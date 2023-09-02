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Крымский мост атакован второй раз за ночь - РИА Новости Крым, 02.09.2023
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Крымский мост атакован второй раз за ночь
Крымский мост атакован второй раз за ночь - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Крымский мост атакован второй раз за ночь
Около двух часов ночи в субботу киевский режим дважды попытался атаковать Крымский мост. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T02:27
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новости
армия и флот
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Около двух часов ночи в субботу киевский режим дважды попытался атаковать Крымский мост. Об этом сообщает Минобороны России.Поздно вечером в пятницу киевским режимом была предпринята атака на транспортный переход.
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РИА Новости Крым
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новости, армия и флот, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, крымский мост
Крымский мост атакован второй раз за ночь

Минобороны РФ сообщило о еще двух попытках атаки ВСУ по Крымскому мосту

02:27 02.09.2023 (обновлено: 03:37 02.09.2023)
 
© Инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
Крымский мост
© Инфоцентр "Крымский мост"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Около двух часов ночи в субботу киевский режим дважды попытался атаковать Крымский мост. Об этом сообщает Минобороны России.

"2 сентября около 02.10 мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря", — говорится в сообщении ведомства.

"2 сентября около 02.20 мск в акватории Черного моря уничтожен третий украинский полупогружной безэкипажный катер, направленный киевским режимом для совершения террористической атаки Крымского моста", — сообщили в Министерстве обороны РФ позднее.

Поздно вечером в пятницу киевским режимом была предпринята атака на транспортный переход.
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НовостиАрмия и флотМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииКрымский мост
 
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