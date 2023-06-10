https://crimea.ria.ru/20230610/vlasti-podschitali-predvaritelnyy-uscherb-ot-podtopleniy-khersonschiny-1129309044.html

Власти подсчитали предварительный ущерб от подтоплений Херсонщины

Власти подсчитали предварительный ущерб от подтоплений Херсонщины - РИА Новости Крым, 10.06.2023

Власти подсчитали предварительный ущерб от подтоплений Херсонщины

Власти Херсонской области закончили предварительный расчет ущерба области от теракта ВСУ на Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T19:09

2023-06-10T19:09

2023-06-10T19:09

херсонская область

разрушение каховской гэс

экономика

происшествия

общество

андрей алексеенко

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Власти Херсонской области закончили предварительный расчет ущерба области от теракта ВСУ на Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко."Предварительный расчет ущерба, нанесенного терактом нацистов инфраструктуре области - соцобъектам, дорогам, сетям - завершен. Он измеряется колоссальной суммой 11,5 миллиардов рублей. И эта цифра может быть далеко не окончательной", написал Алексеенко в своем Telegram-канале.По его данным, сейчас комиссия по оценке ущерба обследует дома, чтобы в максимально быстро начать выплачивать компенсации жителям за частичную или полную утерю имущества.Он отметил, что в Алешках и Голой Пристани уровень воды снизился еще на метр. Это позволит ускорить спасательную операцию.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков.В субботу врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что Днепр вернется в свое привычное русло к 16 июня. Вода в городах начинает убывать. На данный момент из подтопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.8 июня Сальдо сообщал, что пик подъема воды в области пройден. 9 июня, что число жертв затопления, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до восьми человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Вода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питьяВ России создана правительственная комиссия по ситуации в ХерсонщинеКогда Днепр войдет в свое привычное русло

https://crimea.ria.ru/20230608/vyplaty-postradavshim-ot-chp-v-khersonskoy-oblasti-skolko-poluchat-lyudi-1129264262.html

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, разрушение каховской гэс, экономика, происшествия, общество, андрей алексеенко, новости, новые регионы россии