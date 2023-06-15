https://crimea.ria.ru/20230615/est-li-radiatsionnye-riski-na-zaes-1129395872.html

Есть ли радиационные риски на ЗАЭС

Есть ли радиационные риски на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Есть ли радиационные риски на ЗАЭС

Радиационный фон на Запорожской АЭС не превышает норму, ситуация находится под контролем. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T08:58

2023-06-15T08:58

2023-06-15T09:00

заэс (запорожская атомная электростанция)

каховская гэс

разрушение каховской гэс

вероника скворцова

новости

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Радиационный фон на Запорожской АЭС не превышает норму, ситуация находится под контролем. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа ранее заявил, что на Запорожской АЭС проведены необходимые технические работы, связанные с гидроизоляцией для сохранения уровня воды в пруду-охладителе.После разрушения Каховской ГЭС врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что уровень воды в Днепре в районе Запорожской атомной электростанции упал на 2,5 метра, однако это не представляет опасности для работы АЭС.В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. Жертвами затопления стали 17 жителей. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭСУровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра: есть ли рискиУченые оценили риски загрязнения Черного моря после ЧП на ГЭС

https://crimea.ria.ru/20230609/udarnye-bespilotniki-perekhvacheny-nad-zaes-1129296039.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), каховская гэс, разрушение каховской гэс, вероника скворцова, новости, запорожская область