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Власти подсчитали предварительный ущерб от подтоплений Херсонщины - РИА Новости Крым, 10.06.2023
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Власти подсчитали предварительный ущерб от подтоплений Херсонщины
Власти подсчитали предварительный ущерб от подтоплений Херсонщины - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Власти подсчитали предварительный ущерб от подтоплений Херсонщины
Власти Херсонской области закончили предварительный расчет ущерба области от теракта ВСУ на Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T19:09
2023-06-10T19:09
херсонская область
разрушение каховской гэс
экономика
происшествия
общество
андрей алексеенко
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Власти Херсонской области закончили предварительный расчет ущерба области от теракта ВСУ на Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко."Предварительный расчет ущерба, нанесенного терактом нацистов инфраструктуре области - соцобъектам, дорогам, сетям - завершен. Он измеряется колоссальной суммой 11,5 миллиардов рублей. И эта цифра может быть далеко не окончательной", написал Алексеенко в своем Telegram-канале.По его данным, сейчас комиссия по оценке ущерба обследует дома, чтобы в максимально быстро начать выплачивать компенсации жителям за частичную или полную утерю имущества.Он отметил, что в Алешках и Голой Пристани уровень воды снизился еще на метр. Это позволит ускорить спасательную операцию.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков.В субботу врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что Днепр вернется в свое привычное русло к 16 июня. Вода в городах начинает убывать. На данный момент из подтопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.8 июня Сальдо сообщал, что пик подъема воды в области пройден. 9 июня, что число жертв затопления, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до восьми человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Вода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питьяВ России создана правительственная комиссия по ситуации в ХерсонщинеКогда Днепр войдет в свое привычное русло
https://crimea.ria.ru/20230608/vyplaty-postradavshim-ot-chp-v-khersonskoy-oblasti-skolko-poluchat-lyudi-1129264262.html
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херсонская область, разрушение каховской гэс, экономика, происшествия, общество, андрей алексеенко, новости, новые регионы россии
Власти подсчитали предварительный ущерб от подтоплений Херсонщины

Предварительная сумма ущерба инфраструктуре Херсонской области оценивается в 11,5 млрд

19:09 10.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия подтопления Корсунки
Последствия подтопления Корсунки - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Власти Херсонской области закончили предварительный расчет ущерба области от теракта ВСУ на Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"Предварительный расчет ущерба, нанесенного терактом нацистов инфраструктуре области - соцобъектам, дорогам, сетям - завершен. Он измеряется колоссальной суммой 11,5 миллиардов рублей. И эта цифра может быть далеко не окончательной", написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
По его данным, сейчас комиссия по оценке ущерба обследует дома, чтобы в максимально быстро начать выплачивать компенсации жителям за частичную или полную утерю имущества.
Он отметил, что в Алешках и Голой Пристани уровень воды снизился еще на метр. Это позволит ускорить спасательную операцию.
"При содействии подразделений РХБЗ Минобороны начинаем инженерную разведку территорий, с которых сошла вода. Для обеззараживания воды и почвы в регион направлены необходимые реагенты", - добавил Алексеенко.
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В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков.
В субботу врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что Днепр вернется в свое привычное русло к 16 июня. Вода в городах начинает убывать. На данный момент из подтопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.
8 июня Сальдо сообщал, что пик подъема воды в области пройден. 9 июня, что число жертв затопления, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до восьми человек.
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