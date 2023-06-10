https://crimea.ria.ru/20230610/v-khersonskuyu-oblast-peredany-obezzarazhivayuschie-kompleksy-1129299276.html

В Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексы

В Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексы - РИА Новости Крым, 10.06.2023

В Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексы

В Херсонскую область направлены мобильные комплексы спецобработки местности и информирования населения, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T11:02

2023-06-10T11:02

2023-06-10T11:02

херсонская область

разрушение каховской гэс

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

новости

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/08/1129256262_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d5f86eb7f530732db5a5e4cd5b57c21a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн -РИА Новости Крым. В Херсонскую область направлены мобильные комплексы спецобработки местности и информирования населения, сообщает пресс-служба МЧС России."Для проведения комплекса противоэпидемических мер в Херсонскую область направлены мобильные комплексы специальной санитарной обработки местности и техники, а также автомобили с сансредствами из спасательных центров МЧС России", - сказано в сообщении.Также в регион прибудут мобильные комплексы информирования и оповещения, с помощью которых будут рассказывать о процессе ликвидации последствий ЧС и предоставлять информацию об оформлении выплат и документов.В субботу врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что Днепр вернется в свое привычное русло к 16 июня. Вода в городах начинает убывать. На данный момент из подтопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.Накануне утром спасатели с помощью плавсредств спасли 1 534 человека, из них 154 ребенка. Эвакуированы 5 133 человека, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан. ВВ ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков.8 июня Сальдо сообщал, что пик подъема воды в области пройден.9 июня, что число жертв затопления, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до восьми человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Днепр войдет в свое привычное руслоВ подконтрольной Киеву части Херсонской под водой 3,6 тысяч домовВСУ ударили по пункту размещения на Арабатской стрелке – есть погибший

https://crimea.ria.ru/20230608/proryvaemsya-na-lodkakh-kak-zhenschiny-khersonschiny-pomogayut-rossiyskim-voennym-1129261709.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, разрушение каховской гэс, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости, новые регионы россии