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МАГАТЭ не нашло мины во время осмотра пятого энергоблока Запорожской АЭС
МАГАТЭ не нашло мины во время осмотра пятого энергоблока Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 29.07.2023
МАГАТЭ не нашло мины во время осмотра пятого энергоблока Запорожской АЭС
Оборудование пятого энергоблока Запорожской АЭС исправно, мин и взрывчатых веществ на территории нет, говорится в сообщении Международного агентства по атомной... РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T18:38
2023-07-29T18:38
2023-07-29T18:38
заэс (запорожская атомная электростанция)
магатэ
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Оборудование пятого энергоблока Запорожской АЭС исправно, мин и взрывчатых веществ на территории нет, говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и по итогам визита на 5-й энергоблок специалистов организации.Также эксперты не обнаружили никаких взрывных устройств и мин, при этом в заявлении указано, что осмотр ЗАЭС представителями МАГАТЭ прошел беспрепятственно. Также МАГАТЭ продолжает запрашивать доступ к крышам реакторов и турбинным залам ЗАЭС.Ранее Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) запрашивали дополнительный доступ на территорию Запорожской АЭС, чтобы подтвердить отсутствие мин. Читайте также на РИА Новости Крым:Глава МАГАТЭ Гросси знает, кто стоит за обстрелами ЗАЭС – ЛавровКиев отрезал Запорожскую АЭС от "Днепровской" ЛЭПКиев создает ядерную угрозу для всей Европы: МИД об атаке на Курскую АЭС
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ, запорожская область, новости, ядерное оружие, безопасность
МАГАТЭ не нашло мины во время осмотра пятого энергоблока Запорожской АЭС
МАГАТЭ: оборудование пятого энергоблока Запорожской АЭС исправно