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Атаку украинских беспилотников пресекли в Курской области - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Атаку украинских беспилотников пресекли в Курской области
Атаку украинских беспилотников пресекли в Курской области - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Атаку украинских беспилотников пресекли в Курской области
Два украинских беспилотника обнаружили с обезвредили в Рыльском и Суджанском районах Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T18:50
2023-09-03T18:52
курская область
беспилотные катера
всу (вооруженные силы украины)
украина
обстрелы всу
россия
роман старовойт
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника обнаружили с обезвредили в Рыльском и Суджанском районах Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Старовойт также добавил, что со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района, зафиксировано три прилета. Пострадавших и разрушений нет.Днем в воскресенье украинский беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны над Белгородской областью при подлете к Белгороду..Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в КрымуВ порту Рени разбиты хранилища с топливом для военной техники ВСУПри обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое ранены
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курская область, беспилотные катера, всу (вооруженные силы украины), украина, обстрелы всу, россия, роман старовойт, новости, происшествия
Атаку украинских беспилотников пресекли в Курской области

Старовойт: в Курской области обезвредили два украинских беспилотника

18:50 03.09.2023 (обновлено: 18:52 03.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец армии РФ с антидроновой установкой
Боец армии РФ с антидроновой установкой - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника обнаружили с обезвредили в Рыльском и Суджанском районах Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"На приграничных территориях региона обезврежены два БПЛА: в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского района. Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Старовойт также добавил, что со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района, зафиксировано три прилета. Пострадавших и разрушений нет.
Днем в воскресенье украинский беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны над Белгородской областью при подлете к Белгороду..
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