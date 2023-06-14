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Ученые оценили риски загрязнения прибрежных вод Крыма после ЧП на ГЭС - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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Ученые оценили риски загрязнения прибрежных вод Крыма после ЧП на ГЭС
Ученые оценили риски загрязнения прибрежных вод Крыма после ЧП на ГЭС - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Ученые оценили риски загрязнения прибрежных вод Крыма после ЧП на ГЭС
Воды Днепра в ближайшие несколько месяцев не достигнут побережья Крыма, ко времени их подхода к берегам полуострова и Кавказа состав не будет нести никаких... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T20:36
2023-06-14T20:36
разрушение каховской гэс
черное море
вода в крыму
качество воды
крым
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Воды Днепра в ближайшие несколько месяцев не достигнут побережья Крыма, ко времени их подхода к берегам полуострова и Кавказа состав не будет нести никаких рисков загрязнения акватории. Об этом сообщили в пресс-службе Морского гидрофизического института РАН.Циркуляция водыОбщая система переноса поверхностных вод Черного моря характеризуется циклонической циркуляцией, в результате чего воды распространяются против часовой стрелки от Днепро-Бугского лимана в сторону побережья Одессы, говорят ученые. Далее они идут последовательно в сторону побережья Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, Абхазии. И только в последнюю очередь - через несколько месяцев - достигают побережья России.По информации сотрудников отдела дистанционных методов исследования, повреждение Каховской ГЭС вызвало резкое увеличение мутности вод Днепра. От лимана они двигались на запад и к 9 июня достигли побережья Одессы."На конце струи пресных вод образовался антициклонический вихрь, который захватывает часть мутных вод и удерживает их у побережья Украины. Далее к 10 июня часть вод, двигаясь вдоль западного побережья, достигла Днестровского лимана. В дальнейшем их распространение будет соответствовать стандартной картине переноса вод к побережью Румынии, а затем Болгарии. Можно предположить, что часть этих вод достигнет пролива Босфор и будет вынесена с верхним слоем в Мраморное и Эгейское моря", - говорится в сообщении института.Прогноз для КрымаРасчеты переноса вод Днепра позволили описать движение вод и сделать прогноз дальнейшей траектории. Так, по оценкам специалистов, поверхностные воды будут продолжать свое движение на юго-запад вдоль побережья Румынии и Болгарии. Таким образом, собранная учеными информация указывает на то, что воды Днепра в ближайшие несколько месяцев даже в разбавленном виде не достигнут побережья Крыма, подчеркнули в Морском гидрофизическом институте РАН.Разрушение Каховской ГЭСВ ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. Жертвами затопления стали 17 жителей. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.После разрушения Каховской ГЭС специалисты Роспотребнадзора осуществляют мониторинг состояния окружающей среды, проводят исследования проб воды на предмет отклонения от нормативных показателей. Питьевая вода в Херсонской области соответствует нормам, также не выявлено отклонений в воде в Северо-Крымском канале и в море у берегов КрымаЧитайте также на РИА Новости Крым:Отразилось ли ЧП на Каховской ГЭС на качестве моря в КрымуЧС федерального масштаба: власти оценивают ущерб после ЧП с Каховской ГЭСПутин сделал заявление о подрыве Каховской ГЭС
черное море
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разрушение каховской гэс, черное море, вода в крыму, качество воды, крым, украина, новости
Ученые оценили риски загрязнения прибрежных вод Крыма после ЧП на ГЭС

Ученые РАН оценили риск загрязнения прибрежных вод Крыма после разрушения Каховской ГЭС

20:36 14.06.2023
 
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevsky / Перейти в фотобанкНабережная Ялты во время шторма
Набережная Ялты во время шторма - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Воды Днепра в ближайшие несколько месяцев не достигнут побережья Крыма, ко времени их подхода к берегам полуострова и Кавказа состав не будет нести никаких рисков загрязнения акватории. Об этом сообщили в пресс-службе Морского гидрофизического института РАН.

Циркуляция воды

Общая система переноса поверхностных вод Черного моря характеризуется циклонической циркуляцией, в результате чего воды распространяются против часовой стрелки от Днепро-Бугского лимана в сторону побережья Одессы, говорят ученые. Далее они идут последовательно в сторону побережья Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, Абхазии. И только в последнюю очередь - через несколько месяцев - достигают побережья России.
По информации сотрудников отдела дистанционных методов исследования, повреждение Каховской ГЭС вызвало резкое увеличение мутности вод Днепра. От лимана они двигались на запад и к 9 июня достигли побережья Одессы.
"На конце струи пресных вод образовался антициклонический вихрь, который захватывает часть мутных вод и удерживает их у побережья Украины. Далее к 10 июня часть вод, двигаясь вдоль западного побережья, достигла Днестровского лимана. В дальнейшем их распространение будет соответствовать стандартной картине переноса вод к побережью Румынии, а затем Болгарии. Можно предположить, что часть этих вод достигнет пролива Босфор и будет вынесена с верхним слоем в Мраморное и Эгейское моря", - говорится в сообщении института.

Прогноз для Крыма

Расчеты переноса вод Днепра позволили описать движение вод и сделать прогноз дальнейшей траектории. Так, по оценкам специалистов, поверхностные воды будут продолжать свое движение на юго-запад вдоль побережья Румынии и Болгарии. Таким образом, собранная учеными информация указывает на то, что воды Днепра в ближайшие несколько месяцев даже в разбавленном виде не достигнут побережья Крыма, подчеркнули в Морском гидрофизическом институте РАН.
"При этом большая часть взвешенных и загрязняющих веществ осядет на дно в прибрежных районах Украины, а меньшая часть, постоянно перемешиваясь с массой черноморских вод, будет переноситься вдоль побережья Румынии, Болгарии, Турции, Грузии. К тому моменту, когда через несколько месяцев эти воды достигнут России (побережья Кавказа и Крыма), их состав практически не будет отличаться от фоновых черноморских вод. По этой причине какие-либо основания для предположения о возможности риска загрязнения прибрежных вод Крыма отсутствуют", - заключили специалисты.

Разрушение Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. Жертвами затопления стали 17 жителей. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.
После разрушения Каховской ГЭС специалисты Роспотребнадзора осуществляют мониторинг состояния окружающей среды, проводят исследования проб воды на предмет отклонения от нормативных показателей. Питьевая вода в Херсонской области соответствует нормам, также не выявлено отклонений в воде в Северо-Крымском канале и в море у берегов Крыма
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