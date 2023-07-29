https://crimea.ria.ru/20230729/magate-ne-nashlo-miny-vo-vremya-osmotra-pyatogo-energobloka-zaporozhskoy-aes-1130390997.html

МАГАТЭ не нашло мины во время осмотра пятого энергоблока Запорожской АЭС

МАГАТЭ не нашло мины во время осмотра пятого энергоблока Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 29.07.2023

МАГАТЭ не нашло мины во время осмотра пятого энергоблока Запорожской АЭС

Оборудование пятого энергоблока Запорожской АЭС исправно, мин и взрывчатых веществ на территории нет, говорится в сообщении Международного агентства по атомной... РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T18:38

2023-07-29T18:38

2023-07-29T18:38

заэс (запорожская атомная электростанция)

магатэ

запорожская область

новости

ядерное оружие

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Оборудование пятого энергоблока Запорожской АЭС исправно, мин и взрывчатых веществ на территории нет, говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и по итогам визита на 5-й энергоблок специалистов организации.Также эксперты не обнаружили никаких взрывных устройств и мин, при этом в заявлении указано, что осмотр ЗАЭС представителями МАГАТЭ прошел беспрепятственно. Также МАГАТЭ продолжает запрашивать доступ к крышам реакторов и турбинным залам ЗАЭС.Ранее Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) запрашивали дополнительный доступ на территорию Запорожской АЭС, чтобы подтвердить отсутствие мин. Читайте также на РИА Новости Крым:Глава МАГАТЭ Гросси знает, кто стоит за обстрелами ЗАЭС – ЛавровКиев отрезал Запорожскую АЭС от "Днепровской" ЛЭПКиев создает ядерную угрозу для всей Европы: МИД об атаке на Курскую АЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ, запорожская область, новости, ядерное оружие, безопасность