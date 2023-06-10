В Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексы
МЧС России: в Херсонскую область направлены мобильные комплексы спецобработки местности
© РИА Новости . Dmitry Makeev / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ работают в населенном пункте Корсунка
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн -РИА Новости Крым. В Херсонскую область направлены мобильные комплексы спецобработки местности и информирования населения, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Для проведения комплекса противоэпидемических мер в Херсонскую область направлены мобильные комплексы специальной санитарной обработки местности и техники, а также автомобили с сансредствами из спасательных центров МЧС России", - сказано в сообщении.
Также в регион прибудут мобильные комплексы информирования и оповещения, с помощью которых будут рассказывать о процессе ликвидации последствий ЧС и предоставлять информацию об оформлении выплат и документов.
"Помощь населению в подтопленных районах продолжается. Сотрудники МЧС спасают людей с крыш подтопленных домов, оказывают адресную помощь, эвакуируют домашних животных", - добавили в ведомстве.
В субботу врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что Днепр вернется в свое привычное русло к 16 июня. Вода в городах начинает убывать. На данный момент из подтопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.
Накануне утром спасатели с помощью плавсредств спасли 1 534 человека, из них 154 ребенка. Эвакуированы 5 133 человека, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан.
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ВВ ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков.
8 июня Сальдо сообщал, что пик подъема воды в области пройден.
9 июня, что число жертв затопления, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до восьми человек.
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