ЧС федерального масштаба: власти оценивают ущерб после ЧП с Каховской ГЭС
МЧС России: режим ЧС федерального характера установлен после разрушения Каховской ГЭС
10:52 14.06.2023 (обновлено: 10:53 14.06.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗатопленные районы Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации федерального характера установлен в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
14 июня глава МЧС Александр Куренков провел заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. По оперативной оценке, ущерб после разрушения Каховской гидроэлектростанции на территории Херсонской области превысил 1,2 млрд рублей. В соответствии с законодательством, это является основанием для федерального уровня реагирования.
"Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - цитирует пресс-служба слова главы МЧС Куренкова.
Координация работ по ликвидации чрезвычайной ситуации будет осуществляться правкомиссией.
ЧП произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, начался неконтролируемый сброс воды. Ее уровень в Новой Каховке и ряде других населенных пунктов достиг 10 метров. В регионе был введен режим ЧС. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Погибли 17 местных жителей.
С затопленных территорий Херсонской области эвакуировано более 7,2 тысяч человек, из них в пунктах временного размещения находятся 1,6 тысяч. Часть людей временно выехали с подтопленных домов к родным и близким. Пострадавшим начали выплату компенсаций по 10 тысяч рублей. Власти Херсонской ранее называли предварительную сумму ущерба в 11,5 миллиардов рублей.
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