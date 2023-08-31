Рейтинг@Mail.ru
Украина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230831/ukraina-imitirovala-podryv-boepripasov-na-puti-inspektorov-magate-1131083342.html
Украина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ
Украина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Украина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ
Во время очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Украина устроила провокацию с целью обвинить в этом... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T19:23
2023-08-31T19:23
всу (вооруженные силы украины)
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
магатэ
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131083173_0:100:3110:1849_1920x0_80_0_0_72a05a60ec81b4eb9c9274ee1d0b4819.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Во время очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Украина устроила провокацию с целью обвинить в этом российские вооруженные силы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.В целях обеспечения безопасности вокруг ЗАЭС был объявлен режим прекращения огня."Для этого в радиусе одного километра от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у населенного пункта Васильевка - был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.В состав миссии на ЗАЭС входит пять инспекторов, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности атомной электростанции. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.Накануне эксперты Международного агентства обследовали пятый энергоблок Запорожской АЭС и констатировали, что мин и взрывчатых веществ на территории нет. Оборудование энергоблока работает исправно.Читайте также на РИА Новости Крым:На защиту Смоленской АЭС от дронов выделят почти 350 млн рублейРоссийская ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и 32 беспилотникаНа Донецком направлении уничтожено 365 боевиков и 40 единиц техники ВСУ
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131083173_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f79548d56c382f847368f80e8fa02803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, магатэ, происшествия
Украина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ

ВСУ имитировали подрыв боеприпасов во время смены наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС

19:23 31.08.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкДелегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС
Делегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Во время очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Украина устроила провокацию с целью обвинить в этом российские вооруженные силы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
"Во время перехода украинской стороной была предпринята попытка дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, как гаранта безопасности проведения ротации, путем применения на пути маршрута движения инспекторов средств, имитирующих взрывы боеприпасов. Несмотря на устроенную украинцами провокацию, российские военнослужащие смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию", - информирует официальный Telegram-канал ведомства.
В целях обеспечения безопасности вокруг ЗАЭС был объявлен режим прекращения огня.
"Для этого в радиусе одного километра от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у населенного пункта Васильевка - был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.
В состав миссии на ЗАЭС входит пять инспекторов, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности атомной электростанции. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
Накануне эксперты Международного агентства обследовали пятый энергоблок Запорожской АЭС и констатировали, что мин и взрывчатых веществ на территории нет. Оборудование энергоблока работает исправно.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На защиту Смоленской АЭС от дронов выделят почти 350 млн рублей
Российская ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и 32 беспилотника
На Донецком направлении уничтожено 365 боевиков и 40 единиц техники ВСУ
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьНовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииМАГАТЭПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02В Евпатории масштабное отключение света – сбита опора ЛЭП
19:51Новые учебники и безопасные такси: что ждет россиян в сентябре
19:23Украина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ
18:51Главы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" Зеленского
18:29Чего ждать от погоды в Крыму первого сентября – Росгидрометцентр
18:13Лавров раскрыл суть нового предложения ООН по зерновой сделке
17:42Пожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетях
17:23Идеальная пища из глубин: как в Крыму растят морских моллюсков
17:02От Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по Пролетарской
16:19Крым накроют ливни и шквал
16:03Цены на бензин Аи-95 в России обновили рекорд
15:49Российская ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и 32 беспилотника
15:36Российские войска уничтожили полевой лагерь ВСУ и 6 складов боеприпасов
15:28Дорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект
15:04На Донецком направлении уничтожено 365 боевиков и 40 единиц техники ВСУ
14:47В Крыму задержали полицейского с килограммом наркотиков
14:27На западе Крыма стрельба – названа причина
14:15Дрон-камикадзе ВСУ повредил автовышку РЭС рядом с Днепрянами
14:02Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели 14-летнего ребенка в Крыму
13:52В Симферополе завершили роспись главного купола Соборной мечети Крыма
Лента новостейМолния