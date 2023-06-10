https://crimea.ria.ru/20230610/udar-po-punktu-razmescheniya-na-arabatskoy-strelke-ranenykh-vezut-v-krym-1129302145.html

Удар по пункту размещения на Арабатской стрелке: раненых везут в Крым

Удар по пункту размещения на Арабатской стрелке: раненых везут в Крым - РИА Новости Крым, 10.06.2023

Удар по пункту размещения на Арабатской стрелке: раненых везут в Крым

В результате удара ВСУ по пункту временного размещения в Херсонской области люди получили ожоги и отравление угарным газом, часть пострадавших санавиацией... РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T13:31

2023-06-10T13:31

2023-06-10T15:00

херсонская область

арабатская стрелка

владимир сальдо

обстрелы всу

происшествия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В результате удара ВСУ по пункту временного размещения в Херсонской области люди получили ожоги и отравление угарным газом, часть пострадавших санавиацией перевозят в ожоговый центр Крыма, сообщил Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Утром в субботу украинские боевики нанесли очередной удар по пункту размещения людей на Арабатской стрелке. По его словам, ситуация с подтоплениями в Херсонской области после удара ВСУ по Каховской ГЭС находится на личном контроле президента России Владимира Путина."Президент интересуется ситуацией… уже сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию. Он попросил меня давать полные данные и поручил, чтобы каждому человеку была оказана помощь", - рассказал Сальдо.Ранее Сальдо сообщал, что 10 июня боевики с ночи ведут ожесточенный обстрел по населенному пункту Железный порт. Там прилетами разрушен отель "Позитив".В пятницу обстрел украинских националистов по детскому оздоровительному лагерю "Днепряны" на Арабатской стрелке привел к гибели мирных жителей: один человек погиб и один ранен. Удар также был нанесен ракетами Storm Shadow.Читайте также на РИА Новости Крым:Пик подъема воды в Херсонской области пройден - СальдоКогда Днепр войдет в свое привычное руслоВ Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексы

https://crimea.ria.ru/20230608/dva-cheloveka-pogibli-pri-obstrele-punkta-evakuatsii-v-khersonskoy-oblasti-1129264626.html

херсонская область

арабатская стрелка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, арабатская стрелка, владимир сальдо, обстрелы всу, происшествия, общество, новости