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В Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексы - РИА Новости Крым, 10.06.2023
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В Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексы
В Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексы - РИА Новости Крым, 10.06.2023
В Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексы
В Херсонскую область направлены мобильные комплексы спецобработки местности и информирования населения, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T11:02
2023-06-10T11:02
херсонская область
разрушение каховской гэс
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн -РИА Новости Крым. В Херсонскую область направлены мобильные комплексы спецобработки местности и информирования населения, сообщает пресс-служба МЧС России."Для проведения комплекса противоэпидемических мер в Херсонскую область направлены мобильные комплексы специальной санитарной обработки местности и техники, а также автомобили с сансредствами из спасательных центров МЧС России", - сказано в сообщении.Также в регион прибудут мобильные комплексы информирования и оповещения, с помощью которых будут рассказывать о процессе ликвидации последствий ЧС и предоставлять информацию об оформлении выплат и документов.В субботу врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что Днепр вернется в свое привычное русло к 16 июня. Вода в городах начинает убывать. На данный момент из подтопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.Накануне утром спасатели с помощью плавсредств спасли 1 534 человека, из них 154 ребенка. Эвакуированы 5 133 человека, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан. ВВ ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков.8 июня Сальдо сообщал, что пик подъема воды в области пройден.9 июня, что число жертв затопления, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до восьми человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Днепр войдет в свое привычное руслоВ подконтрольной Киеву части Херсонской под водой 3,6 тысяч домовВСУ ударили по пункту размещения на Арабатской стрелке – есть погибший
https://crimea.ria.ru/20230608/proryvaemsya-na-lodkakh-kak-zhenschiny-khersonschiny-pomogayut-rossiyskim-voennym-1129261709.html
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херсонская область, разрушение каховской гэс, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости, новые регионы россии
В Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексы

МЧС России: в Херсонскую область направлены мобильные комплексы спецобработки местности

11:02 10.06.2023
 
© РИА Новости . Dmitry Makeev / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ работают в населенном пункте Корсунка
Сотрудники МЧС РФ работают в населенном пункте Корсунка - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн -РИА Новости Крым. В Херсонскую область направлены мобильные комплексы спецобработки местности и информирования населения, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Для проведения комплекса противоэпидемических мер в Херсонскую область направлены мобильные комплексы специальной санитарной обработки местности и техники, а также автомобили с сансредствами из спасательных центров МЧС России", - сказано в сообщении.
Также в регион прибудут мобильные комплексы информирования и оповещения, с помощью которых будут рассказывать о процессе ликвидации последствий ЧС и предоставлять информацию об оформлении выплат и документов.
"Помощь населению в подтопленных районах продолжается. Сотрудники МЧС спасают людей с крыш подтопленных домов, оказывают адресную помощь, эвакуируют домашних животных", - добавили в ведомстве.
В субботу врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что Днепр вернется в свое привычное русло к 16 июня. Вода в городах начинает убывать. На данный момент из подтопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.
Накануне утром спасатели с помощью плавсредств спасли 1 534 человека, из них 154 ребенка. Эвакуированы 5 133 человека, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан.
Жительница затопленной Корсунки Херсонской области носит еду российским военным - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
8 июня, 13:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
Прорываемся на лодках: как женщины Херсонщины помогают российским военным"Они все наши ребята, родные. У нас самые маленькие из ушедших на фронт – 19-летние мальчики. Мы для них борщи варим, стираем, помогаем. А они, знаете, стараются звонить каждый день и желать нам доброго утра…"
ВВ ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков.
8 июня Сальдо сообщал, что пик подъема воды в области пройден.
9 июня, что число жертв затопления, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до восьми человек.
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Херсонская областьРазрушение Каховской ГЭСМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ОбществоНовостиНовые регионы России
 
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