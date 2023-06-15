https://crimea.ria.ru/20230615/est-li-radiatsionnye-riski-na-zaes-1129395872.html
Есть ли радиационные риски на ЗАЭС
Есть ли радиационные риски на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Есть ли радиационные риски на ЗАЭС
Радиационный фон на Запорожской АЭС не превышает норму, ситуация находится под контролем. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T08:58
2023-06-15T08:58
2023-06-15T09:00
заэс (запорожская атомная электростанция)
каховская гэс
разрушение каховской гэс
вероника скворцова
новости
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Радиационный фон на Запорожской АЭС не превышает норму, ситуация находится под контролем. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа ранее заявил, что на Запорожской АЭС проведены необходимые технические работы, связанные с гидроизоляцией для сохранения уровня воды в пруду-охладителе.После разрушения Каховской ГЭС врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что уровень воды в Днепре в районе Запорожской атомной электростанции упал на 2,5 метра, однако это не представляет опасности для работы АЭС.В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. Жертвами затопления стали 17 жителей. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭСУровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра: есть ли рискиУченые оценили риски загрязнения Черного моря после ЧП на ГЭС
https://crimea.ria.ru/20230609/udarnye-bespilotniki-perekhvacheny-nad-zaes-1129296039.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), каховская гэс, разрушение каховской гэс, вероника скворцова, новости, запорожская область
Есть ли радиационные риски на ЗАЭС
Глава ФМБА Скворцова: на ЗАЭС радиационный фон не превышает норму
08:58 15.06.2023 (обновлено: 09:00 15.06.2023)