otrazhaet-ataku-vozdushnykh-tseley-v-sevastopole-1132178541.html

Черноморский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе

Черноморский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Черноморский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе

Силы Черноморского флота отражают атаку воздушных целей в районе Сухарной балки в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T18:01

2023-10-18T18:01

2023-10-18T18:14

михаил развожаев

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

крым

пво

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атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота отражают атаку воздушных целей в районе Сухарной балки в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В районе горы Сахарная головка – дым, спасатели уже выехали на место, добавил Развожаев. Информация о повреждениях инфраструктуры уточняется.Руководитель региона просит жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Ранее в Черном море силами Черноморского флота был уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. 17 октября морской авиацией был также обезврежен морской беспилотник. Атаки на Крым и Севастополь Украина предпринимает почти ежедневно, поэтому воздушное пространство над Черном морем начнут патрулировать российские истребители МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Такое поручение Воздушно-космическим силам дал президент Владимир Путин.

https://crimea.ria.ru/20231018/my-smozhem-otrazhat-eti-ataki--putin-o-postavke-atacms-na-ukrainu-1132170709.html

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2023

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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, крым, пво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым