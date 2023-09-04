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Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотник
Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотник
В ночь на понедельник российские военные пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории России. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T05:49
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министерство обороны рф
крым
курская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
обстрелы всу
обстрелы курской области
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник российские военные пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории России. Об этом сообщает Минобороны.По данным оборонного ведомства, два вражеских беспилотника самолетного типа были сбиты системой противовоздушной обороны около 1:00 4 сентября рядом с Крымом и над Курской областью. В ночь на 2 сентября киевский режим дважды пытался атаковать Крымский мост полупогружными безэкипажными катерами. Морские беспилотники уничтожены в акватории Черного моря.А в воскресенье над Курской областью были обнаружены с помощью комплексов РЭБ и посажены антидроновыми ружьями два украинских БПЛА. Обошлось без жертв и разрушений.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в КрымуАрмия России уничтожила пять вражеских складов с ракетами С-200 в ДНРДва беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - Минобороны
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, крым, курская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, происшествия, обстрелы всу, обстрелы курской области, атаки всу на крым, новости, новости крыма
Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотник

У берегов Крыма и над Курской областью сбиты два вражеских беспилотника – Минобороны

05:49 04.09.2023 (обновлено: 05:57 04.09.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ готовится запустить беспилотник
Боевик ВСУ готовится запустить беспилотник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник российские военные пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории России. Об этом сообщает Минобороны.
По данным оборонного ведомства, два вражеских беспилотника самолетного типа были сбиты системой противовоздушной обороны около 1:00 4 сентября рядом с Крымом и над Курской областью.
"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области", - уточняется в сообщении.
В ночь на 2 сентября киевский режим дважды пытался атаковать Крымский мост полупогружными безэкипажными катерами. Морские беспилотники уничтожены в акватории Черного моря.
А в воскресенье над Курской областью были обнаружены с помощью комплексов РЭБ и посажены антидроновыми ружьями два украинских БПЛА. Обошлось без жертв и разрушений.
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