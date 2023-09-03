https://crimea.ria.ru/20230903/ataku-ukrainskikh-bespilotnikov-presekli-v-kurskoy-oblasti-1131138428.html

Атаку украинских беспилотников пресекли в Курской области

Атаку украинских беспилотников пресекли в Курской области - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Атаку украинских беспилотников пресекли в Курской области

Два украинских беспилотника обнаружили с обезвредили в Рыльском и Суджанском районах Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T18:50

2023-09-03T18:50

2023-09-03T18:52

курская область

беспилотные катера

всу (вооруженные силы украины)

украина

обстрелы всу

россия

роман старовойт

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника обнаружили с обезвредили в Рыльском и Суджанском районах Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Старовойт также добавил, что со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района, зафиксировано три прилета. Пострадавших и разрушений нет.Днем в воскресенье украинский беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны над Белгородской областью при подлете к Белгороду..Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в КрымуВ порту Рени разбиты хранилища с топливом для военной техники ВСУПри обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое ранены

https://crimea.ria.ru/20230903/udary-po-punktu-propuska-i-selam-belgorodchiny-est-pogibshiy-i-ranenye-1131131743.html

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россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, беспилотные катера, всу (вооруженные силы украины), украина, обстрелы всу, россия, роман старовойт, новости, происшествия