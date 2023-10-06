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У берегов Крыма сбит украинский беспилотник – Минобороны - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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У берегов Крыма сбит украинский беспилотник – Минобороны
У берегов Крыма сбит украинский беспилотник – Минобороны - РИА Новости Крым, 06.10.2023
У берегов Крыма сбит украинский беспилотник – Минобороны
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского флота обнаружили и сбили украинский беспилотник в 10 километрах от побережья Крыма, сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T23:53
2023-10-06T23:58
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского флота обнаружили и сбили украинский беспилотник в 10 километрах от побережья Крыма, сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, террористическая атака киевского режима с помощью БПЛА была пресечена около 22:30 6 октября.
https://crimea.ria.ru/20231006/v-sevastopole-otrazili-vozdushnuyu-ataku-so-storony-morya--vlasti-1131911918.html
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
У берегов Крыма сбит украинский беспилотник – Минобороны

Минобороны РФ: в 10 километрах от побережья Крыма уничтожен украинский беспилотник

23:53 06.10.2023 (обновлено: 23:58 06.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского флота обнаружили и сбили украинский беспилотник в 10 километрах от побережья Крыма, сообщает Минобороны РФ.
"Средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, террористическая атака киевского режима с помощью БПЛА была пресечена около 22:30 6 октября.
Пункт управления войск ПВО
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ПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на Крым
 
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