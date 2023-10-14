https://crimea.ria.ru/20231014/ukrainskie-bespilotniki-sbity-u-beregov-krasnodarskogo-kraya-1132085315.html
Украинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края
Украинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Украинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края
Силами ПВО у берегов Краснодарского края сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T08:20
2023-10-14T08:20
2023-10-14T08:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Силами ПВО у берегов Краснодарского края сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщает Минобороны России.В ведомстве уточнили, что два беспилотных летательных аппарата уничтожены дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные районы России, в том числе Крым и Севастополь.
https://crimea.ria.ru/20231009/raketno-artilleriyskoe-vooruzhenie-vsu-unichtozheno-na-sklade-v-prilukakh-1131957062.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, краснодарский край, безопасность, вооруженные силы россии, армия и флот, черное море, кубань
Украинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края
Минобороны: два украинских беспилотника сбиты у Кубани
08:20 14.10.2023 (обновлено: 08:23 14.10.2023)