https://crimea.ria.ru/20231017/v-chernom-more-unichtozhen-morskoy-bespilotnik-vsu-1132154900.html
В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ
В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 17.10.2023
В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ
Морской авиацией ЧФ обнаружен и уничтожен украинский морской беспилотник, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T21:17
2023-10-17T21:17
2023-10-17T21:23
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Морской авиацией ЧФ обнаружен и уничтожен украинский морской беспилотник, сообщает Минобороны России.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать регионы с помощью беспилотников и ракет.Так, в ночь на 17 октября восемь украинских беспилотников были сбиты на подлете к Крыму силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбитые вертолет, тактические ракеты и "умные" бомбы – работа ПВО за суткиАмериканский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном мореУкраинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ
Минобороны: в Черном море обнаружен и уничтожен украинский морской беспилотник
21:17 17.10.2023 (обновлено: 21:23 17.10.2023)