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Американский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном море - РИА Новости Крым, 15.10.2023
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Американский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном море
Американский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном море - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Американский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном море
Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Черного моря американский разведывательный БПЛА. Воздушная цель приближалась в... РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T13:30
2023-10-15T13:40
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Черного моря американский разведывательный БПЛА. Воздушная цель приближалась в границе Российской Федерации, сообщают в Минобороны РФ.При подлете российского истребителя иностранный разведывательный беспилотник выполнил разворот и удалился от границы. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.В ночь с 14 на 15 октября 27 украинских дронов были обезврежены над территорией Российской Федерации, сообщили в Министерстве обороны. Из них 18 БПЛА самолетного типа были сбиты над Курской областью и два – над Белгородской.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные целиУ берегов Крыма сбит украинский беспилотник – МинобороныУкраинские беспилотники сбиты у берегов Краснодарского края
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беспилотник (бпла, дрон), сша, россия, черное море, воздушно-космический силы (вкс), происшествия, новости, новости крыма
Американский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном море

Минобороны: беспилотник США "Global Howk" приблизился к границе России в Черном море

13:30 15.10.2023 (обновлено: 13:40 15.10.2023)
 
© Фото : U.S. Air Force/Bobbi ZapkaАмериканский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force/Bobbi Zapka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Черного моря американский разведывательный БПЛА. Воздушная цель приближалась в границе Российской Федерации, сообщают в Минобороны РФ.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
При подлете российского истребителя иностранный разведывательный беспилотник выполнил разворот и удалился от границы. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.
Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.
В ночь с 14 на 15 октября 27 украинских дронов были обезврежены над территорией Российской Федерации, сообщили в Министерстве обороны. Из них 18 БПЛА самолетного типа были сбиты над Курской областью и два – над Белгородской.
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