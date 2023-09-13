https://crimea.ria.ru/20230913/novye-ataki-vsu-nad-dvumya-oblastyami-rossii-sbity-vozdushnye-tseli-1131394240.html

Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные цели

Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные цели - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные цели

Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку беспилотной атаки в Брянской области, а также сбили воздушную цель над Белгородской,... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T22:58

2023-09-13T22:58

2023-09-13T22:58

беспилотник (бпла, дрон)

белгородская область

брянская область

всу (вооруженные силы украины)

пво

министерство обороны рф

происшествия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку беспилотной атаки в Брянской области, а также сбили воздушную цель над Белгородской, сообщают власти регионов.По его данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.Кроме того, российские военные предотвратили попытку атаки на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Предварительно, пострадавших и разрушений нет.Данные МинобороныКак уточнили в Минобороны России, попытка атаки на Белгородскую область совершена 13 сентября в 21.30. ВСУ использовали беспилотник самолетного типа. Дежурными средствами ПВО дрон уничтожен. Вторая попытка атаковать российское приграничье произошла через полчаса.Ранее в среду российские системы ПВО уничтожили беспилотник на территории Конаковского округа Тверской области. ВСУ регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Большинство попыток нанести удары зафиксированы в приграничных территориях - Брянской, Белгородской, Курской областях, а также в Крыму и Севастополе. Кроме того, в последнее время участились атаки на Москву и Подмосковье. В ряде российских регионов действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Севастополю: ВСУ выпустили по заводу 10 крылатых ракетАвиация ЧФ уничтожила морские дроны ВСУ в Черном мореНад Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотник

белгородская область

брянская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, брянская область, всу (вооруженные силы украины), пво, министерство обороны рф, происшествия, безопасность