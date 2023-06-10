https://crimea.ria.ru/20230610/voda-ne-prigodna-dlya-pitya-v-dnepryanakh-i-v-korsunke-posle-terakta-na-ges--1129306547.html

Вода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питья

Вода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питья - РИА Новости Крым, 10.06.2023

Вода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питья

Воду в Днепрянах и в Корсунке нельзя использовать для питья и приготовлении еды - она не соответствует ГОСТу. Об этом предупредили в субботу в администрации... РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T16:40

2023-06-10T16:40

2023-06-10T17:17

херсонская область

корсунка

днепряны

разрушение каховской гэс

новая каховка

общество

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Воду в Днепрянах и в Корсунке нельзя использовать для питья и приготовлении еды - она не соответствует ГОСТу. Об этом предупредили в субботу в администрации Новокаховского городского округа.Отмечается, что коммунальщики совместно с оперативным штабом работают над устранением проблемы. Для жителей в Днепрянах организуют выдачу питьевой воды.Ранее в МЧС России сообщили о том, что в Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексы.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков.В субботу врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что Днепр вернется в свое привычное русло к 16 июня. Вода в городах начинает убывать. На данный момент из подтопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.8 июня Сальдо сообщал, что пик подъема воды в области пройден. 9 июня, что число жертв затопления, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до восьми человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создана правительственная комиссия по ситуации в ХерсонщинеВ зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСКатастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭС

https://crimea.ria.ru/20230608/vlasti-chaplynki-rasskazali-o-situatsii-s-pitevoy-vodoy-1129272333.html

https://crimea.ria.ru/20230608/rospotrebnadzor-izuchit-morskuyu-vodu-v-krymu-posle-chp-na-kakhovskoy-ges-1129270932.html

херсонская область

корсунка

днепряны

новая каховка

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, корсунка, днепряны, разрушение каховской гэс, новая каховка, общество, новости, новые регионы россии