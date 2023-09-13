https://crimea.ria.ru/20230913/novye-ataki-vsu-nad-dvumya-oblastyami-rossii-sbity-vozdushnye-tseli-1131394240.html
Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные цели
Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные цели - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные цели
Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку беспилотной атаки в Брянской области, а также сбили воздушную цель над Белгородской,... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T22:58
2023-09-13T22:58
2023-09-13T22:58
беспилотник (бпла, дрон)
белгородская область
брянская область
всу (вооруженные силы украины)
пво
министерство обороны рф
происшествия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку беспилотной атаки в Брянской области, а также сбили воздушную цель над Белгородской, сообщают власти регионов.По его данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.Кроме того, российские военные предотвратили попытку атаки на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Предварительно, пострадавших и разрушений нет.Данные МинобороныКак уточнили в Минобороны России, попытка атаки на Белгородскую область совершена 13 сентября в 21.30. ВСУ использовали беспилотник самолетного типа. Дежурными средствами ПВО дрон уничтожен. Вторая попытка атаковать российское приграничье произошла через полчаса.Ранее в среду российские системы ПВО уничтожили беспилотник на территории Конаковского округа Тверской области. ВСУ регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Большинство попыток нанести удары зафиксированы в приграничных территориях - Брянской, Белгородской, Курской областях, а также в Крыму и Севастополе. Кроме того, в последнее время участились атаки на Москву и Подмосковье. В ряде российских регионов действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Севастополю: ВСУ выпустили по заводу 10 крылатых ракетАвиация ЧФ уничтожила морские дроны ВСУ в Черном мореНад Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотник
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, брянская область, всу (вооруженные силы украины), пво, министерство обороны рф, происшествия, безопасность
Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные цели
Над Брянской и Белгородской областями сбиты беспилотники
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку беспилотной атаки в Брянской области, а также сбили воздушную цель над Белгородской, сообщают власти регионов.
"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата", - написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Кроме того, российские военные предотвратили попытку атаки на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО - сбита воздушная цель над селом Тулянка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - сообщил губернатор.
Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Данные Минобороны
Как уточнили в Минобороны России, попытка атаки на Белгородскую область совершена 13 сентября в 21.30. ВСУ использовали беспилотник самолетного типа. Дежурными средствами ПВО дрон уничтожен.
Вторая попытка атаковать российское приграничье произошла через полчаса.
"Около 22.00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
ВСУ регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Большинство попыток нанести удары зафиксированы в приграничных территориях - Брянской, Белгородской, Курской областях, а также в Крыму и Севастополе. Кроме того, в последнее время участились атаки на Москву и Подмосковье. В ряде российских регионов действует "желтый" уровень террористической опасности.
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