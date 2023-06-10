https://crimea.ria.ru/20230610/v-rossii-sozdana-pravitelstvennaya-komissiya-po-situatsii-v-khersonschine-1129305004.html

В России создана правительственная комиссия по ситуации в Херсонщине

В России создана правительственная комиссия по ситуации в Херсонщине - РИА Новости Крым, 10.06.2023

В России создана правительственная комиссия по ситуации в Херсонщине

В правительстве России создана комиссия по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, сообщил в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T14:59

2023-06-10T14:59

2023-06-10T14:50

херсонская область

разрушение каховской гэс

россия

происшествия

правительство россии

марат хуснуллин

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В правительстве России создана комиссия по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, сообщил в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Председателем правительства по поручению президента создана комиссия по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области. Мне поручено ее возглавить", - сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер.По словам Хуснуллина, к этому времени для жителей подтопленных территорий организованы более 60 пунктов временного размещения, последствия украинского теракта на Каховской ГЭС ликвидируют около семисот спасателей, задействовано 220 единиц техники."Вода начинает понемногу сходить, за последние сутки в Новой Каховке уровень упал уже на два метра", - сообщил Хуснуллин о текущей ситуации в регионе.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков.В субботу врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что Днепр вернется в свое привычное русло к 16 июня. Вода в городах начинает убывать. На данный момент из подтопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.8 июня Сальдо сообщал, что пик подъема воды в области пройден. 9 июня, что число жертв затопления, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до восьми человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСВ Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексыВСУ ударили по пункту размещения на Арабатской стрелке – есть погибший

https://crimea.ria.ru/20230610/kogda-dnepr-voydet-v-svoe-privychnoe-ruslo-1129297746.html

херсонская область

россия

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, разрушение каховской гэс, россия, происшествия, правительство россии, марат хуснуллин, новости, новые регионы россии