https://crimea.ria.ru/20230831/ukraina-imitirovala-podryv-boepripasov-na-puti-inspektorov-magate-1131083342.html

Украина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ

Украина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Украина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ

Во время очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Украина устроила провокацию с целью обвинить в этом... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T19:23

2023-08-31T19:23

2023-08-31T19:23

всу (вооруженные силы украины)

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Во время очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Украина устроила провокацию с целью обвинить в этом российские вооруженные силы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.В целях обеспечения безопасности вокруг ЗАЭС был объявлен режим прекращения огня."Для этого в радиусе одного километра от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у населенного пункта Васильевка - был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.В состав миссии на ЗАЭС входит пять инспекторов, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности атомной электростанции. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.Накануне эксперты Международного агентства обследовали пятый энергоблок Запорожской АЭС и констатировали, что мин и взрывчатых веществ на территории нет. Оборудование энергоблока работает исправно.Читайте также на РИА Новости Крым:На защиту Смоленской АЭС от дронов выделят почти 350 млн рублейРоссийская ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и 32 беспилотникаНа Донецком направлении уничтожено 365 боевиков и 40 единиц техники ВСУ

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, магатэ, происшествия