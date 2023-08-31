https://crimea.ria.ru/20230831/ukraina-imitirovala-podryv-boepripasov-na-puti-inspektorov-magate-1131083342.html
Украина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ
Украина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Украина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ
Во время очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Украина устроила провокацию с целью обвинить в этом... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T19:23
2023-08-31T19:23
2023-08-31T19:23
всу (вооруженные силы украины)
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
магатэ
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Во время очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Украина устроила провокацию с целью обвинить в этом российские вооруженные силы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.В целях обеспечения безопасности вокруг ЗАЭС был объявлен режим прекращения огня."Для этого в радиусе одного километра от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у населенного пункта Васильевка - был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.В состав миссии на ЗАЭС входит пять инспекторов, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности атомной электростанции. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.Накануне эксперты Международного агентства обследовали пятый энергоблок Запорожской АЭС и констатировали, что мин и взрывчатых веществ на территории нет. Оборудование энергоблока работает исправно.Читайте также на РИА Новости Крым:На защиту Смоленской АЭС от дронов выделят почти 350 млн рублейРоссийская ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и 32 беспилотникаНа Донецком направлении уничтожено 365 боевиков и 40 единиц техники ВСУ
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всу (вооруженные силы украины), заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, магатэ, происшествия
Украина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ
ВСУ имитировали подрыв боеприпасов во время смены наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Во время очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Украина устроила провокацию с целью обвинить в этом российские вооруженные силы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
"Во время перехода украинской стороной была предпринята попытка дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, как гаранта безопасности проведения ротации, путем применения на пути маршрута движения инспекторов средств, имитирующих взрывы боеприпасов. Несмотря на устроенную украинцами провокацию, российские военнослужащие смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию", - информирует официальный Telegram-канал ведомства.
В целях обеспечения безопасности вокруг ЗАЭС был объявлен режим прекращения огня.
"Для этого в радиусе одного километра от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у населенного пункта Васильевка - был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.
В состав миссии на ЗАЭС входит пять инспекторов, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности атомной электростанции. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
Накануне эксперты Международного агентства обследовали
пятый энергоблок Запорожской АЭС и констатировали, что мин и взрывчатых веществ на территории нет. Оборудование энергоблока работает исправно.
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