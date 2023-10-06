https://crimea.ria.ru/20231006/u-beregov-kryma-sbit-ukrainskiy-bespilotnik--minoborony-1131912201.html

У берегов Крыма сбит украинский беспилотник – Минобороны

У берегов Крыма сбит украинский беспилотник – Минобороны - РИА Новости Крым, 06.10.2023

У берегов Крыма сбит украинский беспилотник – Минобороны

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского флота обнаружили и сбили украинский беспилотник в 10 километрах от побережья Крыма, сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T23:53

2023-10-06T23:53

2023-10-06T23:58

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского флота обнаружили и сбили украинский беспилотник в 10 километрах от побережья Крыма, сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, террористическая атака киевского режима с помощью БПЛА была пресечена около 22:30 6 октября.

https://crimea.ria.ru/20231006/v-sevastopole-otrazili-vozdushnuyu-ataku-so-storony-morya--vlasti-1131911918.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым