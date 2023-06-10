Вода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питья
В Днепрянах и Корсунке вода не соответствует ГОСТу и не пригодна для питья - власти
16:40 10.06.2023 (обновлено: 17:17 10.06.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина ведет лодку по затопленным улицам Корсунки
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Воду в Днепрянах и в Корсунке нельзя использовать для питья и приготовлении еды - она не соответствует ГОСТу. Об этом предупредили в субботу в администрации Новокаховского городского округа.
"В водопроводной сети Новой Каховки вода соответствует санитарным нормам. Эту воду можно использовать для приготовления пищи. В Днепрянах и в Корсунке вода не соответствует показателям ГОСТа. Не рекомендуется использовать ее для питья и приготовления", - подчеркнули власти.
Отмечается, что коммунальщики совместно с оперативным штабом работают над устранением проблемы. Для жителей в Днепрянах организуют выдачу питьевой воды.
Ранее в МЧС России сообщили о том, что в Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексы.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков.
В субботу врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что Днепр вернется в свое привычное русло к 16 июня. Вода в городах начинает убывать. На данный момент из подтопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.
8 июня Сальдо сообщал, что пик подъема воды в области пройден. 9 июня, что число жертв затопления, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до восьми человек.
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