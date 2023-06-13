Число погибших от последствий ЧП на Каховской ГЭС выросло до 17 человек
Число погибших от разрушения Каховской ГЭС выросло до 17 человек - власти
11:33 13.06.2023 (обновлено: 12:03 13.06.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрушенный подтоплением остановочный павильон в Корсунке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Количество погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 17 человек. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
ЧП произошло в ночь на вторник. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, начался неконтролируемый сброс воды. Ее уровень в Новой Каховке и ряде других населенных пунктов достиг 10 метров. В регионе введен режим ЧС. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Сообщалось о восьми погибших, однако сейчас количество жертв выросло.
"К сожалению, растет число жертв диверсии нацистов. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и пять в Алешках", написал глава правительства области в своем Telegram-канале.
С затопленных территорий Херсонской области эвакуировано более 7,2 тысяч человек, из них в пунктах временного размещения находятся 1,6 тысяч. Часть людей временно выехали с подтопленных домов к родным и близким. Ликвидация последствий ЧС продолжается.
Как сообщалось, с 13 июня в Херсонской области стартуют выплаты первоочередных компенсаций пострадавшим по 10 тысяч рублей. Принято уже более 500 заявлений людей - как на месте в Алешках, Голой Пристани и Новой Каховке, так и в пунктах временного размещения в Скадовске, Железном Порту и других районах. Для получения этой меры поддержки находившиеся в зоне ЧС должны написать заявление. Также в ближайшее время начнется выплата компенсаций за частичный или полный ущерб имуществу, она будет назначаться по решениям местных комиссий.
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