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При обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое ранены - РИА Новости Крым, 02.09.2023
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При обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое ранены
При обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое ранены - РИА Новости Крым, 02.09.2023
При обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое ранены
Вооруженные силы Украины из РСЗО обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один... РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T14:24
2023-09-02T14:31
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины из РСЗО обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб - у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Геннадий Гладков.Ранее сообщалось, что два украинских БПЛА перехвачены в субботу над Белгородской областью. Затем о еще одном беспилотнике самолетного типа, который также удалось сбить.По данным Гладкова, ракетными боеприпасами повреждено порядка 20 домовладений. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - МинобороныУдар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человекУкраина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
При обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое ранены

Гладков: при обстреле Уразово из РСЗО погиб человек, еще двое пострадали

14:24 02.09.2023 (обновлено: 14:31 02.09.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел в Уразово
Обстрел в Уразово
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины из РСЗО обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб - у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Геннадий Гладков.
"Еще двое жителей пострадали: у мужчины осколочные ранения грудной клетки, у женщины осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Бригадами скорой они доставлены в центральную районную больницу, вся необходимая помощь оказывается. Врачи оценивают их состояние как тяжелое", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что два украинских БПЛА перехвачены в субботу над Белгородской областью. Затем о еще одном беспилотнике самолетного типа, который также удалось сбить.
По данным Гладкова, ракетными боеприпасами повреждено порядка 20 домовладений. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории.
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