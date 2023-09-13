Рейтинг@Mail.ru
Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные цели - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230913/novye-ataki-vsu-nad-dvumya-oblastyami-rossii-sbity-vozdushnye-tseli-1131394240.html
Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные цели
Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные цели - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные цели
Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку беспилотной атаки в Брянской области, а также сбили воздушную цель над Белгородской,... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T22:58
2023-09-13T22:58
беспилотник (бпла, дрон)
белгородская область
брянская область
всу (вооруженные силы украины)
пво
министерство обороны рф
происшествия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111008/98/1110089853_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_37540088b2011ed8243f736779ffd591.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку беспилотной атаки в Брянской области, а также сбили воздушную цель над Белгородской, сообщают власти регионов.По его данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.Кроме того, российские военные предотвратили попытку атаки на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Предварительно, пострадавших и разрушений нет.Данные МинобороныКак уточнили в Минобороны России, попытка атаки на Белгородскую область совершена 13 сентября в 21.30. ВСУ использовали беспилотник самолетного типа. Дежурными средствами ПВО дрон уничтожен. Вторая попытка атаковать российское приграничье произошла через полчаса.Ранее в среду российские системы ПВО уничтожили беспилотник на территории Конаковского округа Тверской области. ВСУ регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Большинство попыток нанести удары зафиксированы в приграничных территориях - Брянской, Белгородской, Курской областях, а также в Крыму и Севастополе. Кроме того, в последнее время участились атаки на Москву и Подмосковье. В ряде российских регионов действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Севастополю: ВСУ выпустили по заводу 10 крылатых ракетАвиация ЧФ уничтожила морские дроны ВСУ в Черном мореНад Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотник
белгородская область
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111008/98/1110089853_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_30cf1bd6190cfa689c76ac119778c393.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, брянская область, всу (вооруженные силы украины), пво, министерство обороны рф, происшествия, безопасность
Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные цели

Над Брянской и Белгородской областями сбиты беспилотники

22:58 13.09.2023
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевКомандный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку беспилотной атаки в Брянской области, а также сбили воздушную цель над Белгородской, сообщают власти регионов.
"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата", - написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Кроме того, российские военные предотвратили попытку атаки на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО - сбита воздушная цель над селом Тулянка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - сообщил губернатор.
Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Данные Минобороны

Как уточнили в Минобороны России, попытка атаки на Белгородскую область совершена 13 сентября в 21.30. ВСУ использовали беспилотник самолетного типа. Дежурными средствами ПВО дрон уничтожен.
Вторая попытка атаковать российское приграничье произошла через полчаса.
"Около 22.00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Ранее в среду российские системы ПВО уничтожили беспилотник на территории Конаковского округа Тверской области.
ВСУ регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Большинство попыток нанести удары зафиксированы в приграничных территориях - Брянской, Белгородской, Курской областях, а также в Крыму и Севастополе. Кроме того, в последнее время участились атаки на Москву и Подмосковье. В ряде российских регионов действует "желтый" уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удар по Севастополю: ВСУ выпустили по заводу 10 крылатых ракет
Авиация ЧФ уничтожила морские дроны ВСУ в Черном море
Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотник
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)Белгородская областьБрянская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)ПВОМинистерство обороны РФПроисшествияБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 14 сентября
23:47Европарламент призвал арестовать Лукашенко
23:31Главные новости Крыма: 13 сентября
23:06Главные новости и заявления дня: 13 сентября
22:58Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные цели
22:35В Ялте дали свет – последствия аварии устранены
22:33Более 50 тысяч человек в Крыму привились от гриппа за неделю
22:1413,5 миллионов за неделю: как обманывают крымчан
21:30Часть Ялты осталась без света
21:21Дали две минуты на сборы: глава Sputnik Молдова рассказал о депортации
20:59Как Херсонскую область готовят к отопительному сезону
20:52Яйца, куры и колбасы: что еще подорожало в России с начала сентября
20:34Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуру
20:31Офтальмологический центр в Симферополе - какую помощь можно получить
20:13Сладкий Новый год: еврейская община из Крыма передала в Бердянск подарки
19:48В Крыму формируют особый батальон Росгвардии – казачий
19:33Авиация ЧФ уничтожила морские дроны ВСУ в Черном море
19:26В Крыму арестован директор спортшколы за "подаренные" тренажеры
19:08В Крыму члены сотен СНТ могут не успеть оформить право собственности
Лента новостейМолния