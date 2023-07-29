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МАГАТЭ не нашло мины во время осмотра пятого энергоблока Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 29.07.2023
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МАГАТЭ не нашло мины во время осмотра пятого энергоблока Запорожской АЭС
МАГАТЭ не нашло мины во время осмотра пятого энергоблока Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 29.07.2023
МАГАТЭ не нашло мины во время осмотра пятого энергоблока Запорожской АЭС
Оборудование пятого энергоблока Запорожской АЭС исправно, мин и взрывчатых веществ на территории нет, говорится в сообщении Международного агентства по атомной... РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T18:38
2023-07-29T18:38
заэс (запорожская атомная электростанция)
магатэ
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новости
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Оборудование пятого энергоблока Запорожской АЭС исправно, мин и взрывчатых веществ на территории нет, говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и по итогам визита на 5-й энергоблок специалистов организации.Также эксперты не обнаружили никаких взрывных устройств и мин, при этом в заявлении указано, что осмотр ЗАЭС представителями МАГАТЭ прошел беспрепятственно. Также МАГАТЭ продолжает запрашивать доступ к крышам реакторов и турбинным залам ЗАЭС.Ранее Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) запрашивали дополнительный доступ на территорию Запорожской АЭС, чтобы подтвердить отсутствие мин. Читайте также на РИА Новости Крым:Глава МАГАТЭ Гросси знает, кто стоит за обстрелами ЗАЭС – ЛавровКиев отрезал Запорожскую АЭС от "Днепровской" ЛЭПКиев создает ядерную угрозу для всей Европы: МИД об атаке на Курскую АЭС
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заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ, запорожская область, новости, ядерное оружие, безопасность
МАГАТЭ не нашло мины во время осмотра пятого энергоблока Запорожской АЭС

МАГАТЭ: оборудование пятого энергоблока Запорожской АЭС исправно

18:38 29.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Оборудование пятого энергоблока Запорожской АЭС исправно, мин и взрывчатых веществ на территории нет, говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и по итогам визита на 5-й энергоблок специалистов организации.

"Вчера группа МАГАТЭ посетила 5-й энергоблок, где осмотрела корпус реактора, бассейн с отработанным топливом и парогенератор. Группа отметила, что все оборудование выглядело исправным", – цитирует сообщение агентства РИА Новости.

Также эксперты не обнаружили никаких взрывных устройств и мин, при этом в заявлении указано, что осмотр ЗАЭС представителями МАГАТЭ прошел беспрепятственно. Также МАГАТЭ продолжает запрашивать доступ к крышам реакторов и турбинным залам ЗАЭС.
Ранее Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) запрашивали дополнительный доступ на территорию Запорожской АЭС, чтобы подтвердить отсутствие мин.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)МАГАТЭЗапорожская областьНовостиЯдерное оружиеБезопасность
 
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