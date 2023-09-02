https://crimea.ria.ru/20230902/pri-obstrele-iz-rszo-v-belgorodskoy-oblasti-pogib-chelovek-1131119088.html

При обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое ранены

При обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое ранены - РИА Новости Крым, 02.09.2023

При обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое ранены

Вооруженные силы Украины из РСЗО обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T14:24

2023-09-02T14:24

2023-09-02T14:31

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины из РСЗО обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб - у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Геннадий Гладков.Ранее сообщалось, что два украинских БПЛА перехвачены в субботу над Белгородской областью. Затем о еще одном беспилотнике самолетного типа, который также удалось сбить.По данным Гладкова, ракетными боеприпасами повреждено порядка 20 домовладений. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - МинобороныУдар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человекУкраина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ

https://crimea.ria.ru/20230902/ukrainskiy-dron-sbit-nad-belgorodskoy-oblastyu---minoborony-rf-1131118808.html

белгородская область

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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу