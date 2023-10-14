https://crimea.ria.ru/20231014/ukrainskie-bespilotniki-sbity-u-beregov-krasnodarskogo-kraya-1132085315.html

Украинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края

Украинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края - РИА Новости Крым, 14.10.2023

Украинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края

Силами ПВО у берегов Краснодарского края сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T08:20

2023-10-14T08:20

2023-10-14T08:23

министерство обороны рф

пво

краснодарский край

безопасность

вооруженные силы россии

армия и флот

черное море

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Силами ПВО у берегов Краснодарского края сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщает Минобороны России.В ведомстве уточнили, что два беспилотных летательных аппарата уничтожены дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные районы России, в том числе Крым и Севастополь.

https://crimea.ria.ru/20231009/raketno-artilleriyskoe-vooruzhenie-vsu-unichtozheno-na-sklade-v-prilukakh-1131957062.html

краснодарский край

черное море

кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, краснодарский край, безопасность, вооруженные силы россии, армия и флот, черное море, кубань