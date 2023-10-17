https://crimea.ria.ru/20231017/v-chernom-more-unichtozhen-morskoy-bespilotnik-vsu-1132154900.html

В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ

В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 17.10.2023

В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ

Морской авиацией ЧФ обнаружен и уничтожен украинский морской беспилотник, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T21:17

2023-10-17T21:17

2023-10-17T21:23

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

авиация

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0c/1131363069_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_55fcde52db0b221c572ce26217ec9158.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Морской авиацией ЧФ обнаружен и уничтожен украинский морской беспилотник, сообщает Минобороны России.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать регионы с помощью беспилотников и ракет.Так, в ночь на 17 октября восемь украинских беспилотников были сбиты на подлете к Крыму силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбитые вертолет, тактические ракеты и "умные" бомбы – работа ПВО за суткиАмериканский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном мореУкраинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу