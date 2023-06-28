https://crimea.ria.ru/20230628/yadernaya-provokatsiya-na-ukraine-zachem-eto-ssha-1129698915.html

Ядерная провокация на Украине: зачем это США

Ядерная провокация на Украине: зачем это США - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Ядерная провокация на Украине: зачем это США

Разговоры о ядерной провокации на Украине можгут быть как средством психологического давления США на Россию, так и реальной подготовкой к ядерному конфликту... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T21:28

2023-06-28T21:28

2023-06-28T21:28

ростислав ищенко

украина

мнения

сша

ядерное оружие

политика

россия

заэс (запорожская атомная электростанция)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Разговоры о ядерной провокации на Украине можгут быть как средством психологического давления США на Россию, так и реальной подготовкой к ядерному конфликту. Такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал политолог Ростислав Ищенко.Провокация как средство манипуляцииРанее конгрессмены США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО. Среди "возможных" сценариев в документе значится не только применение Россией ядерного оружия, но и "уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО". При этом конгрессмены в эфире телеканала C-SPAN конкретно уточнили, что речь идет об угрозе взрыва крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Практически одновременно президент Украины Зеленский заявил, что Россия якобы рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС."То, что о ядерной провокации Киев заговорил уже в полный голос – может являться как средством психологического давления на Россию, так и действительно подготовкой к ядерной провокации", - считает Ищенко.При этом, уверен политолог, американцы еще точно не знают, как поступят, поскольку этот выбор им предстоит сделать в самый последний момент: сказать, мол, пошутили и хватит или что-то все же взорвать в Киеве или рядом. А после заявить, что это сделала Россия и требовать от союзников по НАТО послать войска на Украину.Запорожскую АЭС взорвать очень сложноПо его мнению, если американцы и готовят ядерную провокацию или допускают таковую, то сделать это на ЗАЭС технически очень сложно. По всей вероятности, если такая провокация и произойдет, то в другом месте. Ищенко не исключил, что такие провокации возможны в Киеве."У американцев ядерная провокация готова уже давно, год назад, а может и больше. Но они сами не знают, используют они ее или нет. Для этого нужно принять решение. А это очень серьезная ответственность. Потому что можно так запустить цепочку событий, что она приведет к ядерному удару по США, а им это совершенно не надо", - сказал политолог.США хотят воевать чужими рукамиТакже Ищенко напомнил: США не единожды подчеркивали, что не хотят воевать с Россией."Воевать с Россией должны все остальные. И для того, чтобы стимулировать всех остальных, ядерная провокация была бы красивым и эффективным ходом. Но, поскольку так можно выпустить контроль над событиями из своих рук, решиться (Вашингтону – ред.) на такой ход сложно, но хочется. Информационная подготовка к этому уже проведена", - считает политолог.По его мнению, американцы активно прокачивают тему ядерного взрыва в Киеве, на Крещатике, и к этому уже готовят население. Ну а то, что открыто называют точное место и тип взрыва, является весьма подозрительным фактом."В принципе, основную свою задачу они (США – ред.) решили – они добились вхождения России на Украину, добились того, что Европа разорвала отношения с Россией и ввела экономические санкции. Но сломать российскую экономику у них все же не получилось", - продолжает Ищенко. По словам эксперта, дальше перед Вашингтоном станет выбор: либо наращивать силы в расчете на то, что Россия сломается и подпишет мир на американских условиях, либо умыть руки и бросить Украину на произвол судьбы, поставив перед украинским правительством задачу: создать из своей страны окончательно выжженную землю. И после наблюдать со стороны, как Россия будет с этим дальше разбираться.В то же время, по мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, США передают в руки киевского режима возможность начала ядерного конфликта между Россией и НАТО, для его развертывания может быть организована диверсия на Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭСЕсть ли радиационные риски на ЗАЭСОбедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцам

https://crimea.ria.ru/20230628/mogut-li-ukrainskie-voyska-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes--mnenie-1129690320.html

украина

сша

россия

заэс (запорожская атомная электростанция)

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ростислав ищенко, украина, мнения, сша, ядерное оружие, политика, россия, заэс (запорожская атомная электростанция)