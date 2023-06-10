https://crimea.ria.ru/20230610/v-krym-posle-udara-vsu-po-punktu-razmescheniya-vezut-2-detey-i-6-vzroslykh-1129305173.html

В Крым после удара ВСУ по пункту размещения везут 2 детей и 6 взрослых

В Крым после удара ВСУ по пункту размещения везут 2 детей и 6 взрослых - РИА Новости Крым, 10.06.2023

В Крым после удара ВСУ по пункту размещения везут 2 детей и 6 взрослых

Двоих детей и шесть взрослых, которые пострадали в результате утреннего удара ВСУ по пункту размещения на Арабатской стрелке, доставляют в Крым на лечение. Об... РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T14:45

2023-06-10T14:45

2023-06-10T15:01

крым

арабатская стрелка

обстрелы всу

происшествия

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

минздрав крыма

константин скорупский

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Двоих детей и шесть взрослых, которые пострадали в результате утреннего удара ВСУ по пункту размещения на Арабатской стрелке, доставляют в Крым на лечение. Об этом сообщили в республиканском минздраве.Отмечается, что, по предварительной информации, у детей травмы средней степени тяжести. Они будут проходить лечение в Республиканской детской клинической больнице. Среди взрослых есть тяжелые ранения и травмы средней степени тяжести. Их доставят в Симферопольскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи N6.Утром в субботу украинские боевики нанесли очередной удар по пункту размещения людей на Арабатской стрелке. Люди получили ожоги и отравление угарным газом. О том, что часть пострадавших доставят в Крым ранее сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Он также сообщал, что 10 июня боевики ведут ожесточенный обстрел населенного пункта Железный порт. Там прилетами разрушен отель "Позитив".В пятницу обстрел украинских националистов по детскому оздоровительному лагерю "Днепряны" на Арабатской стрелке привел к гибели мирных жителей: один человек погиб и один ранен. Удар также был нанесен ракетами Storm Shadow.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по пункту размещения на Арабатской стрелке – есть погибшийОбстрел ВСУ детского лагеря на Арабатской стрелке – есть жертвыНовая атака ВСУ на Херсонщину: под обстрел попали 11 населенных пунктов

крым

арабатская стрелка

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, арабатская стрелка, обстрелы всу, происшествия, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, константин скорупский, симферополь, новости