https://crimea.ria.ru/20230902/pri-obstrele-iz-rszo-v-belgorodskoy-oblasti-pogib-chelovek-1131119088.html
При обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое ранены
При обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое ранены - РИА Новости Крым, 02.09.2023
При обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое ранены
Вооруженные силы Украины из РСЗО обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один... РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T14:24
2023-09-02T14:24
2023-09-02T14:31
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины из РСЗО обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб - у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Геннадий Гладков.Ранее сообщалось, что два украинских БПЛА перехвачены в субботу над Белгородской областью. Затем о еще одном беспилотнике самолетного типа, который также удалось сбить.По данным Гладкова, ракетными боеприпасами повреждено порядка 20 домовладений. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - МинобороныУдар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человекУкраина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ
https://crimea.ria.ru/20230902/ukrainskiy-dron-sbit-nad-belgorodskoy-oblastyu---minoborony-rf-1131118808.html
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
При обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое ранены
Гладков: при обстреле Уразово из РСЗО погиб человек, еще двое пострадали
14:24 02.09.2023 (обновлено: 14:31 02.09.2023)