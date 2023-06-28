https://crimea.ria.ru/20230628/yadernaya-provokatsiya-na-ukraine-zachem-eto-ssha-1129698915.html
Ядерная провокация на Украине: зачем это США
Ядерная провокация на Украине: зачем это США - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Ядерная провокация на Украине: зачем это США
Разговоры о ядерной провокации на Украине можгут быть как средством психологического давления США на Россию, так и реальной подготовкой к ядерному конфликту... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T21:28
2023-06-28T21:28
2023-06-28T21:28
ростислав ищенко
украина
мнения
сша
ядерное оружие
политика
россия
заэс (запорожская атомная электростанция)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Разговоры о ядерной провокации на Украине можгут быть как средством психологического давления США на Россию, так и реальной подготовкой к ядерному конфликту. Такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал политолог Ростислав Ищенко.Провокация как средство манипуляцииРанее конгрессмены США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО. Среди "возможных" сценариев в документе значится не только применение Россией ядерного оружия, но и "уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО". При этом конгрессмены в эфире телеканала C-SPAN конкретно уточнили, что речь идет об угрозе взрыва крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Практически одновременно президент Украины Зеленский заявил, что Россия якобы рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС."То, что о ядерной провокации Киев заговорил уже в полный голос – может являться как средством психологического давления на Россию, так и действительно подготовкой к ядерной провокации", - считает Ищенко.При этом, уверен политолог, американцы еще точно не знают, как поступят, поскольку этот выбор им предстоит сделать в самый последний момент: сказать, мол, пошутили и хватит или что-то все же взорвать в Киеве или рядом. А после заявить, что это сделала Россия и требовать от союзников по НАТО послать войска на Украину.Запорожскую АЭС взорвать очень сложноПо его мнению, если американцы и готовят ядерную провокацию или допускают таковую, то сделать это на ЗАЭС технически очень сложно. По всей вероятности, если такая провокация и произойдет, то в другом месте. Ищенко не исключил, что такие провокации возможны в Киеве."У американцев ядерная провокация готова уже давно, год назад, а может и больше. Но они сами не знают, используют они ее или нет. Для этого нужно принять решение. А это очень серьезная ответственность. Потому что можно так запустить цепочку событий, что она приведет к ядерному удару по США, а им это совершенно не надо", - сказал политолог.США хотят воевать чужими рукамиТакже Ищенко напомнил: США не единожды подчеркивали, что не хотят воевать с Россией."Воевать с Россией должны все остальные. И для того, чтобы стимулировать всех остальных, ядерная провокация была бы красивым и эффективным ходом. Но, поскольку так можно выпустить контроль над событиями из своих рук, решиться (Вашингтону – ред.) на такой ход сложно, но хочется. Информационная подготовка к этому уже проведена", - считает политолог.По его мнению, американцы активно прокачивают тему ядерного взрыва в Киеве, на Крещатике, и к этому уже готовят население. Ну а то, что открыто называют точное место и тип взрыва, является весьма подозрительным фактом."В принципе, основную свою задачу они (США – ред.) решили – они добились вхождения России на Украину, добились того, что Европа разорвала отношения с Россией и ввела экономические санкции. Но сломать российскую экономику у них все же не получилось", - продолжает Ищенко. По словам эксперта, дальше перед Вашингтоном станет выбор: либо наращивать силы в расчете на то, что Россия сломается и подпишет мир на американских условиях, либо умыть руки и бросить Украину на произвол судьбы, поставив перед украинским правительством задачу: создать из своей страны окончательно выжженную землю. И после наблюдать со стороны, как Россия будет с этим дальше разбираться.В то же время, по мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, США передают в руки киевского режима возможность начала ядерного конфликта между Россией и НАТО, для его развертывания может быть организована диверсия на Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭСЕсть ли радиационные риски на ЗАЭСОбедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцам
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ростислав ищенко, украина, мнения, сша, ядерное оружие, политика, россия, заэс (запорожская атомная электростанция)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым.
Разговоры о ядерной провокации на Украине можгут быть как средством психологического давления США на Россию, так и реальной подготовкой к ядерному конфликту. Такое мнение в интервью "Sputnik на русском
" высказал политолог Ростислав Ищенко.
Провокация как средство манипуляции
Ранее конгрессмены США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО. Среди "возможных" сценариев в документе значится не только применение Россией ядерного оружия, но и "уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО". При этом конгрессмены в эфире телеканала C-SPAN конкретно уточнили
, что речь идет об угрозе взрыва крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Практически одновременно президент Украины Зеленский заявил
, что Россия якобы рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС.
"То, что о ядерной провокации Киев заговорил уже в полный голос – может являться как средством психологического давления на Россию, так и действительно подготовкой к ядерной провокации", - считает Ищенко.
При этом, уверен политолог, американцы еще точно не знают, как поступят, поскольку этот выбор им предстоит сделать в самый последний момент: сказать, мол, пошутили и хватит или что-то все же взорвать в Киеве или рядом. А после заявить, что это сделала Россия и требовать от союзников по НАТО послать войска на Украину.
Запорожскую АЭС взорвать очень сложно
"Серьезную диверсию на атомной станции такого типа как Запорожская произвести очень сложно. Реакторы, которые стоят на ЗАЭС, изнутри не взрываются, даже если их разбомбить, уничтожить. Огромного выброса радиоактивного материала не будет. Для этого нужно заложить под ЗАЭС атомную бомбу", - высказал уверенность собеседник.
По его мнению, если американцы и готовят ядерную провокацию или допускают таковую, то сделать это на ЗАЭС технически очень сложно. По всей вероятности, если такая провокация и произойдет, то в другом месте. Ищенко не исключил, что такие провокации возможны в Киеве.
"У американцев ядерная провокация готова уже давно, год назад, а может и больше. Но они сами не знают, используют они ее или нет. Для этого нужно принять решение. А это очень серьезная ответственность. Потому что можно так запустить цепочку событий, что она приведет к ядерному удару по США, а им это совершенно не надо", - сказал политолог.
США хотят воевать чужими руками
Также Ищенко напомнил: США не единожды подчеркивали, что не хотят воевать с Россией.
"Воевать с Россией должны все остальные. И для того, чтобы стимулировать всех остальных, ядерная провокация была бы красивым и эффективным ходом. Но, поскольку так можно выпустить контроль над событиями из своих рук, решиться (Вашингтону – ред.) на такой ход сложно, но хочется. Информационная подготовка к этому уже проведена", - считает политолог.
По его мнению, американцы активно прокачивают тему ядерного взрыва в Киеве, на Крещатике, и к этому уже готовят население. Ну а то, что открыто называют точное место и тип взрыва, является весьма подозрительным фактом.
"В принципе, основную свою задачу они (США – ред.) решили – они добились вхождения России на Украину, добились того, что Европа разорвала отношения с Россией и ввела экономические санкции. Но сломать российскую экономику у них все же не получилось", - продолжает Ищенко.
По словам эксперта, дальше перед Вашингтоном станет выбор: либо наращивать силы в расчете на то, что Россия сломается и подпишет мир на американских условиях, либо умыть руки и бросить Украину на произвол судьбы, поставив перед украинским правительством задачу: создать из своей страны окончательно выжженную землю. И после наблюдать со стороны, как Россия будет с этим дальше разбираться.
В то же время, по мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, США передают в руки киевского режима возможность начала ядерного конфликта между Россией и НАТО
, для его развертывания может быть организована диверсия на Запорожской АЭС.
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