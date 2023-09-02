https://crimea.ria.ru/20230902/krymskiy-most-atakovan-vtoroy-raz-za-noch-1131112932.html

Крымский мост атакован второй раз за ночь

Крымский мост атакован второй раз за ночь - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Крымский мост атакован второй раз за ночь

Около двух часов ночи в субботу киевский режим дважды попытался атаковать Крымский мост. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T02:27

2023-09-02T02:27

2023-09-02T03:37

новости

армия и флот

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Около двух часов ночи в субботу киевский режим дважды попытался атаковать Крымский мост. Об этом сообщает Минобороны России.Поздно вечером в пятницу киевским режимом была предпринята атака на транспортный переход.

https://crimea.ria.ru/20230729/bezopasnost-krymskogo-mosta-budet-usilena--vladimir-putin-1130401137.html

крымский мост

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2023

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новости, армия и флот, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, крымский мост