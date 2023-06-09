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Новая атака ВСУ на Херсонщину: под обстрел попали 11 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Новая атака ВСУ на Херсонщину: под обстрел попали 11 населенных пунктов
Новая атака ВСУ на Херсонщину: под обстрел попали 11 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Новая атака ВСУ на Херсонщину: под обстрел попали 11 населенных пунктов
Украинские боевики за минувшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области, выпустив по гражданской инфраструктуре около 90 снарядов. Об этом... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T09:16
2023-06-09T09:16
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
украина
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области, выпустив по гражданской инфраструктуре около 90 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, по Голой Пристани выпустили 12 снарядов, в Днепряны прилетели девять снарядов, Казачьи Лагеря – шесть, Подлесное, Нечаево и Солонцы – по семь, Саги, Костогрызово – два реактивных снаряда. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Кроме того, в течение ночи ВСУ обстреливали Каховку, Старую Збурьевку, Васильевку и Таврийск. Выпущено в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии.Как сообщалось, группировка войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожила на Херсонском направлении 48 боевиков ВСУ, вооружение и боевую технику, а также поразила пункт временной дислокации противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Село в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лесПотери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за суткиАрмия России уничтожила самолеты, склады и командные пункты ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, украина, россия, новости
Новая атака ВСУ на Херсонщину: под обстрел попали 11 населенных пунктов

ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области

09:16 09.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбстрел
Обстрел - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области, выпустив по гражданской инфраструктуре около 90 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии и РСЗО 62 снаряда по населенным пунктам", - сообщили в экстренных службах.
Так, по Голой Пристани выпустили 12 снарядов, в Днепряны прилетели девять снарядов, Казачьи Лагеря – шесть, Подлесное, Нечаево и Солонцы – по семь, Саги, Костогрызово – два реактивных снаряда. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
Кроме того, в течение ночи ВСУ обстреливали Каховку, Старую Збурьевку, Васильевку и Таврийск. Выпущено в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии.
Как сообщалось, группировка войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожила на Херсонском направлении 48 боевиков ВСУ, вооружение и боевую технику, а также поразила пункт временной дислокации противника.
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Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПроисшествияУкраинаРоссияНовости
 
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