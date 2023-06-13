https://crimea.ria.ru/20230613/chislo-pogibshikh-ot-posledstviy-chp-na-kakhovskoy-ges-vyroslo-do-17-chelovek-1129343957.html

Число погибших от последствий ЧП на Каховской ГЭС выросло до 17 человек

Число погибших от последствий ЧП на Каховской ГЭС выросло до 17 человек - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Число погибших от последствий ЧП на Каховской ГЭС выросло до 17 человек

Количество погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 17 человек. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T11:33

2023-06-13T11:33

2023-06-13T12:03

каховская гэс

разрушение каховской гэс

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Количество погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 17 человек. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.ЧП произошло в ночь на вторник. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, начался неконтролируемый сброс воды. Ее уровень в Новой Каховке и ряде других населенных пунктов достиг 10 метров. В регионе введен режим ЧС. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Сообщалось о восьми погибших, однако сейчас количество жертв выросло."К сожалению, растет число жертв диверсии нацистов. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и пять в Алешках", написал глава правительства области в своем Telegram-канале.С затопленных территорий Херсонской области эвакуировано более 7,2 тысяч человек, из них в пунктах временного размещения находятся 1,6 тысяч. Часть людей временно выехали с подтопленных домов к родным и близким. Ликвидация последствий ЧС продолжается.Как сообщалось, с 13 июня в Херсонской области стартуют выплаты первоочередных компенсаций пострадавшим по 10 тысяч рублей. Принято уже более 500 заявлений людей - как на месте в Алешках, Голой Пристани и Новой Каховке, так и в пунктах временного размещения в Скадовске, Железном Порту и других районах. Для получения этой меры поддержки находившиеся в зоне ЧС должны написать заявление. Также в ближайшее время начнется выплата компенсаций за частичный или полный ущерб имуществу, она будет назначаться по решениям местных комиссий.Читайте также на РИА Новости Крым:Пик подъема воды в Херсонской области пройден - СальдоВ зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСВ Крым после удара ВСУ по пункту размещения везут 2 детей и 6 взрослых

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