https://crimea.ria.ru/20231006/u-beregov-kryma-sbit-ukrainskiy-bespilotnik--minoborony-1131912201.html
У берегов Крыма сбит украинский беспилотник – Минобороны
У берегов Крыма сбит украинский беспилотник – Минобороны - РИА Новости Крым, 06.10.2023
У берегов Крыма сбит украинский беспилотник – Минобороны
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского флота обнаружили и сбили украинский беспилотник в 10 километрах от побережья Крыма, сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T23:53
2023-10-06T23:53
2023-10-06T23:58
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского флота обнаружили и сбили украинский беспилотник в 10 километрах от побережья Крыма, сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, террористическая атака киевского режима с помощью БПЛА была пресечена около 22:30 6 октября.
https://crimea.ria.ru/20231006/v-sevastopole-otrazili-vozdushnuyu-ataku-so-storony-morya--vlasti-1131911918.html
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РИА Новости Крым
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
У берегов Крыма сбит украинский беспилотник – Минобороны
Минобороны РФ: в 10 километрах от побережья Крыма уничтожен украинский беспилотник
23:53 06.10.2023 (обновлено: 23:58 06.10.2023)