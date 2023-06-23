https://crimea.ria.ru/20230623/ssha-tolkayut-kiev-k-diversii-na-zaes--v-sovfede-obyasnili-dlya-chego-1129587506.html

США толкают Киев к диверсии на ЗАЭС – в Совфеде объяснили для чего

США толкают Киев к диверсии на ЗАЭС – в Совфеде объяснили для чего - РИА Новости Крым, 23.06.2023

США толкают Киев к диверсии на ЗАЭС – в Совфеде объяснили для чего

США передают в руки киевского режима возможность начала ядерного конфликта между Россией и НАТО, для его развертывания может быть организована диверсия на... РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T15:49

2023-06-23T15:49

2023-06-23T15:54

украина

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

происшествия

совет федерации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. США передают в руки киевского режима возможность начала ядерного конфликта между Россией и НАТО, для его развертывания может быть организована диверсия на Запорожской АЭС. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Ранее конгрессмены США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО. Среди "возможных" сценариев в документе значится не только применение Россией ядерного оружия, но и "уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО". При этом конгрессмены в эфире телеканала C-SPAN конкретно уточнили, что речь идет об угрозе взрыва крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Практически одновременно президент Украины Зеленский заявил, что Россия якобы рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС.Верная приметаНа фоне заявления лидера киевского режима резолюция Грэма и Блюменталя наталкивает на мысль о том, что в руки националистов передают возможность начала ядерного конфликта между Россией и НАТО, считает российский сенатор. Для этого будет достаточно украинской диверсии на ЗАЭС."Сомнений в том, что в случае очевидного провала "контрнаступа" у киевского режима хватит цинизма и решительности пойти на этот шаг, быть не должно. Зеленский даже намекнул: "В этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит, мир может и должен действовать". Он требует более мощной реакции на ожидаемую провокацию против атомной станции, и, как видим, его услышали за океаном", - написал вице-спикер Совфеда в своем Telegram-канале.Сокрушительные ответыКосачев подчеркнул, что в случае реализации ядерной провокации и вступления НАТО в конфликт, Москва ответит сокрушительно и этот ответ почувствует не только Европа, но и США.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭСЕсть ли радиационные риски на ЗАЭСОбедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцам

https://crimea.ria.ru/20230619/kiev-prodolzhaet-sozdavat-gryaznuyu-yadernuyu-bombu-1129475235.html

https://crimea.ria.ru/20230508/globalnaya-katastrofa-na-ukraine-kto-i-dlya-chego-ee-mozhet-gotovit-1128609358.html

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заэс (запорожская атомная электростанция)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, происшествия, совет федерации, константин косачев, в мире, мнения, новости, сша, европа, нато, ядерное оружие