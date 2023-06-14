https://crimea.ria.ru/20230614/chs-federalnogo-masshtaba-vlasti-otsenivayut-uscherb-posle-chp-s-kakhovskoy-ges-1129371458.html

ЧС федерального масштаба: власти оценивают ущерб после ЧП с Каховской ГЭС

ЧС федерального масштаба: власти оценивают ущерб после ЧП с Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 14.06.2023

ЧС федерального масштаба: власти оценивают ущерб после ЧП с Каховской ГЭС

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера установлен в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщает МЧС России в своем... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T10:52

2023-06-14T10:52

2023-06-14T10:53

херсонская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новые регионы россии

разрушение каховской гэс

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0c/1129324691_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_6102aac54bea6f30080ba6601c496fb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации федерального характера установлен в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.14 июня глава МЧС Александр Куренков провел заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. По оперативной оценке, ущерб после разрушения Каховской гидроэлектростанции на территории Херсонской области превысил 1,2 млрд рублей. В соответствии с законодательством, это является основанием для федерального уровня реагирования.Координация работ по ликвидации чрезвычайной ситуации будет осуществляться правкомиссией.ЧП произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, начался неконтролируемый сброс воды. Ее уровень в Новой Каховке и ряде других населенных пунктов достиг 10 метров. В регионе был введен режим ЧС. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Погибли 17 местных жителей.С затопленных территорий Херсонской области эвакуировано более 7,2 тысяч человек, из них в пунктах временного размещения находятся 1,6 тысяч. Часть людей временно выехали с подтопленных домов к родным и близким. Пострадавшим начали выплату компенсаций по 10 тысяч рублей. Власти Херсонской ранее называли предварительную сумму ущерба в 11,5 миллиардов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти подсчитали предварительный ущерб от подтоплений ХерсонщиныПострадавшим после ЧП на Каховской ГЭС начали выплачивать компенсацииЧисло погибших от последствий ЧП на Каховской ГЭС выросло до 17 человек

https://crimea.ria.ru/20230613/putin-sdelal-zayavlenie-o-podryve-kakhovskoy-ges-1129361638.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новые регионы россии, разрушение каховской гэс, происшествия, новости