Рейтинг@Mail.ru
В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231017/v-chernom-more-unichtozhen-morskoy-bespilotnik-vsu-1132154900.html
В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ
В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 17.10.2023
В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ
Морской авиацией ЧФ обнаружен и уничтожен украинский морской беспилотник, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T21:17
2023-10-17T21:23
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0c/1131363069_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_55fcde52db0b221c572ce26217ec9158.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Морской авиацией ЧФ обнаружен и уничтожен украинский морской беспилотник, сообщает Минобороны России.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать регионы с помощью беспилотников и ракет.Так, в ночь на 17 октября восемь украинских беспилотников были сбиты на подлете к Крыму силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбитые вертолет, тактические ракеты и "умные" бомбы – работа ПВО за суткиАмериканский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном мореУкраинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0c/1131363069_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e830db5da0ad2aad1af3f8af62afb09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ

Минобороны: в Черном море обнаружен и уничтожен украинский морской беспилотник

21:17 17.10.2023 (обновлено: 21:23 17.10.2023)
 
© РИА Новости . Нина Падалко / Перейти в фотобанкБомбардировщик Су-24
Бомбардировщик Су-24 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Нина Падалко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Морской авиацией ЧФ обнаружен и уничтожен украинский морской беспилотник, сообщает Минобороны России.

"Вечером 17 октября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", – сказано в сообщении.

В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать регионы с помощью беспилотников и ракет.
Так, в ночь на 17 октября восемь украинских беспилотников были сбиты на подлете к Крыму силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сбитые вертолет, тактические ракеты и "умные" бомбы – работа ПВО за сутки

Американский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном море
Украинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииАвиацияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:22Главное за день: 17 октября
21:33В Саках, Симферополе, Евпатории и Ялте включают отопление
21:17В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ
21:15Уровень заболеваемости коронавирусом растет - данные оперштаба
20:49Крымский мост открыт
20:45Севастополь простился с героями, погибшими в ДНР и Запорожской области
20:43В Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушки
20:41Век живи - век учись: Путин дал совет Байдену
20:33Севастополь может готовить кораблестроителей для Дальнего Востока
20:17В Крыму "Калина" влетела в скутер - пострадал подросток
20:06В Крыму адвокат обвиняемых в терроризме попался на запрещенной символике
19:58Крымский мост закрыт
19:51Прокуратура Севастополя проверит законность трат при постройке коллектора
19:37Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт
19:21Из журналистов - в солдаты: как ведущий "Спутника в Крыму" в армию пошел
18:43Прозрение Украины: украинцы готовы отдать территории ради мира
18:21В Черном море потерпела бедствие яхта с четырьмя пассажирами на борту
18:02Запрет на животных в цирке: какое будущее может ждать зверей
17:31Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о запрете УПЦ 19 октября
17:25Сухопутный коридор в Крым: как вырос трафик и есть ли очереди
Лента новостейМолния