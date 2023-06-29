Украина начала учения в районе ЗАЭС - людей готовят к ядерной угрозе
Киев начал учения в районе Запорожской АЭС - людей призвали собирать "экстренные чемоданы"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости Крым. На подконтрольной Киеву части Запорожской области стартовали учения на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС, местным жителям раздают рекомендации на случай реальной ядерной угрозы. Об этом в четверг сообщил глава украинской военной обладминистрации Юрий Малашко в своем Telegram-канале.
"Начинаются командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты Запорожской области. Тренировка пройдет на территории Запорожья и Запорожского района. Возможны временные ограничения движения на отдельных участках. Целью мероприятия является слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС", — говорится в публикации.
Также Малашко разместил памятку для местных жителей о действиях в случае реальной угрозы наступления чрезвычайной ситуации, связанной с ЗАЭС. Людям предлагают делать запасы воды, собирать "экстренные чемоданы", герметизировать помещения, отключать кондиционеры, прятаться в подвалы, но держаться подальше от стен и крыш, поскольку радиоактивный материал оседает на внешней стороне здания. Также жителям предлагают быть готовыми к проведению йодной профилактики по распоряжению властей.
Ранее конгрессмены США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО. Среди "возможных" сценариев в документе значится не только применение Россией ядерного оружия, но и "уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО". При этом конгрессмены в эфире телеканала C-SPAN конкретно уточнили, что речь идет об угрозе взрыва крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Практически одновременно президент Украины Зеленский заявил, что Россия якобы рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС.
По мнению политологов, разговоры о ядерной провокации на Украине могут быть как средством психологического давления США на Россию, так и реальной подготовкой к ядерному конфликту. При этом врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что у вооруженных сил Украины нет никаких шансов захватить Запорожскую атомную электростанцию, АЭС работает в штатном режиме.
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