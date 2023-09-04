https://crimea.ria.ru/20230904/nad-chernym-morem-u-beregov-kryma-sbit-vrazheskiy-bespilotnik-1131140461.html

Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотник

Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотник

В ночь на понедельник российские военные пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории России. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T05:49

2023-09-04T05:49

2023-09-04T05:57

министерство обороны рф

крым

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник российские военные пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории России. Об этом сообщает Минобороны.По данным оборонного ведомства, два вражеских беспилотника самолетного типа были сбиты системой противовоздушной обороны около 1:00 4 сентября рядом с Крымом и над Курской областью. В ночь на 2 сентября киевский режим дважды пытался атаковать Крымский мост полупогружными безэкипажными катерами. Морские беспилотники уничтожены в акватории Черного моря.А в воскресенье над Курской областью были обнаружены с помощью комплексов РЭБ и посажены антидроновыми ружьями два украинских БПЛА. Обошлось без жертв и разрушений.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в КрымуАрмия России уничтожила пять вражеских складов с ракетами С-200 в ДНРДва беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - Минобороны

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курская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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