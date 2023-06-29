https://crimea.ria.ru/20230629/ukraina-nachala-ucheniya-v-rayone-zaes---lyudey-gotovyat-k-yadernoy-ugroze-1129708824.html

Украина начала учения в районе ЗАЭС - людей готовят к ядерной угрозе

Украина начала учения в районе ЗАЭС - людей готовят к ядерной угрозе - РИА Новости Крым, 29.06.2023

Украина начала учения в районе ЗАЭС - людей готовят к ядерной угрозе

На подконтрольной Киеву части Запорожской области стартовали учения на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС, местным жителям раздают рекомендации на случай... РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T12:52

2023-06-29T12:52

2023-06-29T12:52

запорожская область

запорожье

заэс (запорожская атомная электростанция)

всу (вооруженные силы украины)

украина

в мире

ядерное оружие

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125058484_0:154:3346:2036_1920x0_80_0_0_691c0ce96001d002945e0193196fce2b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости Крым. На подконтрольной Киеву части Запорожской области стартовали учения на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС, местным жителям раздают рекомендации на случай реальной ядерной угрозы. Об этом в четверг сообщил глава украинской военной обладминистрации Юрий Малашко в своем Telegram-канале.Также Малашко разместил памятку для местных жителей о действиях в случае реальной угрозы наступления чрезвычайной ситуации, связанной с ЗАЭС. Людям предлагают делать запасы воды, собирать "экстренные чемоданы", герметизировать помещения, отключать кондиционеры, прятаться в подвалы, но держаться подальше от стен и крыш, поскольку радиоактивный материал оседает на внешней стороне здания. Также жителям предлагают быть готовыми к проведению йодной профилактики по распоряжению властей.Ранее конгрессмены США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО. Среди "возможных" сценариев в документе значится не только применение Россией ядерного оружия, но и "уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО". При этом конгрессмены в эфире телеканала C-SPAN конкретно уточнили, что речь идет об угрозе взрыва крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Практически одновременно президент Украины Зеленский заявил, что Россия якобы рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС. По мнению политологов, разговоры о ядерной провокации на Украине могут быть как средством психологического давления США на Россию, так и реальной подготовкой к ядерному конфликту. При этом врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что у вооруженных сил Украины нет никаких шансов захватить Запорожскую атомную электростанцию, АЭС работает в штатном режиме. Читайте также на РИА Новости Крым:Ежедневно доказывают свою неадекватность: Лавров о Байдене и ЗеленскомЕсть ли радиационные риски на ЗАЭСУдарные беспилотники перехвачены над ЗАЭС

https://crimea.ria.ru/20230623/ssha-tolkayut-kiev-k-diversii-na-zaes--v-sovfede-obyasnili-dlya-chego-1129587506.html

запорожская область

запорожье

заэс (запорожская атомная электростанция)

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, запорожье, заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), украина, в мире, ядерное оружие, новости