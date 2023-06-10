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Удар по пункту размещения на Арабатской стрелке: раненых везут в Крым - РИА Новости Крым, 10.06.2023
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Удар по пункту размещения на Арабатской стрелке: раненых везут в Крым
Удар по пункту размещения на Арабатской стрелке: раненых везут в Крым - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Удар по пункту размещения на Арабатской стрелке: раненых везут в Крым
В результате удара ВСУ по пункту временного размещения в Херсонской области люди получили ожоги и отравление угарным газом, часть пострадавших санавиацией... РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T13:31
2023-06-10T15:00
херсонская область
арабатская стрелка
владимир сальдо
обстрелы всу
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В результате удара ВСУ по пункту временного размещения в Херсонской области люди получили ожоги и отравление угарным газом, часть пострадавших санавиацией перевозят в ожоговый центр Крыма, сообщил Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Утром в субботу украинские боевики нанесли очередной удар по пункту размещения людей на Арабатской стрелке. По его словам, ситуация с подтоплениями в Херсонской области после удара ВСУ по Каховской ГЭС находится на личном контроле президента России Владимира Путина."Президент интересуется ситуацией… уже сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию. Он попросил меня давать полные данные и поручил, чтобы каждому человеку была оказана помощь", - рассказал Сальдо.Ранее Сальдо сообщал, что 10 июня боевики с ночи ведут ожесточенный обстрел по населенному пункту Железный порт. Там прилетами разрушен отель "Позитив".В пятницу обстрел украинских националистов по детскому оздоровительному лагерю "Днепряны" на Арабатской стрелке привел к гибели мирных жителей: один человек погиб и один ранен. Удар также был нанесен ракетами Storm Shadow.Читайте также на РИА Новости Крым:Пик подъема воды в Херсонской области пройден - СальдоКогда Днепр войдет в свое привычное руслоВ Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексы
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херсонская область, арабатская стрелка, владимир сальдо, обстрелы всу, происшествия, общество, новости
Удар по пункту размещения на Арабатской стрелке: раненых везут в Крым

Сальдо рассказал о последствиях удара ВСУ по пункту размещения на Арабатской стрелке

13:31 10.06.2023 (обновлено: 15:00 10.06.2023)
 
© Пресс-служба правительства СевастополяБорт санавиации МЧС России
Борт санавиации МЧС России
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В результате удара ВСУ по пункту временного размещения в Херсонской области люди получили ожоги и отравление угарным газом, часть пострадавших санавиацией перевозят в ожоговый центр Крыма, сообщил Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
Утром в субботу украинские боевики нанесли очередной удар по пункту размещения людей на Арабатской стрелке.
"Людей отвозят в медицинские центры, работают реанимобили. Пострадавших перебрасывают с помощью санавиации в Крым, в ожоговую больницу, где им окажут максимальную помощь", - сказал губернатор.
По его словам, ситуация с подтоплениями в Херсонской области после удара ВСУ по Каховской ГЭС находится на личном контроле президента России Владимира Путина.
"Президент интересуется ситуацией… уже сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию. Он попросил меня давать полные данные и поручил, чтобы каждому человеку была оказана помощь", - рассказал Сальдо.
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Ранее Сальдо сообщал, что 10 июня боевики с ночи ведут ожесточенный обстрел по населенному пункту Железный порт. Там прилетами разрушен отель "Позитив".
В пятницу обстрел украинских националистов по детскому оздоровительному лагерю "Днепряны" на Арабатской стрелке привел к гибели мирных жителей: один человек погиб и один ранен. Удар также был нанесен ракетами Storm Shadow.
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Херсонская областьАрабатская стрелкаВладимир СальдоОбстрелы ВСУПроисшествияОбществоНовости
 
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