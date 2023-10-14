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Украинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края - РИА Новости Крым, 14.10.2023
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Украинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края
Украинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Украинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края
Силами ПВО у берегов Краснодарского края сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T08:20
2023-10-14T08:23
министерство обороны рф
пво
краснодарский край
безопасность
вооруженные силы россии
армия и флот
черное море
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Силами ПВО у берегов Краснодарского края сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщает Минобороны России.В ведомстве уточнили, что два беспилотных летательных аппарата уничтожены дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные районы России, в том числе Крым и Севастополь.
https://crimea.ria.ru/20231009/raketno-artilleriyskoe-vooruzhenie-vsu-unichtozheno-na-sklade-v-prilukakh-1131957062.html
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министерство обороны рф, пво, краснодарский край, безопасность, вооруженные силы россии, армия и флот, черное море, кубань
Украинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края

Минобороны: два украинских беспилотника сбиты у Кубани

08:20 14.10.2023 (обновлено: 08:23 14.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Силами ПВО у берегов Краснодарского края сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщает Минобороны России.

"14 октября около 7.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что два беспилотных летательных аппарата уничтожены дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края.
ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные районы России, в том числе Крым и Севастополь.
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Министерство обороны РФПВОКраснодарский крайБезопасностьВооруженные силы РоссииАрмия и флотЧерное мореКубань
 
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