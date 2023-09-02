https://crimea.ria.ru/20230902/krymskiy-most-atakovan-vtoroy-raz-za-noch-1131112932.html
Крымский мост атакован второй раз за ночь
Крымский мост атакован второй раз за ночь - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Крымский мост атакован второй раз за ночь
Около двух часов ночи в субботу киевский режим дважды попытался атаковать Крымский мост. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T02:27
2023-09-02T02:27
2023-09-02T03:37
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армия и флот
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Около двух часов ночи в субботу киевский режим дважды попытался атаковать Крымский мост. Об этом сообщает Минобороны России.Поздно вечером в пятницу киевским режимом была предпринята атака на транспортный переход.
https://crimea.ria.ru/20230729/bezopasnost-krymskogo-mosta-budet-usilena--vladimir-putin-1130401137.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, армия и флот, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, крымский мост
Крымский мост атакован второй раз за ночь
Минобороны РФ сообщило о еще двух попытках атаки ВСУ по Крымскому мосту
02:27 02.09.2023 (обновлено: 03:37 02.09.2023)