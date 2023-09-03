https://crimea.ria.ru/20230903/ataku-ukrainskikh-bespilotnikov-presekli-v-kurskoy-oblasti-1131138428.html
Атаку украинских беспилотников пресекли в Курской области
Атаку украинских беспилотников пресекли в Курской области - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Атаку украинских беспилотников пресекли в Курской области
Два украинских беспилотника обнаружили с обезвредили в Рыльском и Суджанском районах Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T18:50
2023-09-03T18:50
2023-09-03T18:52
курская область
беспилотные катера
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника обнаружили с обезвредили в Рыльском и Суджанском районах Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Старовойт также добавил, что со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района, зафиксировано три прилета. Пострадавших и разрушений нет.Днем в воскресенье украинский беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны над Белгородской областью при подлете к Белгороду..Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в КрымуВ порту Рени разбиты хранилища с топливом для военной техники ВСУПри обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое ранены
https://crimea.ria.ru/20230903/udary-po-punktu-propuska-i-selam-belgorodchiny-est-pogibshiy-i-ranenye-1131131743.html
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курская область, беспилотные катера, всу (вооруженные силы украины), украина, обстрелы всу, россия, роман старовойт, новости, происшествия
Атаку украинских беспилотников пресекли в Курской области
Старовойт: в Курской области обезвредили два украинских беспилотника
18:50 03.09.2023 (обновлено: 18:52 03.09.2023)