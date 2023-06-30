https://crimea.ria.ru/20230630/glava-magate-grossi-znaet-kto-stoit-za-obstrelami-zaes--lavrov-1129739285.html
Глава МАГАТЭ Гросси знает, кто стоит за обстрелами ЗАЭС – Лавров
Глава МАГАТЭ Гросси знает, кто стоит за обстрелами ЗАЭС – Лавров - РИА Новости Крым, 30.06.2023
Глава МАГАТЭ Гросси знает, кто стоит за обстрелами ЗАЭС – Лавров
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС, но на все увещевания России агентство говорит, что не может заявить об этом... РИА Новости Крым, 30.06.2023
2023-06-30T13:26
2023-06-30T13:26
2023-06-30T13:26
сергей лавров
магатэ
заэс (запорожская атомная электростанция)
рафаэль гросси
всу (вооруженные силы украины)
сво
запорожская область
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС, но на все увещевания России агентство говорит, что не может заявить об этом прямо. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил сегодня в ходе пресс-конференции."Эти эксперты, равно как и посещавший Запорожскую АЭС гендиректор МАГАТЭ Гросси, прекрасно знают, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, - сказал он. - В последнее время таких обстрелов стало гораздо меньше, но они были регулярными еще совсем недавно, и они прекрасно знают, что это опасно и это до добра может не довести".На все просьбы России сформулировать эту позицию официально и доложить о том, что они видят на Запорожской атомной станции, в МАГАТЭ отвечают отказом."Говорят, что у них в мандате нет функции установления виновных, поэтому они просто пишут – обстрелы", - сообщил министр.Также Лавров прокомментировал заявления о том, что Россия, якобы, "взорвет" ЗАЭС. Это вранье чистой воды, заявил глава российского МИД.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о позиции Кремля в этом вопросе, заявил, что угроза провокаций Киева на Запорожской АЭС является постоянной, и это продемонстрировала диверсия на Каховской гидроэлектростанции. О том, что противник России может устроить диверсию на ЗАЭС, свидетельствуют организованные Украиной учения на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Там жителям раздают рекомендации на случай реальной ядерной угрозы, а также проводят командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: США могли приказать Киеву не использовать мятеж для диверсий в РФПутин: на ЧВК "Вагнер" из госбюджета за год было выделено 86 млрд рублейВ Кремле отреагировали на анонсированные переговоры по Украине
https://crimea.ria.ru/20230609/udarnye-bespilotniki-perekhvacheny-nad-zaes-1129296039.html
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сергей лавров, магатэ, заэс (запорожская атомная электростанция), рафаэль гросси, всу (вооруженные силы украины), сво, запорожская область, политика, новости
Глава МАГАТЭ Гросси знает, кто стоит за обстрелами ЗАЭС – Лавров
Лавров: в МАГАТЭ знают и молчат об украинских обстрелах Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС, но на все увещевания России агентство говорит, что не может заявить об этом прямо. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил сегодня в ходе пресс-конференции.
"Эти эксперты, равно как и посещавший Запорожскую АЭС гендиректор МАГАТЭ Гросси, прекрасно знают, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, - сказал он. - В последнее время таких обстрелов стало гораздо меньше, но они были регулярными еще совсем недавно, и они прекрасно знают, что это опасно и это до добра может не довести".
На все просьбы России сформулировать эту позицию официально и доложить о том, что они видят на Запорожской атомной станции, в МАГАТЭ отвечают отказом.
"Говорят, что у них в мандате нет функции установления виновных, поэтому они просто пишут – обстрелы", - сообщил министр.
Также Лавров прокомментировал заявления о том, что Россия, якобы, "взорвет" ЗАЭС. Это вранье чистой воды, заявил глава российского МИД.
"То, что они говорят, будто бы мы сами себя будем взрывать, находясь на ядерном объекте, ну, надо ли это комментировать, это просто вранье чистой воды", - сказал министр, добавив, что это вписывается в стиль действий нынешнего украинского руководства, "которое любой бред выдает как самую актуальную задачу на сегодня и требует от Запада поддерживать эти бредовые инициативы".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о позиции Кремля в этом вопросе, заявил, что угроза провокаций Киева на Запорожской АЭС является постоянной, и это продемонстрировала диверсия на Каховской гидроэлектростанции
. О том, что противник России может устроить диверсию на ЗАЭС, свидетельствуют организованные Украиной учения
на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Там жителям раздают рекомендации на случай реальной ядерной угрозы, а также проводят командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты.
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