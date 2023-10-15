https://crimea.ria.ru/20231015/amerikanskiy-razvedyvatelnyy-bpla-priblizilsya-k-granitse-rf-v-chernom-more-1132103075.html

Американский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном море

Американский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном море - РИА Новости Крым, 15.10.2023

Американский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном море

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Черного моря американский разведывательный БПЛА. Воздушная цель приближалась в... РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T13:30

2023-10-15T13:30

2023-10-15T13:40

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Черного моря американский разведывательный БПЛА. Воздушная цель приближалась в границе Российской Федерации, сообщают в Минобороны РФ.При подлете российского истребителя иностранный разведывательный беспилотник выполнил разворот и удалился от границы. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.В ночь с 14 на 15 октября 27 украинских дронов были обезврежены над территорией Российской Федерации, сообщили в Министерстве обороны. Из них 18 БПЛА самолетного типа были сбиты над Курской областью и два – над Белгородской.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные целиУ берегов Крыма сбит украинский беспилотник – МинобороныУкраинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края

сша

россия

черное море

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), сша, россия, черное море, воздушно-космический силы (вкс), происшествия, новости, новости крыма